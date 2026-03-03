Huion establece un nuevo estándar en el sector con el lanzamiento de Kamvas 22 (Gen 3), una tableta gráfica de 22 pulgadas

LOS ÁNGELES, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Huion, una marca de confianza en el diseño y la fabricación de tabletas gráficas digitales, lanzó hoy oficialmente su pantalla interactiva de última generación de 21,5 pulgadas, Kamvas 22 (Gen 3). Este emocionante avance llega en el momento perfecto para los artistas digitales, justo cuando comenzamos el nuevo año.

Durante los últimos dos años, Huion ha ampliado constantemente los límites de la innovación, al avanzar tanto en tecnología como en la ampliación de su catálogo de productos. Esto demuestra la determinación de la empresa de ofrecer una amplia gama de opciones adaptadas tanto a artistas principiantes como profesionales. Con Kamvas 22 (Gen 3), ahora cuentan con otra herramienta para expresar su visión artística.

Rendimiento sin concesiones de Gen 3

Kamvas 22 (Gen 3) toma el relevo de sus predecesores, Kamvas 22 y Kamvas 22 Plus, y continúa con su misión de ofrecer a los artistas una opción de lienzo de gran formato y rentable.

Equipado con la avanzada tecnología Huion PenTech 4.0 y una pantalla Canvas Glass 2.0 nano-grabada, junto con la compatibilidad con múltiples modos de color y otras características prácticas, Kamvas 22 (Gen 3) ayuda a los artistas a crear una experiencia creativa eficiente e inmersiva.

La pantalla de 21.5 pulgadas y 90 Hz sirve como un lienzo que permite a los ilustradores y animadores dibujar con audacia y fluidez, mientras que la resolución de 2.5K (2560 x 1440) garantiza un flujo de trabajo nítido.

Con PenTech 4.0, obtiene 16.000 niveles de sensibilidad a la presión, una fuerza de activación inicial de 2g y una función de alineación automática de la inclinación, lo que hace que dibujar y escribir sea tan natural como usar un lápiz y papel reales.

La precisión del color es esencial para los creadores digitales. Kamvas 22 (Gen 3) cubre el 99 % de sRGB, el 99 % de Rec, 709, el 90 % de Adobe RGB y el 92 % de Display P3, con una impresionante precisión de ΔE < 1,5, lo que garantiza una visualización de colores espectacular y una reproducción precisa del color.

Además, esta tableta gráfica cuenta con la tecnología Canvas Glass 2.0 para eliminar los reflejos y ofrece una superficie texturizada que brinda una experiencia de dibujo auténtica, similar al papel.

Otra característica destacada es el nuevo diseño de iluminación ambiental, que permite a los usuarios ajustar la iluminación a su color preferido, personalizando así su espacio de trabajo único.

Kamvas 22 (Gen 3) es la mejor opción para equilibrar rendimiento y precio en el mercado de las tabletas gráficas de 22 pulgadas. Si busca una pantalla de gran tamaño pero con una inversión menor, Kamvas 22 (Gen 3) superará sus expectativas.

Hay muchas más funciones que vale la pena explorar en la tableta. Para obtener más información, visite huion.com o siga a @huiontablet en Instagram.

