HUMAIN lance HUMAIN Sport suite à l'acquisition d'une participation majoritaire dans ai.io

- HUMAIN lance HUMAIN Sport grâce à l'acquisition stratégique d'une participation majoritaire dans ai.io, annonçant ainsi son engagement à faire progresser la technologie sportive basée sur l'IA.

- L'acquisition accélère la croissance et le déploiement de l'IA et des solutions technologiques sportives en Arabie saoudite et sur les marchés internationaux.

- Ensemble, HUMAIN et ai.io fournissent des solutions d'IA de bout en bout qui élargissent l'accès au sport et soutiennent la participation, le développement et la performance dans le monde entier.

RIYADH, Arabie Saoudite, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- HUMAIN, une société du PIF qui fournit des capacités d'intelligence artificielle complètes dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui au Forum du secteur privé du PIF, le lancement de HUMAIN Sport à la suite de l'acquisition d'une participation majoritaire dans ai.io, une société d'intelligence artificielle et de technologie sportive dont le siège est à Londres.

HUMAIN CEO, Tareq Amin (right) and Darren Peries, Founder and CEO of ai.io (left) pictured at the PIF Private Sector Forum launching HUMAIN Sport with the acquisition of controlling stake in ai.io

L'investissement soutient la stratégie à long terme de HUMAIN visant à étendre l'application de l'intelligence artificielle à un large éventail d'industries, dont le sport, et accélère le développement et le déploiement de solutions technologiques sportives avancées basées sur l'IA en Arabie saoudite et à l'échelle internationale.

Grâce à HUMAIN Sport, les capacités combinées de HUMAIN et d'ai.io fourniront des plateformes d'IA intégrées conçues pour soutenir l'ensemble de l'écosystème sportif. Ces solutions favoriseront une plus grande participation au sport, un développement des athlètes basé sur les données, une meilleure analyse des performances, des installations intelligentes et de nouvelles formes d'engagement numérique et des supporters. En plaçant des outils basés sur l'IA directement entre les mains des athlètes, des entraîneurs, des organisations et des supporters, HUMAIN Sport a pour finalité d'élargir l'accès au sport et d'améliorer les résultats à tous les niveaux, de la participation à la base à la performance d'élite.

L'acquisition permet à HUMAIN de tirer parti des produits actuels d'ai.io, de son expertise technique et de ses relations avec des sportifs du monde entier pour accélérer son expansion internationale et développer de nouveaux cas d'utilisation. Parallèlement, ai.io bénéficiera des infrastructures, des plateformes, des partenariats stratégiques et de l'envergure commerciale de HUMAIN en matière d'IA, ce qui lui permettra de proposer des solutions sportives basées sur l'IA dans de nombreuses régions et disciplines sportives.

« Le sport est l'un des liens les plus forts qui unissent les êtres humains, et chez HUMAIN, nous sommes là pour combler le fossé entre le potentiel humain et l'intelligence artificielle », a déclaré Tareq Amin, PDG de HUMAIN. « Notre investissement dans ai.io et le lancement de HUMAIN Sport reflètent cette mission en utilisant l'IA pour unir les gens, responsabiliser les athlètes et élever la participation et la performance dans l'écosystème sportif mondial, tout en faisant progresser notre stratégie d'investissement dans des entreprises d'IA de premier plan dans le monde entier. Une forte dynamique commerciale est déjà évidente, avec de multiples accords de partenariat en cours de développement et des annonces prévues dans les mois à venir. »

Darren Peries, fondateur et PDG d'ai.io, a ajouté : « Le partenariat avec HUMAIN élargit considérablement la portée et l'impact de notre technologie. Ensemble, nous pouvons déployer des solutions d'IA qui soutiennent les athlètes, les entraîneurs et les organisations à tous les niveaux du sport, tout en contribuant à la croissance de la technologie sportive dans la région et dans le monde entier. »

HUMAIN Sport fonctionnera comme une division dédiée aux technologies sportives au sein de HUMAIN, soutenant les déploiements en Arabie saoudite et sur d'autres marchés internationaux. En combinant les capacités de HUMAIN en matière d'IA avec les plateformes sportives d'ai.io, le partenariat sera en mesure de fournir des solutions évolutives pour le sport professionnel, amateur et de masse, ainsi que pour les secteurs connexes tels que l'éducation, la santé et l'entraînement.

À propos de HUMAIN

HUMAIN, une société du FIP, est une entreprise internationale d'intelligence artificielle qui offre des capacités d'IA complètes dans quatre domaines principaux : des centres de données de nouvelle génération ; des infrastructures et des plateformes cloud hyperperformantes ; des modèles d'IA avancés, y compris certains des modèles de langue arabe les plus avancés au monde, développés dans le monde arabe ; et des solutions d'IA révolutionnaires qui combinent une connaissance approfondie du secteur avec une exécution dans le monde réel.

Le modèle de bout en bout de HUMAIN sert les organisations des secteurs public et privé, libérant de la valeur dans tous les secteurs, favorisant la transformation numérique et renforçant les capacités par le biais de la collaboration entre l'homme et l'IA. Avec un portefeuille croissant de produits d'IA spécifiques à certains secteurs et une mission centrale axée sur le développement de la propriété intellectuelle et le leadership mondial en matière de talents, HUMAIN est conçu pour la compétitivité internationale et l'excellence technologique.

À propos d'ai.io :

Basée à Londres et disposant de bureaux aux États-Unis, ai.io est une société de technologie et de données d'IA sportive innovante et primée, qui développe des solutions d'IA et de technologie dans tous les sports.

Un exemple de produits ai.io disponibles sur le marché aujourd'hui :

3DAT est l'outil d'analyse de l'IA de capture de mouvement sans marqueur le plus avancé au monde. Il peut analyser et produire des rapports sur n'importe quel humain, dans n'importe quelle scène, effectuant n'importe quel mouvement à partir de n'importe quelle vidéo historique ou en direct - même à partir d'un téléphone portable. Les cas d'utilisation de 3DAT sont nombreux, allant du dépistage et du développement de joueurs de football potentiels aux soins médicaux, à l'éducation, à la formation et même à l'analyse d'astronautes dans l'espace. Le premier cas d'utilisation de 3DAT est le sport – deux produits ont été développés pour le sport :

aiScout, est une plateforme basée sur l'IA qui a initialement été développée pour soutenir l'industrie du football, et qui s'étend à tous les sports, en analysant, notant, évaluant les individus à l'aide d'outils IA internes avancés tels que 3DAT, pour l'analyse des talents et l'identification, le développement et la recherche d'athlètes et de joueurs, le tout via un téléphone portable.

aiLab est une plateforme basée sur l'IA qui intègre des équipements scientifiques sportifs tiers pour fournir une analyse en temps réel, des rapports et des informations sur les données à l'athlète et au personnel. Le logiciel aiLab peut être ajouté à n'importe quelle installation existante ou fourni dans le cadre de solutions clés en main de pointe proposées par ai.io.

