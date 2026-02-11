HUMAIN lança HUMAIN Sport após aquisição de participação controladora na ai.io
Notícias fornecidas porai.io
11 fev, 2026, 11:09 GMT
- A HUMAIN lança a HUMAIN Sport através da aquisição estratégica de uma participação controladora na ai.io, anunciando seu compromisso com o avanço da tecnologia esportiva baseada em IA.
- A aquisição acelera o crescimento e a implantação de soluções de IA e tecnologia esportiva na Arábia Saudita e nos mercados internacionais.
- Juntas, a HUMAIN e a ai.io oferecem soluções completas de IA que ampliam o acesso ao esporte e apoiam a participação, o desenvolvimento e o desempenho em todo o mundo.
RIADE, Arábia Saudita, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A HUMAIN, uma empresa do PIF que fornece recursos completos de inteligência artificial em todo o mundo, anunciou hoje no Fórum do Setor Privado do PIF o lançamento da HUMAIN Sport após a aquisição de uma participação controladora na ai.io, empresa de inteligência artificial e tecnologia esportiva sediada em Londres.
O investimento apoia a estratégia de longo prazo da HUMAIN de expandir a aplicação da inteligência artificial em uma ampla variedade de setores, incluindo o esporte, e acelera o desenvolvimento e a implantação de soluções avançadas de tecnologia esportiva baseadas em IA na Arábia Saudita e internacionalmente.
Através da HUMAIN Sport, as capacidades combinadas da HUMAIN e da ai.io fornecerão plataformas integradas de IA projetadas para apoiar todo o ecossistema esportivo. Essas soluções permitirão uma participação mais ampla em esportes, desenvolvimento de atletas orientado por dados, análise de desempenho aprimorada, instalações inteligentes e novas formas de engajamento digital e de fãs. Ao colocar as ferramentas com tecnologia de IA diretamente nas mãos de atletas, treinadores, organizações e fãs, a HUMAIN Sport visa ampliar o acesso ao esporte e melhorar os resultados em todos os níveis, desde a participação de base até o desempenho de elite.
A aquisição permite que a HUMAIN aproveite os produtos existentes, a experiência técnica e as relações esportivas globais da ai.io para acelerar a expansão internacional e desenvolver novos casos de uso. Ao mesmo tempo, a ai.io se beneficiará da infraestrutura de IA, das plataformas, das parcerias estratégicas e da escala comercial da HUMAIN, apoiando a entrega de soluções esportivas baseadas em IA em várias geografias e disciplinas esportivas.
"O esporte é uma das forças mais poderosas da humanidade para conectar as pessoas, e na HUMAIN existimos para preencher a lacuna entre o potencial humano e a inteligência artificial", disse o CEO da HUMAIN, Tareq Amin. . "Nosso investimento na ai.io e o lançamento da HUMAIN Sport refletem essa missão, usando a IA para unir pessoas, capacitar atletas e elevar a participação e o desempenho em todo o ecossistema esportivo global, ao mesmo tempo em que avançamos em nossa estratégia de investir em empresas líderes de IA em todo o mundo. Um forte impulso comercial já é evidente, com vários acordos de parceria em desenvolvimento e anúncios previstos para os próximos meses."
Darren Peries, fundador e CEO da ai.io, acrescentou: "A parceria com a HUMAIN expande significativamente o alcance e o impacto de nossa tecnologia. Juntos, podemos implantar soluções de IA que apoiem atletas, treinadores e organizações em todos os níveis do esporte, ao mesmo tempo em que contribuímos para o crescimento da tecnologia esportiva na região e em todo o mundo."
A HUMAIN Sport operará como uma vertical de tecnologia esportiva dedicada dentro da HUMAIN, apoiando implantações na Arábia Saudita e em outros mercados internacionais. Ao combinar os recursos de IA completos da HUMAIN com as plataformas focadas em esportes da ai.io, a parceria está posicionada para oferecer soluções escaláveis em esportes profissionais, amadores e de base, bem como setores relacionados, como educação, saúde e treinamento.
Sobre a HUMAIN
Site: www.humain.com
Redes sociais: LinkedIn | X
A HUMAIN, uma empresa PIF, é uma empresa global de inteligência artificial que oferece recursos de IA completos em quatro áreas principais: data centers de última geração; infraestrutura de hiperdesempenho e plataformas em nuvem; modelos avançados de IA, incluindo alguns dos modelos de linguagem de grande escala em árabe mais avançados do mundo, desenvolvidos no mundo árabe; e soluções de IA transformadoras que combinam insights profundos do setor com execução no mundo real.
O modelo de ponta a ponta da HUMAIN atende a organizações públicas e privadas, gerando valor em diferentes setores, promovendo a transformação digital e fortalecendo capacidades por meio da colaboração entre humanos e IA. Com um portfólio crescente de produtos de IA específicos do setor e uma missão focada no desenvolvimento da propriedade intelectual e na liderança global de talentos, a HUMAIN foi projetada para a competitividade internacional e a excelência tecnológica.
Declaração prospectiva:
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas com base nas expectativas e suposições atuais. Os resultados reais podem diferir materialmente devido a vários riscos e incertezas. A HUMAIN não se compromete a atualizar estas declarações.
Sobre a ai.io:
Site: www.ai.io
Redes sociais: LinkedIn
Com sede em Londres e escritórios nos EUA, a ai.io é uma empresa inovadora e premiada de tecnologia e dados de IA esportiva, que desenvolve soluções de IA e tecnologia em todos os esportes.
Um exemplo dos produtos da ai.io que estão disponíveis no mercado hoje:
3DAT é a ferramenta de análise de IA de captura de movimento sem marcadores mais avançada do mundo que pode analisar e gerar relatórios para qualquer ser humano, em qualquer cena, realizando qualquer movimento de qualquer vídeo histórico ou ao vivo — mesmo de um telefone celular. Os casos de uso do 3DAT são extensos — variando de reconhecimento e desenvolvimento de potenciais jogadores de futebol a saúde, educação, treinamento e até mesmo análise de astronautas no espaço. O primeiro caso de uso da 3DAT é o esporte — dois produtos desenvolvidos para esse segmento são:
aiScout é uma plataforma baseada em aplicativos de IA que foi inicialmente desenvolvida para apoiar a indústria do futebol e está se expandindo para todos os esportes, analisando, pontuando e classificando indivíduos usando ferramentas avançadas de IA internas, como o 3DAT, para análise de talentos e identificação, desenvolvimento e reconhecimento de atletas e jogadore — tudo por meio de um telefone celular.
aiLab é uma plataforma baseada em IA que integra equipamentos de ciência esportiva de terceiros para fornecer análises em tempo real, relatórios e insights de dados ao atleta e à equipe técnica. O software aiLab pode ser um produto adicionado a qualquer instalação atual ou entregue em soluções prontas para uso de última geração fornecidas pela ai.io.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2891036/Tareq_Amin_Darren_Peries.jpg
FONTE ai.io
Partilhar este artigo