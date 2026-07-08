Hyundai Motor traz robô humanoide Atlas para a Copa do Mundo FIFA 2026™ na primeira integração robótica em ambiente de partida ao vivo

O momento destaca a crescente liderança do Hyundai Motor Group em robótica e seu compromisso com o avanço da inovação centrada no ser humano por meio de experiências que conectam a tecnologia com as pessoas de maneiras significativas.

Por que isso é um marco para a robótica e o esporte global?

A ação trouxe a robótica avançada para uma das maiores plataformas esportivas do mundo, demonstrando como a tecnologia do futuro pode operar no ambiente acelerado de uma partida ao vivo da Copa do Mundo da FIFA.

A apresentação foi marcada por dois momentos importantes:

A primeira demonstração pública da real amplitude de movimentos da versão de produção do Atlas, apresentada pela primeira vez na CES 2026

da real amplitude de movimentos da versão de produção do Atlas, apresentada pela primeira vez na A primeira integração de um robô humanoide em uma partida ao vivo da Copa do Mundo da FIFA

Ao incorporar a robótica a um ambiente esportivo ao vivo, a Hyundai Motor está promovendo sua visão "Progress for Humanity" (Progresso para a Humanidade), ao mesmo tempo em que demonstra como a inovação em robótica pode criar experiências relevantes para pessoas em todo o mundo.

"Como parte da campanha 'Next Starts Now' (O futuro começa agora) da Hyundai, queríamos que o desempenho do Atlas no maior palco do mundo demonstrasse que o futuro não é algo que imaginamos — ele começa agora. Na Hyundai, temos o compromisso de desenvolver uma inovação centrada no ser humano que se integre perfeitamente à vida cotidiana e de apresentar uma nova visão de mobilidade futura expandida por meio da robótica — mostrando que a robótica pode ser um parceiro confiável no progresso da humanidade por meio de experiências de marca diversas e criativas." – Sungwon Jee, vice-presidente executivo e diretor global de marketing da Hyundai Motor Company

O que aconteceu durante a ação do intervalo?

No intervalo, o Atlas saiu do túnel dos jogadores, chamando a atenção da torcida com uma sequência de comemorações icônicas de gols inspiradas em alguns dos jogadores de futebol mais famosos do mundo, incluindo Harry Kane, Erling Haaland, Matheus Cunha e Son Heung-min. A apresentação animou ainda mais o clima no estádio, ao mesmo tempo em que destacou a mobilidade avançada e a capacidade de expressão do Atlas.

Após a apresentação, o Atlas entregou a bola cerimonial ao árbitro com sua precisão e controle exclusivos, marcando o início do segundo tempo. A ação se desenrolou ao vivo diante de um público global, mostrando a capacidade do Atlas de executar movimentos altamente coordenados e operar de forma confiável dentro do ambiente dinâmico e real de um grande evento esportivo internacional.

Como o Atlas aprendeu a demonstrar movimentos inspirados no futebol ao vivo?

A apresentação do Atlas no intervalo foi possibilitada por várias capacidades robóticas essenciais que permitem movimentos avançados e interação com o mundo real:

Tecnologia de Retargeting – Permite que o Atlas traduza e adapte movimentos humanos, incluindo celebrações e gestos de futebol, à sua própria forma robótica.

– Permite que o Atlas traduza e adapte movimentos humanos, incluindo celebrações e gestos de futebol, à sua própria forma robótica. Aprendizagem por Reforço – Usa milhares de simulações para treinar e refinar os movimentos antes da implantação.

– Usa milhares de simulações para treinar e refinar os movimentos antes da implantação. Controle de Corpo Inteiro – Coordena o movimento em todo o corpo do robô, permitindo movimentos fluidos, equilibrados e dinâmicos.

Juntos, esses recursos permitem que o Atlas execute tarefas cada vez mais sofisticadas enquanto se adapta às mudanças de condições e ambientes.

"Na Boston Dynamics, sempre nos inspiramos em feitos atléticos humanos como ginástica, dança, parkour e agora futebol para avançar a fronteira do que os robôs podem fazer de uma forma que se conecta com as pessoas. Trabalhar com o Hyundai Motor Group e a FIFA para criar um momento tão único para os fãs foi um desafio emocionante para a nossa equipe. A maneira como treinamos o Atlas para realizar esses movimentos divertidos na partida é semelhante à forma como ensinamos o robô a assumir aplicações industriais do mundo real. É uma ótima maneira de apresentar às pessoas em todos os lugares o incrível potencial dos robôs habilitados para IA de hoje." – Alberto Rodriguez, diretor de comportamento robótico, Boston Dynamics

Como isso se conecta à campanha mais ampla "O futuro começa agora" da Hyundai Motor?

A ação no intervalo da partida se baseia na campanha global "O futuro começa agora" da Hyundai Motor, que conecta comunidades por meio do futebol enquanto inspira a próxima geração de jogadores, torcedores e inovadores. A integração do Atlas em um ambiente de partida ao vivo transforma demonstrações conceituais em um momento real e ao vivo no palco da Copa do Mundo da FIFA e representa o ponto alto da narrativa da Hyundai Motor sobre robótica — demonstrando como a tecnologia robótica avançada pode ir além de ambientes controlados para operar em cenários dinâmicos e reforçando que a inovação do futuro já pode ser vivenciada hoje.

O momento também amplia a narrativa apresentada na série de conteúdo da Escola de Futebol da Hyundai Motor, onde o Atlas aprendeu movimentos inspirados no futebol, incluindo o "Ghost Rabona", usando as mesmas tecnologias robóticas exibidas no palco da Copa do Mundo da FIFA.

O conteúdo dos bastidores e a narrativa adicional da ação continuarão nos canais próprios e adquiridos da Hyundai Motor nas semanas seguintes ao evento.

Além disso, a Hyundai Motor e a BBC StoryWorks Commercial Productions lançarão "The Training Ground", um filme publicitário de estilo documentário que mostra a preparação técnica das atividades do Atlas na Copa do Mundo. Produzido em uma versão completa de 3,5 minutos e um corte de 30 segundos, o filme será lançado em 7 de julho nos canais sociais da Hyundai Motor.

O que vem a seguir para a Robótica no Hyundai Motor Group?

A apresentação na Copa do Mundo da FIFA é a demonstração mais visível das ambições do do Hyundai Motor Group em matéria de robótica, apresentando robótica avançada em um dos maiores palcos globais do mundo.

À medida que o Hyundai Motor Group continua investindo em robótica, sistemas autônomos e inovação centrada no ser humano, ele permanece focado em explorar como essas tecnologias podem criar experiências significativas no mundo real e ajudar a moldar um futuro mais conectado.

Ao reunir esporte, tecnologia e narrativa na Copa do Mundo FIFA 2026™, a Hyundai Motor continua avançando em sua visão "Progresso para a Humanidade", ao mesmo tempo em que demonstra como a inovação pode se conectar com as pessoas de maneiras envolventes e significativas.

Sobre a Hyundai Motor Company

Fundada em 1967, a Hyundai Motor Company está presente em mais de 200 países com mais de 120.000 funcionários dedicados a enfrentar os desafios de mobilidade do mundo real em todo o mundo. Com base na visão da marca "Progresso para a Humanidade", a Hyundai Motor está acelerando sua transformação para além da mobilidade por meio de robótica avançada e IA física. A empresa investe em novas tecnologias para trazer soluções revolucionárias, ao mesmo tempo em que busca a inovação aberta para introduzir futuros serviços de mobilidade. Em busca de um futuro sustentável para o mundo, a Hyundai Motor continuará seu compromisso com a redução de carbono como fornecedora de linha completa com tecnologias ICE, híbridas, híbridas plug-in, de célula de combustível de hidrogênio e VE líderes do setor.

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FONTE Hyundai Motor Company