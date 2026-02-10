HUMAIN lanza HUMAIN Sport tras la adquisición de una participación mayoritaria en ai.io

- HUMAIN lanza HUMAIN Sport mediante la adquisición estratégica de una participación mayoritaria en ai.io, anunciando así su compromiso con el avance de la tecnología deportiva basada en IA.

- La adquisición acelera el crecimiento y la implementación de soluciones de IA y tecnología deportiva en Arabia Saudí y en los mercados internacionales.

- Juntos, HUMAIN y ai.io ofrecen soluciones integrales de IA que amplían el acceso al deporte y apoyan la participación, el desarrollo y el rendimiento en todo el mundo.

RIYADH, Arabia Saudita, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- HUMAIN, una empresa de PIF que ofrece capacidades de inteligencia artificial integrales a nivel mundial, anunció hoy en el Foro del Sector Privado de PIF el lanzamiento de HUMAIN Sport tras la adquisición de una participación mayoritaria en ai.io, una empresa de inteligencia artificial y tecnología deportiva con sede en Londres.

La inversión respalda la estrategia a largo plazo de HUMAIN de expandir la aplicación de la inteligencia artificial en una amplia variedad de sectores, incluido el deporte, y acelera el desarrollo y la implementación de soluciones tecnológicas deportivas avanzadas basadas en IA en Arabia Saudí y a nivel internacional.

A través de HUMAIN Sport, las capacidades combinadas de HUMAIN y ai.io ofrecerán plataformas integradas de IA diseñadas para respaldar todo el ecosistema deportivo. Estas soluciones permitirán una mayor participación en el deporte, el desarrollo de atletas basado en datos, un mejor análisis del rendimiento, instalaciones inteligentes y nuevas formas de interacción digital y con los aficionados. Al poner herramientas basadas en IA directamente en manos de atletas, entrenadores, organizaciones y aficionados, HUMAIN Sport busca ampliar el acceso al deporte y mejorar los resultados en todos los niveles, desde la participación en las bases hasta el rendimiento de élite.

La adquisición permite a HUMAIN aprovechar los productos, la experiencia técnica y las relaciones deportivas globales de ai.io para acelerar su expansión internacional y desarrollar nuevos casos de uso. Al mismo tiempo, ai.io se beneficiará de la infraestructura de IA, las plataformas, las alianzas estratégicas y la escala comercial de HUMAIN, lo que impulsará la implementación de soluciones deportivas basadas en IA en múltiples geografías y disciplinas deportivas.

"El deporte es una de las fuerzas de conexión más poderosas de la humanidad, y en HUMAIN existimos para conectar el potencial humano con la inteligencia artificial", afirmó Tareq Amin, consejero delegado de HUMAIN. "Nuestra inversión en ai.io y el lanzamiento de HUMAIN Sport reflejan esta misión al utilizar la IA para unir a las personas, empoderar a los atletas y elevar la participación y el rendimiento en el ecosistema deportivo global, a la vez que impulsamos nuestra estrategia de inversión en empresas líderes en IA a nivel mundial. El fuerte impulso comercial ya es evidente, con múltiples acuerdos de colaboración en desarrollo y anuncios previstos para los próximos meses".

Darren Peries, fundador y consejero delegado de ai.io, añadió: "La asociación con HUMAIN amplía significativamente el alcance y el impacto de nuestra tecnología. Juntos, podemos implementar soluciones de IA que apoyan a atletas, entrenadores y organizaciones en todos los niveles del deporte, a la vez que contribuimos al crecimiento de la tecnología deportiva en la región y en todo el mundo".

HUMAIN Sport operará como una vertical dedicada a la tecnología deportiva dentro de HUMAIN, apoyando las implementaciones en Arabia Saudita y otros mercados internacionales. Al combinar las capacidades integrales de IA de HUMAIN con las plataformas deportivas de ai.io, la alianza está posicionada para ofrecer soluciones escalables en el deporte profesional, amateur y de base, así como en sectores relacionados como la educación, la salud y el entrenamiento.

Acerca de HUMAIN

HUMAIN, una empresa de PIF, es una compañía global de inteligencia artificial que ofrece capacidades integrales de IA en cuatro áreas principales: centros de datos de última generación; infraestructura de alto rendimiento y plataformas en la nube; modelos avanzados de IA, incluyendo algunos de los modelos de idiomas árabes más avanzados del mundo, desarrollados en el mundo árabe; y soluciones de IA transformadoras que combinan un profundo conocimiento del sector con la ejecución en el mundo real.

El modelo integral de HUMAIN presta servicio a organizaciones de los sectores público y privado, generando valor en todos los sectores, impulsando la transformación digital y fortaleciendo las capacidades mediante la colaboración entre humanos e IA. Con una cartera creciente de productos de IA específicos para cada sector y una misión principal centrada en el desarrollo de la propiedad intelectual y el liderazgo global del talento, HUMAIN está diseñada para la competitividad internacional y la excelencia tecnológica.

Declaraciones prospectivas:

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas basadas en expectativas y suposiciones actuales. Los resultados reales pueden variar significativamente debido a diversos riesgos e incertidumbres. HUMAIN no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones.

Acerca de ai.io:

Con sede en Londres y oficinas en EE.UU., ai.io es una empresa pionera y galardonada de tecnología y datos de IA deportiva que desarrolla soluciones de IA y tecnología para todos los deportes.

Un ejemplo de los productos de ai.io disponibles actualmente en el mercado:

3DAT es la herramienta de análisis de IA de captura de movimiento sin marcadores más avanzada del mundo. Puede analizar e informar sobre cualquier persona, en cualquier escena, realizando cualquier movimiento desde cualquier vídeo histórico o en directo, incluso desde un teléfono móvil. Los casos de uso de 3DAT son muy variados: desde la búsqueda y el desarrollo de potenciales jugadores de fútbol hasta la atención médica, la educación, el entrenamiento e incluso el análisis de astronautas en el espacio. El primer caso de uso de 3DAT es el deporte: dos productos desarrollados para el deporte son:

aiScout, es una plataforma basada en aplicaciones de IA que se desarrolló inicialmente para apoyar a la industria del fútbol y se está expandiendo a todos los deportes, analizando, puntuando y calificando a individuos utilizando herramientas de IA internas avanzadas como 3DAT, para el análisis de talentos e identificación, desarrollo y exploración de atletas y jugadores, todo a través de un teléfono móvil.

aiLab es una plataforma basada en IA que integra equipos de ciencias del deporte de terceros para proporcionar análisis, informes y análisis de datos en tiempo real a atletas y personal. El software aiLab puede integrarse en cualquier instalación o integrarse en soluciones llave en mano de vanguardia de ai.io.

