AI企業のHUMAIN、ai.ioの過半数の株式取得に伴いHUMAIN Sportを開始
11 2月, 2026, 14:33 JST
- HUMAINは、ai.ioの支配権の取得を通じてHUMAIN Sportを立ち上げ、AI主導のスポーツテクノロジーの発展に尽力する旨を発表
- この買収により、サウジアラビアおよび国際市場におけるAIおよびスポーツテクノロジーソリューションの成長と展開が加速
- HUMAINとai.ioは、共同でスポーツへのアクセスを拡大し、参加、育成、パフォーマンスを支援するエンドツーエンドのAIソリューションを全世界に提供
リヤド（サウジアラビア）, 2026年2月11日 /PRNewswire/ -- 包括的な人工知能関連サービスを世界規模で提供するサウジアラビアの政府系ファンドPIF社、HUMAIN は本日、Public Investment Fund（PIF）の民間部門フォーラム（Private Sector Forum）で、ロンドンに本社を置く人工知能・スポーツ技術企業、ai.ioの過半数の株式を取得したことを受け、HUMAIN Sportの立ち上げを発表しました。
HUMAIN社の今回の投資は、スポーツを含むさまざまな産業で人工知能の応用を拡大するという同社の長期戦略の一環であり、サウジアラビアおよび国際的な先進AI主導型スポーツ技術ソリューションの開発と展開を後押しするものです。
HUMAIN Sportを通じて、HUMAINとai.ioの能力を組み合わせることで、スポーツのエコシステム全体を網羅するよう設計された統合AIプラットフォームを提供します。これらのソリューションにより、幅広いスポーツへの参入、データ主導のアスリート育成、パフォーマンス分析の強化、インテリジェントな施設、新たな形態のデジタルおよびファンとの連携が実現します。同社は、アスリート、コーチ、団体、ファンの手に直接AI対応ツールを届けることでスポーツへのアクセスを強化し、趣味レベルから世界最高峰のパフォーマンスまで、あらゆるレベルでの成果向上を目指しています。
HUMAINにとって今回の買収は、ai.ioの既存製品、技術的専門知識、世界規模でのスポーツネットワークを活用し、国際的な展開を加速することで、新たなユースケースの開発が可能になるというメリットがあります。また、ai.ioにとっても、HUMAINのAIインフラ、プラットフォーム、戦略的提携、大規模な事業展開の活用できるため、複数の地域と競技向けにAIを駆使したスポーツソリューションの提供が実現できるという利点があります。
HUMAINのCEOを務めるTareq Amin氏は、「スポーツは人間が最も団結できるものの一つであり、当社は人間の可能性と人工知能のギャップを埋めることを使命としています。当社のai.ioへの投資とHUMAIN Sportの立ち上げは、AIを駆使して人々の団結を促し、アスリートに力を与え、世界のスポーツエコシステム全体の底上げとパフォーマンス向上という大きな目的の一翼を担うものです。事業はすでに成長軌道にあり、現在進めている複数の提携契約は、今後数ヶ月のうちに発表できる見込みです」と述べています。
また、ai.ioの創設者兼CEOを務めるDarren Peries氏は、「HUMAINとの提携は、当社の技術と影響力を大幅に拡大するものであり、ひいては、提携各社と共にスポーツのあらゆるレベルにおける選手、コーチ、組織を対象とするAIソリューションの展開と、地域・世界双方のスポーツテクノロジーの成長に資するものとなるでしょう」と述べました。
HUMAIN Sportは、HUMAINのスポーツテクノロジー部門に特化しており、サウジアラビアやその他の国際市場での展開を支援します。今回の提携は、同社の包括的なAI能力とai.ioのスポーツに特化したプラットフォームの相乗効果を実現するものであり、プロ・アマチュアを問わず、身近なスポーツから教育、健康、トレーニングといった多岐にわたる関連分野向けの大規模ソリューションの提供を実現するものです。
HUMAINについて
PIF傘下のHUMAIN社は、①次世代データセンター、②超高性能インフラとクラウドプラットフォーム、③アラブ世界で開発された世界最先端のアラビア語大規模言語モデルを含む高度なAIモデル、④業界の深い知見と現実的に実施可能な機能を組み合わせた変革的AIソリューションの4つの分野で、包括的なAI能力を提供する世界規模の人工知能企業です。
同社のエンドツーエンドモデルは公共部門と民間部門の両方にサービスを提供し、数多くの業界における価値の創出、デジタル変革を推進し、人間とAIの協調による能力強化を推進します。知的財産の開発とグローバルな人材の育成を使命として掲げ、各業界に特化したAI製品のポートフォリオを拡充によって国際的な競争力と最高峰の技術力を備えるよう事業戦略が練られています。
将来の見通しに関する記述：
本プレスリリースには、現時点での予想および仮定に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。実際の結果は、さまざまなリスクや不確実性により大きく異なることがあります。HUMAINはこれらの記述を更新する義務を負いません。
ai.ioについて
ai.ioは、ロンドンに本社を置き、米国にもオフィスを構えています。画期的で受賞歴のあるスポーツAIテクノロジーおよびデータ開発を手掛けており、あらゆるスポーツのAIおよびテクノロジーソリューションを開発しています。
現在市販されているai.io製品の例：
3DAT ：世界最先端のマーカーレス動作検知AI解析ツールであり、スマートフォン1台で履歴やライブ映像から、人間のあらゆるシーンや動作を解析し、レポートすることができます。主なユースケースは、サッカー選手のスカウトや育成から、ヘルスケア、教育、トレーニング、さらには宇宙飛行士の分析まで、多岐にわたります。当初のユースケースはスポーツで、スポーツ用に開発された以下の2つの製品があります。
aiScout：AIアプリベースのプラットフォームであり、開発当初サッカーを想定していましたが、現在はあらゆるスポーツを対象としています。3DATなどの高度な社内AIツールを使用して個人の分析、採点、評価を行うことで、才能分析、ID、育成、アスリートや選手のスカウティングをスマホで行うことが可能です。
aiLab ：AIベースのプラットフォームであり、サードパーティのスポーツ科学機器を統合して、アスリートやスタッフ向けにリアルタイム分析、レポート、データ知見を提供します。このソフトウェアは、現行施設に追加する製品として、またはai.ioが提供する最先端のターンキー・ソリューションとして提供することが可能です。
