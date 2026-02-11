HUMAIN lanza HUMAIN Sport tras adquirir una participación mayoritaria en ai.io

- HUMAIN lanza HUMAIN Sport gracias a la adquisición estratégica de una participación mayoritaria en ai.io, lo que anuncia su compromiso con el avance de la tecnología deportiva impulsada por IA.

- La adquisición acelera el crecimiento y la implementación de soluciones de inteligencia artificial y tecnología deportiva en Arabia Saudita y en los mercados internacionales.

- Juntos, HUMAIN y ai.io ofrecen soluciones integrales de IA que amplían el acceso al deporte y apoyan la participación, el desarrollo y el rendimiento en todo el mundo.

RIAD, Arabia Saudita, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- HUMAIN,una empresa del Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés) que ofrece capacidades de inteligencia artificial de pila completa a nivel mundial, anunció hoy en el Foro del Sector Privado del PIF el lanzamiento de HUMAIN Sport tras adquirir una participación mayoritaria en ai.io, una empresa de inteligencia artificial y tecnología deportiva con sede en Londres.

HUMAIN CEO, Tareq Amin (right) and Darren Peries, Founder and CEO of ai.io (left) pictured at the PIF Private Sector Forum launching HUMAIN Sport with the acquisition of controlling stake in ai.io

La inversión respalda la estrategia a largo plazo de HUMAIN para expandir la aplicación de la inteligencia artificial en una amplia variedad de industrias, incluida la del deporte, y acelera el desarrollo y la implementación de soluciones avanzadas de tecnología deportiva impulsadas por inteligencia artificial en Arabia Saudita y a nivel internacional.

A través de HUMAIN Sport, las capacidades combinadas de HUMAIN y ai.io ofrecerán plataformas de IA integradas que han sido diseñadas para apoyar el ecosistema deportivo completo. Estas soluciones permitirán una participación más amplia en el deporte, trabajar en el desarrollo de los atletas basándose en datos, un mejor análisis del rendimiento, instalaciones inteligentes y nuevas formas de participación digital y de los aficionados. Al poner las herramientas habilitadas para IA directamente en manos de atletas, entrenadores, organizaciones y aficionados, HUMAIN Sport tiene como objetivo ampliar el acceso al deporte y mejorar los resultados en todos los niveles, desde la participación de base hasta el rendimiento de élite.

La adquisición permite a HUMAIN aprovechar los productos existentes de ai.io, la experiencia técnica y las relaciones deportivas a nivel mundial para acelerar la expansión internacional y desarrollar nuevos casos de uso. Al mismo tiempo, ai.io se beneficiará de la infraestructura, las plataformas, las asociaciones estratégicas y la escala comercial de la IA de HUMAIN, lo que respaldará la entrega de soluciones deportivas impulsadas por IA en múltiples regiones y disciplinas deportivas.

"El deporte es una de las fuerzas más fuertes de la humanidad para conectarse, y en HUMAIN existimos para cerrar la brecha entre el potencial humano y la inteligencia artificial", comentó el director ejecutivo de HUMAIN, Tareq Amin. "Nuestra inversión en ai.io y el lanzamiento de HUMAIN Sport reflejan esta misión al usar la IA para unir a las personas, empoderar a los atletas y elevar la participación y el rendimiento en todo el ecosistema deportivo mundial, a la vez que avanzamos en nuestra estrategia para invertir en las principales empresas de IA de todo el mundo. Ya es evidente que existe un fuerte impulso comercial, se están desarrollando múltiples acuerdos de asociación y habrá anuncios anticipados en los próximos meses".

Darren Peries, fundador y director ejecutivo de ai.io, agregó: "La asociación con HUMAIN amplía significativamente el alcance y el impacto de nuestra tecnología. Juntos, podemos implementar soluciones de IA que apoyen a los atletas, entrenadores y organizaciones en todos los niveles del deporte, a la vez que contribuimos al crecimiento de la tecnología deportiva en la región y en todo el mundo".

HUMAIN Sport operará como una tecnología deportiva vertical especializada dentro de HUMAIN, que apoyará los despliegues en Arabia Saudita y otros mercados internacionales. Al combinar las capacidades completas de IA de HUMAIN con las plataformas enfocadas en el deporte de ai.io, la asociación está es una posición de ofrecer soluciones escalables en el deporte profesional, aficionado y de base, así como en sectores relacionados como la educación, la salud y la capacitación.

Acerca de HUMAIN

HUMAIN, una empresa del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, es una empresa mundial de inteligencia artificial que ofrece capacidades de IA de pila completa en cuatro áreas principales: centros de datos de próxima generación, infraestructura de alto rendimiento y plataformas en la nube, modelos avanzados de IA, incluidos algunos de los modelos de idiomas árabes más avanzados del mundo desarrollados en el mundo árabe, y soluciones de IA transformadoras que combinan una visión profunda del sector con la ejecución en el mundo real.

El modelo integral de HUMAIN presta servicio a las organizaciones del sector público y privado, y brinda valor en todos los sectores, impulsa la transformación digital y fortalece las capacidades a través de la colaboración entre humanos e IA. Con una creciente cartera de productos de IA específicos del sector y una misión central centrada en el desarrollo de la propiedad intelectual y el liderazgo mundial en talento, HUMAIN está diseñada para competir a nivel internacional y ofrecer excelencia tecnológica.

Declaración prospectiva:

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas basadas en expectativas y suposiciones actuales. Los resultados reales pueden diferir materialmente debido a diversos riesgos e incertidumbres. HUMAIN no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones.

Acerca de ai.io:

Con sede en Londres y oficinas en EE. UU., ai.io es una empresa innovadora y galardonada de tecnología y datos de IA deportiva que desarrolla soluciones de IA y tecnología en todos los deportes.

Un ejemplo de los productos de ai.io que están disponibles en el mercado actualmente:

3DAT es la herramienta de análisis de IA de captura de movimiento sin marcadores más avanzada del mundo que puede analizar e informar sobre cualquier ser humano, en cualquier escena, realizando cualquier movimiento desde cualquier video histórico o en vivo, incluso desde un teléfono móvil. 3DAT tiene una amplia variedad de casos de uso, desde la exploración y el desarrollo de posibles jugadores de fútbol hasta la atención médica, la educación, el entrenamiento e incluso el análisis de astronautas en el espacio. El primer caso de uso de 3DAT es el deporte, y dos productos desarrollados para el deporte son:

aiScout, es una plataforma basada en aplicaciones de IA que se desarrolló inicialmente para apoyar a la industria del fútbol y se está expandiendo a todos los deportes, al analizar, anotar y calificar a las personas utilizando herramientas avanzadas de IA internas como 3DAT, para identificar y analizar talentos, buscar y desarrollar atletas y jugadores, todo a través de un teléfono móvil.

aiLab es una plataforma basada en IA que integra equipos de ciencias del deporte de terceros para proporcionar análisis en tiempo real, informes e información de datos al atleta y al personal. El software aiLab puede ser un producto adicional a cualquier instalación actual o entregado en soluciones listas para usa de última generación proporcionadas por ai.io.

