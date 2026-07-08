Hyundai Motor traz robô humanoide Atlas para a Copa do Mundo FIFA 2026™ na primeira integração robótica em ambiente de partida ao vivo
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08 jul, 2026, 05:34 GMT
- A Hyundai Motor apresenta Atlas® da Boston Dynamics em uma participação histórica na Copa do Mundo FIFA 2026™, demonstrando capacidades robóticas do mundo real em um dos maiores palcos do esporte
- A inédita integração de um robô humanoide em uma partida ao vivo da Copa do Mundo da FIFA™ mostra a liderança da Hyundai Motor Group e da Boston Dynamics em robótica
- A narrativa multicanal destaca a inovação por trás da histórica aparição do Atlas na Copa do Mundo da FIFA
SEOUL, Coreia do Sul e EAST RUTHERFORD, Nova Jérsei, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ --- A Hyundai Motor Company integrou hoje o Atlas®, um avançado robô humanoide desenvolvido pela Boston Dynamics, na Copa do Mundo FIFA 2026™ durante a partida das oitavas de final no New York/New Jersey Stadium. Como Parceira Oficial de Robótica do torneio, a Hyundai Motor realizou a primeira atuação robótica já realizada no intervalo de um jogo no maior palco do futebol, levando tecnologia robótica avançada a uma audiência global ao vivo.
O momento destaca a crescente liderança do Hyundai Motor Group em robótica e seu compromisso com o avanço da inovação centrada no ser humano por meio de experiências que conectam a tecnologia com as pessoas de maneiras significativas.
Por que isso é um marco para a robótica e o esporte global?
A ação trouxe a robótica avançada para uma das maiores plataformas esportivas do mundo, demonstrando como a tecnologia do futuro pode operar no ambiente acelerado de uma partida ao vivo da Copa do Mundo da FIFA.
A apresentação foi marcada por dois momentos importantes:
- A primeira demonstração pública da real amplitude de movimentos da versão de produção do Atlas, apresentada pela primeira vez na CES 2026
- A primeira integração de um robô humanoide em uma partida ao vivo da Copa do Mundo da FIFA
Ao incorporar a robótica a um ambiente esportivo ao vivo, a Hyundai Motor está promovendo sua visão "Progress for Humanity" (Progresso para a Humanidade), ao mesmo tempo em que demonstra como a inovação em robótica pode criar experiências relevantes para pessoas em todo o mundo.
"Como parte da campanha 'Next Starts Now' (O futuro começa agora) da Hyundai, queríamos que o desempenho do Atlas no maior palco do mundo demonstrasse que o futuro não é algo que imaginamos — ele começa agora. Na Hyundai, temos o compromisso de desenvolver uma inovação centrada no ser humano que se integre perfeitamente à vida cotidiana e de apresentar uma nova visão de mobilidade futura expandida por meio da robótica — mostrando que a robótica pode ser um parceiro confiável no progresso da humanidade por meio de experiências de marca diversas e criativas." – Sungwon Jee, vice-presidente executivo e diretor global de marketing da Hyundai Motor Company
O que aconteceu durante a ação do intervalo?
No intervalo, o Atlas saiu do túnel dos jogadores, chamando a atenção da torcida com uma sequência de comemorações icônicas de gols inspiradas em alguns dos jogadores de futebol mais famosos do mundo, incluindo Harry Kane, Erling Haaland, Matheus Cunha e Son Heung-min. A apresentação animou ainda mais o clima no estádio, ao mesmo tempo em que destacou a mobilidade avançada e a capacidade de expressão do Atlas.
Após a apresentação, o Atlas entregou a bola cerimonial ao árbitro com sua precisão e controle exclusivos, marcando o início do segundo tempo. A ação se desenrolou ao vivo diante de um público global, mostrando a capacidade do Atlas de executar movimentos altamente coordenados e operar de forma confiável dentro do ambiente dinâmico e real de um grande evento esportivo internacional.
Como o Atlas aprendeu a demonstrar movimentos inspirados no futebol ao vivo?
A apresentação do Atlas no intervalo foi possibilitada por várias capacidades robóticas essenciais que permitem movimentos avançados e interação com o mundo real:
- Tecnologia de Retargeting – Permite que o Atlas traduza e adapte movimentos humanos, incluindo celebrações e gestos de futebol, à sua própria forma robótica.
- Aprendizagem por Reforço – Usa milhares de simulações para treinar e refinar os movimentos antes da implantação.
- Controle de Corpo Inteiro – Coordena o movimento em todo o corpo do robô, permitindo movimentos fluidos, equilibrados e dinâmicos.
Juntos, esses recursos permitem que o Atlas execute tarefas cada vez mais sofisticadas enquanto se adapta às mudanças de condições e ambientes.
"Na Boston Dynamics, sempre nos inspiramos em feitos atléticos humanos como ginástica, dança, parkour e agora futebol para avançar a fronteira do que os robôs podem fazer de uma forma que se conecta com as pessoas. Trabalhar com o Hyundai Motor Group e a FIFA para criar um momento tão único para os fãs foi um desafio emocionante para a nossa equipe. A maneira como treinamos o Atlas para realizar esses movimentos divertidos na partida é semelhante à forma como ensinamos o robô a assumir aplicações industriais do mundo real. É uma ótima maneira de apresentar às pessoas em todos os lugares o incrível potencial dos robôs habilitados para IA de hoje." – Alberto Rodriguez, diretor de comportamento robótico, Boston Dynamics
Como isso se conecta à campanha mais ampla "O futuro começa agora" da Hyundai Motor?
A ação no intervalo da partida se baseia na campanha global "O futuro começa agora" da Hyundai Motor, que conecta comunidades por meio do futebol enquanto inspira a próxima geração de jogadores, torcedores e inovadores. A integração do Atlas em um ambiente de partida ao vivo transforma demonstrações conceituais em um momento real e ao vivo no palco da Copa do Mundo da FIFA e representa o ponto alto da narrativa da Hyundai Motor sobre robótica — demonstrando como a tecnologia robótica avançada pode ir além de ambientes controlados para operar em cenários dinâmicos e reforçando que a inovação do futuro já pode ser vivenciada hoje.
O momento também amplia a narrativa apresentada na série de conteúdo da Escola de Futebol da Hyundai Motor, onde o Atlas aprendeu movimentos inspirados no futebol, incluindo o "Ghost Rabona", usando as mesmas tecnologias robóticas exibidas no palco da Copa do Mundo da FIFA.
O conteúdo dos bastidores e a narrativa adicional da ação continuarão nos canais próprios e adquiridos da Hyundai Motor nas semanas seguintes ao evento.
Além disso, a Hyundai Motor e a BBC StoryWorks Commercial Productions lançarão "The Training Ground", um filme publicitário de estilo documentário que mostra a preparação técnica das atividades do Atlas na Copa do Mundo. Produzido em uma versão completa de 3,5 minutos e um corte de 30 segundos, o filme será lançado em 7 de julho nos canais sociais da Hyundai Motor.
O que vem a seguir para a Robótica no Hyundai Motor Group?
A apresentação na Copa do Mundo da FIFA é a demonstração mais visível das ambições do do Hyundai Motor Group em matéria de robótica, apresentando robótica avançada em um dos maiores palcos globais do mundo.
À medida que o Hyundai Motor Group continua investindo em robótica, sistemas autônomos e inovação centrada no ser humano, ele permanece focado em explorar como essas tecnologias podem criar experiências significativas no mundo real e ajudar a moldar um futuro mais conectado.
Ao reunir esporte, tecnologia e narrativa na Copa do Mundo FIFA 2026™, a Hyundai Motor continua avançando em sua visão "Progresso para a Humanidade", ao mesmo tempo em que demonstra como a inovação pode se conectar com as pessoas de maneiras envolventes e significativas.
Sobre a Hyundai Motor Company
Fundada em 1967, a Hyundai Motor Company está presente em mais de 200 países com mais de 120.000 funcionários dedicados a enfrentar os desafios de mobilidade do mundo real em todo o mundo. Com base na visão da marca "Progresso para a Humanidade", a Hyundai Motor está acelerando sua transformação para além da mobilidade por meio de robótica avançada e IA física. A empresa investe em novas tecnologias para trazer soluções revolucionárias, ao mesmo tempo em que busca a inovação aberta para introduzir futuros serviços de mobilidade. Em busca de um futuro sustentável para o mundo, a Hyundai Motor continuará seu compromisso com a redução de carbono como fornecedora de linha completa com tecnologias ICE, híbridas, híbridas plug-in, de célula de combustível de hidrogênio e VE líderes do setor.
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FONTE Hyundai Motor Company
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