Hyundai Motor lleva el robot humanoide Atlas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la primera integración de robótica en el entorno de partidos en vivo

El momento destaca el creciente liderazgo de Hyundai Motor Group en robótica y su compromiso con el avance de la innovación centrada en el ser humano a través de experiencias que conectan la tecnología con las personas de manera significativa.

¿Por qué es un hito para la robótica y el deporte global?

La activación llevó la robótica avanzada a una de las plataformas deportivas más grandes del mundo, lo que demuestra cómo la tecnología del futuro puede operar dentro del entorno acelerado de un partido en vivo de la Copa Mundial de la FIFA.

El desempeño marcó dos hitos importantes:

Primera demostración pública de las capacidades de movimiento en el mundo real de la versión de producción de Atlas, presentada por primera vez en el CES 2026

de las capacidades de movimiento en el mundo real de la versión de producción de Atlas, presentada por primera vez en el Primera integración de un robot humanoide en el entorno de partidos en vivo de la Copa Mundial de la FIFA

Al llevar la robótica a un entorno deportivo en vivo, Hyundai Motor está avanzando en su visión titulada "Progress for Humanity" (Progreso para la humanidad), a la vez que demuestra cómo la innovación en robótica puede crear experiencias significativas para personas de todo el mundo.

"Como parte de la campaña 'Next Starts Now' (El futuro comienza ahora) de Hyundai, queríamos que el desempeño de Atlas en el escenario más grande del mundo demostrara que el futuro no es algo que imaginamos, sino que comienza ahora. En Hyundai, nos comprometemos a desarrollar una innovación centrada en el ser humano que se integre a la perfección en la vida cotidiana y a presentar una nueva visión de la movilidad futura ampliada a través de la robótica, lo que demuestra que la robótica puede ser un socio de confianza en el progreso de la humanidad a través de experiencias de marca diversas y creativas". – Sungwon Jee, vicepresidente ejecutivo y director de Marketing Global de Hyundai Motor Company

¿Qué sucedió durante la activación del medio tiempo?

En el medio tiempo, Atlas salió del túnel de jugadores y capturó la atención de la multitud con una secuencia de celebraciones icónicas de goles inspiradas en algunos de los futbolistas más famosos del mundo, como Harry Kane, Erling Haaland, Matheus Cunha y Son Heung-min. La actuación avivó la atmósfera del estadio y, al mismo tiempo, destacó la movilidad avanzada y las capacidades expresivas de Atlas.

Después de la actuación, Atlas entregó el balón del partido ceremonial al árbitro con su precisión y control característicos para marcar el inicio de la segunda mitad. La activación se desarrolló en vivo ante una audiencia mundial para mostrar la capacidad de Atlas para ejecutar movimientos altamente coordinados y operar de manera confiable dentro del entorno dinámico y real de un importante evento deportivo internacional.

¿Cómo aprendió Atlas a demostrar movimientos inspirados en el fútbol?

El rendimiento del medio tiempo de Atlas fue impulsado por varias capacidades básicas de robótica que permiten el movimiento avanzado y la interacción en el mundo real:

Tecnología de reorientación: permite a Atlas llevar y adaptar los movimientos humanos, incluidas las celebraciones y gestos de fútbol, a su propia forma robótica.

permite a Atlas llevar y adaptar los movimientos humanos, incluidas las celebraciones y gestos de fútbol, a su propia forma robótica. Aprendizaje de refuerzo : utiliza miles de simulaciones para entrenar y perfeccionar los movimientos antes de la implementación.

: utiliza miles de simulaciones para entrenar y perfeccionar los movimientos antes de la implementación. Control de todo el cuerpo: coordina el movimiento en todo el cuerpo del robot, lo que permite un movimiento fluido, equilibrado y dinámico.

En conjunto, estas capacidades permiten a Atlas realizar tareas cada vez más sofisticadas mientras se adapta a las condiciones y entornos cambiantes.

"En Boston Dynamics siempre nos hemos inspirado en las hazañas atléticas humanas como la gimnasia, el baile, el parkour y ahora el fútbol para impulsar la frontera de lo que los robots pueden hacer de una manera que se conecta con las personas. Trabajar con Hyundai Motor Group y la FIFA para crear un momento tan único para los fanáticos fue un desafío emocionante para nuestro equipo. La forma en que entrenamos a Atlas para hacer estos divertidos movimientos en el partido es similar a la forma en que enseñamos al robot a asumir aplicaciones industriales del mundo real. Es una forma fantástica de presentar a las personas de todo el mundo el increíble potencial de los robots habilitados para IA de hoy en día". – Alberto Rodriguez, director de Comportamiento Robótico, Boston Dynamics

¿Cómo se conecta esto a la campaña más amplia de Hyundai Motor "Next Starts Now"?

La activación del medio tiempo se basa en la campaña global "Next Starts Now" (El futuro comienza ahora) de Hyundai Motor, que conecta a las comunidades a través del fútbol a la vez que inspira a la próxima generación de jugadores, fanáticos e innovadores. La integración de Atlas en el entorno de partidos en vivo lleva las demostraciones conceptuales a un momento real en vivo en el escenario de la Copa Mundial de la FIFA y representa la culminación de la narración de la robótica de Hyundai Motor, lo que demuestra cómo la tecnología robótica avanzada puede ir más allá de los entornos controlados para operar en entornos dinámicos y reforzar que la innovación futura se puede experimentar hoy.

El momento también amplía la narración presentada a través de la serie de contenido de la Escuela de Fútbol de Hyundai Motor, en la que Atlas aprendió movimientos inspirados en el fútbol, incluido el "Ghost Rabona", al utilizar las mismas tecnologías de robótica que se exhibieron en el escenario de la Copa Mundial de la FIFA.

El contenido detrás de escena y la narración adicional de la activación continuarán en los canales propios y ganados de Hyundai Motor en las semanas posteriores al evento.

Además, Hyundai Motor y BBC StoryWorks Commercial Productions lanzarán "The Training Ground", un largometraje publicitario de estilo documental que muestra la preparación técnica de las actividades de la Copa Mundial de Atlas. El video, que se ha producido en una versión completa de 3,5 minutos y en una versión reducida de 30 segundos, se estrenará el 7 de julio en los canales de redes sociales de Hyundai Motor.

¿Qué sigue para la robótica en Hyundai Motor Group?

La activación de la Copa Mundial de la FIFA representa la demostración más visible de las ambiciones robóticas de Hyundai Motor Group, al mostrar la robótica avanzada en uno de los escenarios mundiales más grandes del mundo.

A medida que Hyundai Motor Group continúa invirtiendo en robótica, sistemas autónomos e innovación centrada en el ser humano, sigue centrándose en explorar cómo estas tecnologías pueden crear experiencias significativas en el mundo real y ayudar a dar forma a un futuro más conectado.

Al reunir el deporte, la tecnología y la narración de historias en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hyundai Motor continúa avanzando en su visión de "Progreso para la humanidad", a la vez que demuestra cómo la innovación puede conectarse con las personas de manera atractiva y significativa.

Acerca de Hyundai Motor Company

Fundada en 1967, Hyundai Motor Company está presente en más de 200 países con más de 120.000 empleados dedicados a abordar los desafíos de la movilidad en el mundo real a nivel mundial. Basada en la visión de la marca "Progress for Humanity" Hyundai Motor acelera su transformación más allá de la movilidad a través de la robótica avanzada y la inteligencia artificial física. La empresa invierte en nuevas tecnologías para lograr soluciones revolucionarias mientras persigue la innovación abierta para introducir futuros servicios de movilidad. En la búsqueda de un futuro sostenible para el mundo, Hyundai Motor continuará su compromiso con reducir el carbono como proveedor de una línea completa con tecnologías líderes en la industria de vehículos eléctricos, híbridos, híbridos enchufables, celdas de combustible de hidrógeno y vehículos eléctricos.

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FUENTE Hyundai Motor Company