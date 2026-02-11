HUMAIN lança HUMAIN Sport após aquisição de participação controladora na ai.io

- A HUMAIN lança a HUMAIN Sport através da aquisição estratégica de uma participação controladora na ai.io, anunciando seu compromisso com o avanço da tecnologia esportiva baseada em IA.

- A aquisição acelera o crescimento e a implantação de soluções de IA e tecnologia esportiva na Arábia Saudita e nos mercados internacionais.

- Juntas, a HUMAIN e a ai.io oferecem soluções completas de IA que ampliam o acesso ao esporte e apoiam a participação, o desenvolvimento e o desempenho em todo o mundo.

RIADE, Arábia Saudita, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A HUMAIN, uma empresa do PIF que fornece recursos completos de inteligência artificial em todo o mundo, anunciou hoje no Fórum do Setor Privado do PIF o lançamento da HUMAIN Sport após a aquisição de uma participação controladora na ai.io, empresa de inteligência artificial e tecnologia esportiva sediada em Londres.

HUMAIN CEO, Tareq Amin (right) and Darren Peries, Founder and CEO of ai.io (left) pictured at the PIF Private Sector Forum launching HUMAIN Sport with the acquisition of controlling stake in ai.io

O investimento apoia a estratégia de longo prazo da HUMAIN de expandir a aplicação da inteligência artificial em uma ampla variedade de setores, incluindo o esporte, e acelera o desenvolvimento e a implantação de soluções avançadas de tecnologia esportiva baseadas em IA na Arábia Saudita e internacionalmente.

Através da HUMAIN Sport, as capacidades combinadas da HUMAIN e da ai.io fornecerão plataformas integradas de IA projetadas para apoiar todo o ecossistema esportivo. Essas soluções permitirão uma participação mais ampla em esportes, desenvolvimento de atletas orientado por dados, análise de desempenho aprimorada, instalações inteligentes e novas formas de engajamento digital e de fãs. Ao colocar as ferramentas com tecnologia de IA diretamente nas mãos de atletas, treinadores, organizações e fãs, a HUMAIN Sport visa ampliar o acesso ao esporte e melhorar os resultados em todos os níveis, desde a participação de base até o desempenho de elite.

A aquisição permite que a HUMAIN aproveite os produtos existentes, a experiência técnica e as relações esportivas globais da ai.io para acelerar a expansão internacional e desenvolver novos casos de uso. Ao mesmo tempo, a ai.io se beneficiará da infraestrutura de IA, das plataformas, das parcerias estratégicas e da escala comercial da HUMAIN, apoiando a entrega de soluções esportivas baseadas em IA em várias geografias e disciplinas esportivas.

"O esporte é uma das forças mais poderosas da humanidade para conectar as pessoas, e na HUMAIN existimos para preencher a lacuna entre o potencial humano e a inteligência artificial", disse o CEO da HUMAIN, Tareq Amin. . "Nosso investimento na ai.io e o lançamento da HUMAIN Sport refletem essa missão, usando a IA para unir pessoas, capacitar atletas e elevar a participação e o desempenho em todo o ecossistema esportivo global, ao mesmo tempo em que avançamos em nossa estratégia de investir em empresas líderes de IA em todo o mundo. Um forte impulso comercial já é evidente, com vários acordos de parceria em desenvolvimento e anúncios previstos para os próximos meses."

Darren Peries, fundador e CEO da ai.io, acrescentou: "A parceria com a HUMAIN expande significativamente o alcance e o impacto de nossa tecnologia. Juntos, podemos implantar soluções de IA que apoiem atletas, treinadores e organizações em todos os níveis do esporte, ao mesmo tempo em que contribuímos para o crescimento da tecnologia esportiva na região e em todo o mundo."

A HUMAIN Sport operará como uma vertical de tecnologia esportiva dedicada dentro da HUMAIN, apoiando implantações na Arábia Saudita e em outros mercados internacionais. Ao combinar os recursos de IA completos da HUMAIN com as plataformas focadas em esportes da ai.io, a parceria está posicionada para oferecer soluções escaláveis em esportes profissionais, amadores e de base, bem como setores relacionados, como educação, saúde e treinamento.

Sobre a HUMAIN

Site: www.humain.com

A HUMAIN, uma empresa PIF, é uma empresa global de inteligência artificial que oferece recursos de IA completos em quatro áreas principais: data centers de última geração; infraestrutura de hiperdesempenho e plataformas em nuvem; modelos avançados de IA, incluindo alguns dos modelos de linguagem de grande escala em árabe mais avançados do mundo, desenvolvidos no mundo árabe; e soluções de IA transformadoras que combinam insights profundos do setor com execução no mundo real.

O modelo de ponta a ponta da HUMAIN atende a organizações públicas e privadas, gerando valor em diferentes setores, promovendo a transformação digital e fortalecendo capacidades por meio da colaboração entre humanos e IA. Com um portfólio crescente de produtos de IA específicos do setor e uma missão focada no desenvolvimento da propriedade intelectual e na liderança global de talentos, a HUMAIN foi projetada para a competitividade internacional e a excelência tecnológica.

Sobre a ai.io:

Site: www.ai.io

Com sede em Londres e escritórios nos EUA, a ai.io é uma empresa inovadora e premiada de tecnologia e dados de IA esportiva, que desenvolve soluções de IA e tecnologia em todos os esportes.

Um exemplo dos produtos da ai.io que estão disponíveis no mercado hoje:

3DAT é a ferramenta de análise de IA de captura de movimento sem marcadores mais avançada do mundo que pode analisar e gerar relatórios para qualquer ser humano, em qualquer cena, realizando qualquer movimento de qualquer vídeo histórico ou ao vivo — mesmo de um telefone celular. Os casos de uso do 3DAT são extensos — variando de reconhecimento e desenvolvimento de potenciais jogadores de futebol a saúde, educação, treinamento e até mesmo análise de astronautas no espaço. O primeiro caso de uso da 3DAT é o esporte — dois produtos desenvolvidos para esse segmento são:

aiScout é uma plataforma baseada em aplicativos de IA que foi inicialmente desenvolvida para apoiar a indústria do futebol e está se expandindo para todos os esportes, analisando, pontuando e classificando indivíduos usando ferramentas avançadas de IA internas, como o 3DAT, para análise de talentos e identificação, desenvolvimento e reconhecimento de atletas e jogadore — tudo por meio de um telefone celular.

aiLab é uma plataforma baseada em IA que integra equipamentos de ciência esportiva de terceiros para fornecer análises em tempo real, relatórios e insights de dados ao atleta e à equipe técnica. O software aiLab pode ser um produto adicionado a qualquer instalação atual ou entregue em soluções prontas para uso de última geração fornecidas pela ai.io.

