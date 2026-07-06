Hyundai Motor lleva el robot humanoide Atlas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este momento subraya el creciente liderazgo de Hyundai Motor Group en robótica y su compromiso con el avance de la innovación centrada en el ser humano a través de experiencias que conectan la tecnología con las personas de manera significativa.

¿Por qué esto representa un hito para la robótica y el deporte mundial?

La activación llevó la robótica avanzada a una de las plataformas deportivas más grandes del mundo, demostrando cómo la tecnología del futuro puede operar en el entorno dinámico de un partido en directo de la Copa Mundial de la FIFA.

La presentación marcó dos hitos destacados:

Primera demostración pública de las capacidades de movimiento en el mundo real de la versión de producción de Atlas, presentada por primera vez en CES 2026

de las capacidades de movimiento en el mundo real de la versión de producción de Atlas, presentada por primera vez en Primera integración de un robot humanoide en el entorno de un partido en directo de la Copa Mundial de la FIFA.

Al integrar la robótica en un evento deportivo en directo, Hyundai Motor impulsa su visión "Progreso para la Humanidad" y demuestra cómo la innovación robótica puede crear experiencias significativas para personas de todo el mundo.

"Como parte de la campaña 'El Futuro Comienza Ahora' de Hyundai, queríamos que el desempeño del Atlas en el escenario más importante del mundo demostrara que el futuro no es algo que imaginamos, sino que comienza ahora. En Hyundai, estamos comprometidos con el desarrollo de innovaciones centradas en el ser humano que se integren a la perfección en la vida cotidiana y con la presentación de una nueva visión de la movilidad futura, ampliada mediante la robótica, demostrando que la robótica puede ser un socio fiable en el progreso de la humanidad a través de experiencias de marca diversas y creativas." – Sungwon Jee, vicepresidente ejecutivo y director global de marketing de Hyundai Motor Company

¿Qué sucedió durante la activación del descanso?

En el descanso, Atlas emergió del túnel de jugadores, captando la atención del público con una secuencia de icónicas celebraciones de gol inspiradas en algunos de los futbolistas más célebres del mundo, como Harry Kane, Erling Haaland, Matheus Cunha y Son Heung-min. La actuación elevó el ambiente del estadio y puso de manifiesto la avanzada movilidad y las capacidades expresivas de Atlas.

Tras la actuación, Atlas entregó el balón ceremonial al árbitro con su precisión y control característicos, dando inicio a la segunda parte. La activación se desarrolló en directo ante una audiencia global, demostrando la capacidad de Atlas para ejecutar movimientos altamente coordinados y operar con fiabilidad en el dinámico entorno real de un gran evento deportivo internacional.

¿Cómo aprendió Atlas a demostrar movimientos inspirados en el fútbol en directo?

La actuación de Atlas en el descanso se basó en varias capacidades robóticas clave que permiten un movimiento avanzado y una interacción con el mundo real:

Tecnología de reorientación: Permite a Atlas traducir y adaptar movimientos humanos, incluyendo celebraciones y gestos futbolísticos, a su propia forma robótica.

Permite a Atlas traducir y adaptar movimientos humanos, incluyendo celebraciones y gestos futbolísticos, a su propia forma robótica. Aprendizaje por refuerzo: Utiliza miles de simulaciones para entrenar y perfeccionar los movimientos antes de su implementación.

Utiliza miles de simulaciones para entrenar y perfeccionar los movimientos antes de su implementación. Control de cuerpo completo: Coordina el movimiento en todo el cuerpo del robot, permitiendo un movimiento fluido, equilibrado y dinámico.

En conjunto, estas capacidades permiten a Atlas realizar tareas cada vez más sofisticadas, adaptándose a condiciones y entornos cambiantes.

"En Boston Dynamics siempre nos hemos inspirado en proezas atléticas humanas como la gimnasia, el baile, el parkour y ahora el fútbol para ampliar los límites de lo que los robots pueden hacer, conectando así con las personas. Colaborar con el grupo Hyundai Motor y la FIFA para crear un momento tan especial para los aficionados fue un reto apasionante para nuestro equipo. La forma en que entrenamos a Atlas para realizar estos movimientos divertidos durante el partido es similar a cómo le enseñamos a abordar aplicaciones industriales reales. Es una excelente manera de mostrar a la gente de todo el mundo el increíble potencial de los robots con IA actuales." – Alberto Rodríguez, director de comportamiento robótico de Boston Dynamics

¿Cómo se relaciona esto con la campaña más amplia de Hyundai Motor "El futuro comienza ahora"?

La activación durante el descanso se basa en la campaña global de Hyundai Motor "Next Starts Now", que conecta comunidades a través del fútbol e inspira a la próxima generación de jugadores, aficionados e innovadores. La integración de Atlas en el entorno del partido en directo transforma las demostraciones conceptuales en un momento real en el escenario de la Copa Mundial de la FIFA y representa la culminación de la narrativa robótica de Hyundai Motor, demostrando cómo la tecnología robótica avanzada puede trascender los entornos controlados para operar en escenarios dinámicos y reforzando la idea de que la innovación del futuro se puede experimentar hoy.

Este momento también amplía la narrativa introducida a través de la serie de contenido School of Football de Hyundai Motor, donde Atlas aprendió movimientos inspirados en el fútbol, incluyendo la "Rabona Fantasma", utilizando las mismas tecnologías robóticas exhibidas en el escenario de la Copa Mundial de la FIFA.

El contenido detrás de cámaras y la narrativa adicional de la activación continuarán difundiéndose a través de los canales propios y ganados de Hyundai Motor en las semanas posteriores al evento.

Además, Hyundai Motor y BBC StoryWorks Commercial Productions lanzarán "The Training Ground", un cortometraje publicitario estilo documental que muestra la preparación técnica de las actividades de Atlas para la Copa Mundial. Producido en una versión completa de 3,5 minutos y una versión reducida de 30 segundos, el cortometraje se estrenará el 7 de julio en los canales de redes sociales de Hyundai Motor.

¿Qué sigue para la robótica en Hyundai Motor Group?

La activación de la Copa Mundial de la FIFA representa la demostración más visible hasta la fecha de las ambiciones robóticas de Hyundai Motor Group, mostrando robótica avanzada en uno de los escenarios globales más importantes del mundo.

Mientras Hyundai Motor Group continúa invirtiendo en robótica, sistemas autónomos e innovación centrada en el ser humano, sigue enfocado en explorar cómo estas tecnologías pueden crear experiencias significativas en el mundo real y ayudar a dar forma a un futuro más conectado.

Al unir deporte, tecnología y narración de historias en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hyundai Motor continúa impulsando su visión "Progreso para la Humanidad" y demostrando cómo la innovación puede conectar con las personas de maneras atractivas y significativas.

Acerca de Hyundai Motor Company

Fundada en el año 1967, Hyundai Motor Company está presente en más de 200 países con más de 120.000 empleados dedicados a abordar los desafíos de la movilidad en todo el mundo. Basada en la visión de marca de 'Progreso para la Humanidad', Hyundai Motor acelera su transformación más allá de la movilidad mediante robótica avanzada e inteligencia artificial física. La compañía invierte en nuevas tecnologías para ofrecer soluciones revolucionarias, al tiempo que impulsa la innovación abierta para introducir servicios de movilidad del futuro. En busca de un futuro sostenible para el mundo, Hyundai Motor continuará su compromiso con la reducción de emisiones de carbono como proveedor integral de tecnologías líderes en la industria para motores de combustión interna, híbridos, híbridos enchufables, pilas de combustible de hidrógeno y vehículos eléctricos.

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