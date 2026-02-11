HUMAIN 收購 ai.io 控股權後推出 HUMAIN Sport

- HUMAIN 透過策略性收購 ai.io 的控股權，正式推出 HUMAIN Sport，並宣佈其致力推動以人工智能驅動的體育科技發展。
- 該項收購將加快人工智能及體育科技解決方案在沙特阿拉伯及國際市場的增長與部署。
- HUMAIN 與 ai.io 攜手提供端到端 AI 解決方案，旨在將運動擴大普及，並支持全球的運動參與、發展與表現。

沙特阿拉伯利雅得2026年2月11日 /美通社/ -- HUMAIN 為一家隸屬於 PIF（沙特公共投資基金）的公司，於全球提供全端 (full-stack) 人工智能能力。該公司今日在 PIF Private Sector Forum（PIF 私營部門論壇）上宣佈，在收購總部位於倫敦的人工智能及體育科技公司 ai.io 的控股權後，正式推出 HUMAIN Sport。

該項投資支持 HUMAIN 的長遠策略，擴大人工智能於體育等多個行業中的應用，並加快以人工智能驅動的先進體育科技解決方案在沙特阿拉伯及國際市場的研發與部署。

HUMAIN 行政總裁 Tareq Amin（右）及 ai.io 創辦人兼行政總裁 Darren Peries（左）於 PIF Private Sector Forum 上合照，慶祝 HUMAIN 透過收購 ai.io 的控股權推出 HUMAIN Sport。
透過 HUMAIN Sport，HUMAIN 與 ai.io 的綜合能力將提供整合式人工智能平台，旨在支援整個體育生態系統。 這些解決方案將有助於擴大運動參與度、實現數據驅動的運動員培訓、加強表現分析、打造智能設施，並開創數碼互動與球迷參與的新形式。 透過將人工智能驅動工具直接交到運動員、教練、組織與球迷手中，HUMAIN Sport 旨在將運動擴大普及，並提升從基層參與到頂尖表現各個層級的成效。

是次收購讓 HUMAIN 能夠善用 ai.io 現有的產品、技術專長及全球體育網絡，加快國際擴展步伐，並開發嶄新的應用場景。 與此同時，ai.io 將受惠於 HUMAIN 的人工智能基礎設施、平台、策略合作夥伴關係以及商業規模，進而支持其在多個地區及運動領域提供人工智能驅動的運動解決方案。

HUMAIN 行政總裁 Tareq Amin 表示：「運動是聯繫人類最強大的力量之一，而 HUMAIN 的使命正是要消除人類潛能與人工智能之間的隔閡。 我們對 ai.io 的投資，以及 HUMAIN Sport 的推出，正正體現了這一使命——透過人工智能凝聚人群、賦能運動員，並在全球體育生態系統中提升參與度與表現，同時推進我們投資全球領先人工智能企業的整體策略。 強勁的商業動能已顯而易見，目前多項合作協議正在開發中，預計在未來幾個月內將陸續發佈相關消息。」

ai.io 創辦人兼行政總裁 Darren Peries 補充表示：「與 HUMAIN 合作，將大幅擴展我們技術的覆蓋範圍及影響力。 雙方攜手下，我們可在體育的各個層面，為運動員、教練及組織部署人工智能解決方案，同時於區內及全球推動體育科技的發展。」

HUMAIN Sport 將作為 HUMAIN 旗下專屬的運動科技部門，支援於沙特阿拉伯及其他國際市場的部署。 透過結合 HUMAIN 的全端人工智能能力與 ai.io 以體育為核心的平台，該合作夥伴關係有望在職業、業餘及基層體育領域，以及教育、健康及培訓等相關範疇，交付具可擴展性的解決方案。

關於 HUMAIN
網站：www.humain.com
社交媒體平台：LinkedIn | X

HUMAIN 為一間隸屬於 PIF 的全球人工智能公司，提供涵蓋四大核心領域的全端人工智能能力，包括：新一代數據中心；超高效能基礎設施及雲端平台；先進人工智能模型（包括部分於阿拉伯世界開發、全球最先進的阿拉伯語大型語言模型）；以及結合深厚行業洞察與實際落地能力的變革性人工智能解決方案。

HUMAIN 的端到端營運模式同時服務公營及私營機構，於各行各業釋放價值、推動數碼轉型，並透過人類與人工智能的協作增強整體能力。 憑藉不斷擴展的行業專屬人工智能產品組合，以及以知識產權發展與全球人才領導力為核心使命，HUMAIN 專為國際競爭力及科技卓越而打造。

前瞻性陳述：

本新聞稿載有基於目前預期及假設的前瞻性陳述。 由於各種風險及不確定因素，實際結果可能與該等陳述存在重大差異。 HUMAIN 並無義務就該等陳述作出更新。

關於 ai.io：
網站：www.ai.io
社交媒體平台：LinkedIn 

ai.io 總部設於倫敦，並於美國設有辦事處，是一家突破性、屢獲殊榮的體育人工智能科技及數據公司，致力於為各類體育項目開發人工智能及科技解決方案。

以下為目前已推出市場的 ai.io 產品範例：  

3DAT 是全球最先進的無標記動作捕捉人工智能分析工具，可從任何歷史或即時影片（甚至只需一部手機）中，分析並生成任何人物、任何場景、任何動作的表現數據與報告。 3DAT 的應用場景十分廣泛，涵蓋由足球潛力球員的發掘與培訓，以至醫療、教育、培訓領域，甚至可用於分析太空中的太空人動作表現。 3DAT 的首個應用場景為體育領域——專為體育開發的兩項產品包括：

aiScout， 是一個以應用程式為基礎的人工智能平台，最初為支援足球行業而開發，現正擴展至所有體育項目。該平台透過先進的內部人工智能工具（如 3DAT），利用手機即可進行人才分析與識別、發展評估，以及運動員與球員的選材與考察，並對個人表現進行分析、評分及評級。

aiLab 是一個以人工智能為基礎的平台，可整合第三方運動科學設備，為運動員及相關人員提供即時分析、報告及數據洞察。 aiLab 軟件既可作為現有設施的增值產品，亦可以由 ai.io 以頂尖的一站式 (turnkey solutions) 解決方案形式交付。

