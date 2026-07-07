Hyundai Motor bringt den humanoiden Roboter Atlas zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ - eine Premiere für die Integration von Robotik in das Live-Spielgeschehen

Dieser Moment unterstreicht die wachsende Führungsrolle der Hyundai Motor Group im Bereich der Robotik sowie ihr Engagement für die Förderung menschenzentrierter Innovationen durch Erlebnisse, die Technologie und Menschen auf sinnvolle Weise miteinander verbinden.

Warum ist dies ein Meilenstein für die Robotik und den weltweiten Sport?

Die Aktion brachte fortschrittliche Robotik auf eine der weltweit größten Sportbühnen und demonstrierte, wie diese Zukunftstechnologie im rasanten Umfeld eines Live-Spiels der FIFA-Weltmeisterschaft eingesetzt werden kann.

Die Vorführung markierte zwei bedeutende Meilensteine:

Erste öffentliche Demonstration der Bewegungsfähigkeiten der Serienversion von Atlas in der Praxis, die erstmals auf der CES 2026 vorgestellt wurde

der Bewegungsfähigkeiten der Serienversion von Atlas in der Praxis, die erstmals auf der vorgestellt wurde Erste Integration eines humanoiden Roboters in das Live-Spielumfeld einer FIFA-Weltmeisterschaft

Indem Hyundai Motor die Robotik in ein Live-Sportumfeld bringt, treibt das Unternehmen seine Vision „Progress for Humanity" voran und zeigt gleichzeitig, wie Innovationen in der Robotik sinnvolle Erlebnisse für Menschen auf der ganzen Welt schaffen können.

„Im Rahmen der Hyundai-Kampagne „Next Starts Now" wollten wir mit dem Auftritt von Atlas auf der größten Bühne der Welt zeigen, dass die Zukunft nicht nur etwas ist, das wir uns vorstellen – sie beginnt jetzt. Bei Hyundai haben wir uns der Entwicklung menschenzentrierter Innovationen verschrieben, die sich nahtlos in den Alltag integrieren lassen, und präsentieren eine neue Vision der Zukunftsmobilität, die durch Robotik erweitert wird – um durch vielfältige und kreative Markenerlebnisse zu zeigen, dass Robotik ein vertrauenswürdiger Partner für den Fortschritt der Menschheit sein kann." – Sungwon Jee, Executive Vice President und Global Chief Marketing Officer, Hyundai Motor Company

Was geschah während der Halbzeit-Aktion?

In der Halbzeit trat Atlas aus dem Spielertunnel hervor und zog die Aufmerksamkeit des Publikums mit einer Reihe ikonischer Torjubel auf sich, die von einigen der berühmtesten Fußballer der Welt inspiriert waren, darunter Harry Kane, Erling Haaland, Matheus Cunha und Son Heung-min. Die Darbietung heizte die Stimmung im Stadion an und unterstrich gleichzeitig die fortschrittliche Mobilität und die Ausdrucksfähigkeit von Atlas.

Im Anschluss an die Darbietung überreichte Atlas dem Schiedsrichter mit seiner charakteristischen Präzision und Kontrolle den zeremoniellen Spielball und läutete damit den Beginn der zweiten Halbzeit ein. Die Aktion fand live vor einem weltweiten Publikum statt und demonstrierte die Fähigkeit von Atlas, hochkoordinierte Bewegungen auszuführen und in der dynamischen, realen Umgebung eines großen internationalen Sportereignisses zuverlässig zu agieren.

Wie hat Atlas gelernt, live vom Fußball inspirierte Bewegungen zu demonstrieren?

Atlas' Halbzeitvorführung basierte auf mehreren zentralen Robotikfähigkeiten, die fortschrittliche Bewegungen und Interaktion in der realen Welt ermöglichen:

Retargeting-Technologie – Ermöglicht es Atlas, menschliche Bewegungen, einschließlich Fußballjubel und Gesten, zu übersetzen und an seine eigene Roboterform anzupassen.

– Ermöglicht es Atlas, menschliche Bewegungen, einschließlich Fußballjubel und Gesten, zu übersetzen und an seine eigene Roboterform anzupassen. Verstärkendes Lernen – Nutzt Tausende von Simulationen, um Bewegungen vor dem Einsatz zu trainieren und zu verfeinern.

– Nutzt Tausende von Simulationen, um Bewegungen vor dem Einsatz zu trainieren und zu verfeinern. Ganzkörpersteuerung – Koordiniert die Bewegungen über den gesamten Körper des Roboters hinweg und ermöglicht so flüssige, ausgewogene und dynamische Bewegungen.

Zusammen ermöglichen diese Fähigkeiten Atlas, immer komplexere Aufgaben auszuführen und sich gleichzeitig an wechselnde Bedingungen und Umgebungen anzupassen.

„Bei Boston Dynamics haben wir uns schon immer von sportlichen Höchstleistungen des Menschen wie Turnen, Tanzen, Parkour und nun auch Fußball inspirieren lassen, um die Grenzen dessen, was Roboter leisten können, auf eine Weise zu erweitern, die eine Verbindung zu den Menschen herstellt. Die Zusammenarbeit mit der Hyundai Motor Group und der FIFA, um einen solch einzigartigen Moment für die Fans zu schaffen, war eine spannende Herausforderung für unser Team. Die Art und Weise, wie wir Atlas trainiert haben, diese unterhaltsamen Bewegungen beim Spiel auszuführen, ähnelt der Vorgehensweise, mit der wir dem Roboter beibringen, reale industrielle Anwendungen zu bewältigen. Es ist eine großartige Möglichkeit, Menschen überall das unglaubliche Potenzial der heutigen KI-gestützten Roboter näherzubringen." – Alberto Rodriguez, Director of Robotics Behavior bei Boston Dynamics

Inwiefern steht dies im Zusammenhang mit der übergreifenden „Next Starts Now"-Kampagne von Hyundai Motor?

Die Aktion in der Halbzeitpause baut auf der globalen Kampagne „Next Starts Now" von Hyundai Motor auf, die Gemeinschaften durch Fußball verbindet und gleichzeitig die nächste Generation von Spielern, Fans und Innovatoren inspiriert. Die Integration von Atlas in eine Live-Spielumgebung verwandelt konzeptionelle Demonstrationen in einen live erlebbaren, realen Moment auf der Bühne der FIFA-Weltmeisterschaft und stellt den Höhepunkt des Robotik-Storytellings von Hyundai Motor dar – sie zeigt, wie fortschrittliche Robotiktechnologie über kontrollierte Umgebungen hinaus in dynamischen Szenarien eingesetzt werden kann, und unterstreicht, dass zukünftige Innovationen bereits heute erlebbar sind.

Dieser Moment knüpft zudem an das Storytelling an, das durch die Content-Reihe School of Football von Hyundai Motor eingeführt wurde. Dort lernte Atlas fußballinspirierte Bewegungen wie den „Ghost Rabona" mithilfe derselben Robotertechnologien, die auch auf der Bühne der FIFA-Weltmeisterschaft präsentiert wurden.

In den Wochen nach der Veranstaltung werden hinter den Kulissen aufgenommene Inhalte und weitere Geschichten rund um die Aktion über die eigenen und eroberten Kanäle von Hyundai Motor veröffentlicht.

Darüber hinaus werden Hyundai Motor und BBC StoryWorks Commercial Productions „The Training Ground" veröffentlichen, einen Werbefilm im Dokumentarstil, der die technische Vorbereitung der WM-Aktivitäten von Atlas zeigt. Der Film, der sowohl in einer 3,5-minütigen Langfassung als auch in einer 30-sekündigen Kurzfassung produziert wurde, wird am 7. Juli auf den Social-Media-Kanälen von Hyundai Motor veröffentlicht.

Wie geht es weiter mit der Robotik bei der Hyundai Motor Group?

Die Aktion zur FIFA-Weltmeisterschaft ist die bislang sichtbarste Demonstration der Robotik-Ambitionen der Hyundai Motor Group und präsentiert fortschrittliche Robotik auf einer der größten globalen Bühnen der Welt.

Während die Hyundai Motor Group weiterhin in Robotik, autonome Systeme und menschenzentrierte Innovationen investiert, konzentriert sie sich darauf, zu erforschen, wie diese Technologien sinnvolle Erfahrungen im Alltag schaffen und dazu beitragen können, eine stärker vernetzte Zukunft zu gestalten.

Durch die Verbindung von Sport, Technologie und Storytelling bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ treibt Hyundai Motor seine Vision „Progress for Humanity" weiter voran und zeigt gleichzeitig, wie Innovation Menschen auf fesselnde und sinnvolle Weise ansprechen kann.

Informationen zur Hyundai Motor Company

Die 1967 gegründete Hyundai Motor Company ist in über 200 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 120.000 Mitarbeiter, die sich weltweit der Bewältigung praktischer Mobilitätsherausforderungen widmen. Auf der Grundlage der Markenvision „Progress for Humanity" treibt Hyundai Motor seine Transformation über den Bereich der Mobilität hinaus durch fortschrittliche Robotik und physikalische KI voran. Das Unternehmen investiert in neue Technologien, um revolutionäre Lösungen zu entwickeln, und setzt gleichzeitig auf offene Innovation, um zukünftige Mobilitätsdienste einzuführen. Im Streben nach einer nachhaltigen Zukunft für die Welt wird Hyundai Motor sein Engagement für die CO₂-Reduzierung als Anbieter einer vollständigen Modellpalette mit branchenführenden Technologien in den Bereichen Verbrennungsmotoren, Hybrid-, Plug-in-Hybrid-, Wasserstoff-Brennstoffzellen- und Elektrofahrzeugtechnologien fortsetzen.

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