Huion établit une nouvelle référence dans l'industrie des 22 pouces avec le lancement du Kamvas 22 (Gen 3)

LOS ANGELES, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Huion, un nom de confiance dans la conception et la fabrication de tablettes de dessin numériques, a officiellement lancé aujourd'hui son écran à stylet de 21,5 pouces de nouvelle génération, le Kamvas 22 (Gen 3). Ce développement passionnant arrive à point nommé pour les artistes numériques en ce début d'année.

Au cours des deux dernières années, Huion a constamment repoussé les limites de l'innovation, en faisant progresser la technologie et en élargissant sa gamme de produits. Cela témoigne de la volonté de l'entreprise d'offrir une gamme diversifiée d'options adaptées à l a fois aux artistes débutants et professionnels. Avec le Kamvas 22 (Gen 3), ils disposent désormais d'un outil supplémentaire pour exprimer leur vision artistique.

Des performances sans compromis de la génération 3

Le Kamvas 22 (Gen 3) prend le relais de ses prédécesseurs, le Kamvas 22 et le Kamvas 22 Plus, en poursuivant leur mission de fournir aux artistes une option de toile grand format et rentable.

Doté de la technologie avancée Huion PenTech 4.0 et d'un écran Canvas Glass 2.0 nanodécoupé, ainsi que de la prise en charge de plusieurs modes de couleur et d'autres caractéristiques pratiques, le Kamvas 22 (Gen 3) aide les artistes à créer une expérience créative efficace et immersive.

L'écran de 21,5 pouces à 90 Hz permet aux illustrateurs et aux animateurs de dessiner avec audace et fluidité, tandis que la résolution de 2,5K (2560 x 1440) garantit un flux de travail précis.

PenTech 4.0 vous permet de bénéficier de 16 000 niveaux de sensibilité à la pression, d'une force d'activation initiale de 2g et d'une fonction d'alignement automatique de l'inclinaison, ce qui rend le dessin et l'écriture aussi naturels que l'utilisation d'un véritable stylo et d'un papier.

La précision des couleurs est essentielle pour les créateurs numériques. Le Kamvas 22 (Gen. 3) couvre 99 % sRGB, 99 % Rec. 709, 90 % Adobe RGB et 92 % Display P3, avec une précision impressionnante de ΔE < 1,5, garantissant un affichage des couleurs époustouflant et une reproduction précise des couleurs.

En outre, cette tablette à dessin est dotée de la technologie Canvas Glass 2.0 qui élimine les reflets et offre une surface texturée pour une expérience de dessin authentique, semblable à celle du papier.

Une autre caractéristique remarquable est la nouvelle conception de l'éclairage ambiant, qui permet aux utilisateurs d'ajuster l'éclairage à leur couleur préférée, personnalisant ainsi leur espace de travail unique.

Le Kamvas 22 (Gen 3) est un excellent choix pour équilibrer performance et prix sur le marché des tablettes à dessin de 22 pouces. Si vous cherchez un affichage de grande taille mais avec un investissement limité, le Kamvas 22 (Gen 3) dépassera vos attentes.

De nombreuses autres fonctionnalités de la tablette méritent d'être explorées. Pour plus d'informations, visitez le site huion.com ou suivez @huiontablet sur Instagram.

