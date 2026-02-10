تطلق هيوماين منصة HUMAIN Sport بعد الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة ai.io

أعلنت هيوماين عن إطلاق HUMAIN Sport من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على حصة مسيطرة في شركة ai.io، مؤكدة التزامها بتطوير تقنيات الرياضة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويُسهم هذا الاستحواذ في تسريع نمو ونشر حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرياضية في المملكة العربية السعودية إلى جانب الأسواق الدولية.

ومن خلال هذا التعاون، ستقدم هيوماين و ai.io حلول ذكاء اصطناعي متكاملة تسهم في توسيع فرص الوصول إلى الرياضة، ودعم المشاركة، والتطوير، وتحسين الأداء على مستوى العالم.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 10 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت هيوماين، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم قدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة على مستوى العالم، اليوم وخلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة للقطاع الخاص، عن إطلاق HUMAIN Sport بعد استحواذها على حصة مسيطرة في شركة ai.io، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرياضية، ومقرها لندن.

HUMAIN CEO, Tareq Amin (right) and Darren Peries, Founder and CEO of ai.io (left) pictured at the PIF Private Sector Forum launching HUMAIN Sport with the acquisition of controlling stake in ai.io

ويدعم هذا الاستثمار استراتيجية هيوماين طويلة المدى الهادفة إلى توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك قطاع الرياضة، كما يُسهم في تسريع تطوير ونشر حلول رياضية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم.

ومن خلال HUMAIN Sport، ستعمل القدرات المشتركة لكلٍ من هيوماين و ai.io على تقديم منصات ذكاء اصطناعي متكاملة صُممت لدعم منظومة الرياضة بكامل عناصرها. وتشمل هذه الحلول توسيع المشاركة في الرياضة، ودعم تطوير الرياضيين بالاعتماد على البيانات، وتعزيز تحليل الأداء، وتطوير المنشآت الذكية، وابتكار أشكال جديدة من التفاعل الرقمي وتجارب الجماهير. ومن خلال إتاحة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة للرياضيين، والمدربين، والمؤسسات، والجماهير، تهدف HUMAIN Sport إلى توسيع الوصول إلى الرياضة وتحسين النتائج على مختلف المستويات، من القاعدة الرياضية وصولًا إلى أعلى مستويات الأداء الاحترافي.

ويُمكّن هذا الاستحواذ هيوماين من الاستفادة من منتجات ai.io الحالية، وخبراتها التقنية، وشبكة علاقاتها العالمية في القطاع الرياضي، مما يسهم في تسريع التوسع الدولي وتطوير حالات استخدام جديدة. وفي المقابل، ستستفيد ai.io من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي توفرها هيوماين، ومنصاتها، وشراكاتها الاستراتيجية، وقدراتها التشغيلية والتجارية، بما يدعم تقديم حلول رياضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مناطق جغرافية متعددة وتخصصات رياضية مختلفة.

وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين:

"تُعد الرياضة واحدة من أقوى وسائل التواصل بين البشر، وفي هيوماين نعمل على سد الفجوة بين الإمكانات البشرية والذكاء الاصطناعي. ويعكس استثمارنا في ai.io وإطلاق HUMAIN Sport هذه الرؤية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لربط الأفراد، وتمكين الرياضيين، وتعزيز المشاركة وتحسين الأداء في منظومة الرياضة العالمية، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجيتنا للاستثمار في شركات ذكاء اصطناعي رائدة على مستوى العالم. ويعكس التقدم التجاري الحالي هذا التوجه، مع وجود عدد من اتفاقيات الشراكة قيد التطوير، إلى جانب الترتيب للإعلان عن مستجدات إضافية خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف دارين بيريس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ai.io :

"تمثل الشراكة مع هيوماين توسعًا كبيرًا في نطاق وتأثير تقنياتنا. ومن خلال هذا التعاون، يمكننا نشر حلول ذكاء اصطناعي تدعم الرياضيين، والمدربين، والمؤسسات الرياضية على مختلف المستويات، وتسهم في نمو قطاع التقنيات الرياضية في المنطقة وعلى مستوى العالم."

وستعمل HUMAIN Sport كوحدة متخصصة في التقنيات الرياضية ضمن منظومة هيوماين، مع دعم عمليات النشر في المملكة العربية السعودية وأسواق دولية أخرى. ومن خلال الجمع بين قدرات هيوماين المتكاملة في الذكاء الاصطناعي ومنصات ai.io المتخصصة في الرياضة، تتمتع هذه الشراكة بالجاهزية لتقديم حلول قابلة للتوسع تخدم الرياضة الاحترافية والهواة والمجتمع الرياضي، إضافة إلى قطاعات ذات صلة مثل التعليم، والصحة، والتدريب.

نبذة عن هيوماين

شركة هيوماين هي إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي تعمل على توفير حلول متكاملة في تغطي أربع مجالات رئيسية: مراكز البيانات المتطورة، والبنية التحتية فائقة الأداء والمنصات السحابية، بالإضافة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة - والتي تشمل أحد أكثر النماذج اللغوية العربية المتعددة الأنماط تطورًا في العالم - وحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تجمع بين الرؤية العميقة للقطاع والتنفيذ العملي.

يوفر النموذج المتكامل المقدم من شركة هيوماين حلولاً للشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق قيمة كبيرة لجميع القطاعات، ويحفز التحول ويعزز القدرات من خلال التكامل بين العنصر البشري والذكاء الاصطناعي. من خلال مجموعة متزايدة من منتجات الذكاء الاصطناعي المتخصصة ورسالة أساسية تتمثل في تعزيز الريادة في مجال الملكية الفكرية والمواهب على مستوى العالم، تم إنشاء شركة هيوماين لتحقيق التنافسية العالمية والتميز الوطني.

بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية. وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري نتيجة لمجموعة من المخاطر وحالات عدم اليقين. ولا تلتزم هيوماين بتحديث هذه البيانات.

للاستفسارات الإعلامية

لمزيد من المعلومات حول هيوماين، يرجى زيارة:www.humain.com

تابع هيوماين على:

LinkedIn | X

نبذة عن ai.io

تتخذ ai.io من لندن مقرًا رئيسيًا لها، مع مكاتب في الولايات المتحدة، وهي شركة رائدة وحاصلة على جوائز في مجال تقنيات وبيانات الذكاء الاصطناعي الرياضي، وتعمل على تطوير حلول ذكاء اصطناعي وتقنيات متقدمة تخدم مختلف الرياضات.

ومن أمثلة منتجات ai.io المتوفرة حاليًا في السوق:

3DAT

أداة تحليل حركة بدون علامات تُعد الأكثر تقدمًا في العالم، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل أي إنسان، في أي مشهد، يؤدي أي حركة، سواء من فيديوهات قديمة أو بث مباشر — حتى عبر الهاتف المحمول. وتشمل استخدامات 3DAT مجالات متعددة، من اكتشاف وتطوير لاعبي كرة القدم، إلى الرعاية الصحية والتعليم والتدريب، وصولًا إلى تحليل رواد الفضاء.

ويُعد قطاع الرياضة أولى حالات الاستخدام، حيث تم تطوير منتجين مخصصين للرياضة:

aiScout

تطبيق على الهواتف المحمولة، طُوّر في بدايته لدعم قطاع كرة القدم، ويعمل حاليًا على ليشمل مختلف الرياضات، من خلال تحليل وتقييم وتصنيف الأفراد باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة طُوّرت داخليًا مثل 3DAT، وذلك لاكتشاف المواهب وتطوير الرياضيين وتنفيذ عمليات الاستقطاب بالكامل عبر الهاتف المحمول.

aiLab

منصة ذكاء اصطناعي تدمج أجهزة علوم الرياضة من جهات خارجية، لتقديم تحليلات آنية وتقارير ورؤى متقدمة للرياضيين والمدربين. ويمكن إضافة منصة aiLab إلى أي منشأة قائمة، أو تقديمها ضمن حلول متكاملة ومتطورة تنفذها ai.io.

جهات الاتصال الإعلامية لشركة ai.io

لمزيد من المعلومات حول ai.io ، يرجى زيارة: www.ai.io



تابع ai.io على:

LinkedIn | X

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2891036/Tareq_Amin_Darren_Peries.jpg