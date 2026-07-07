Hyundai Motor、FIFAワールドカップ2026™の実際の試合環境にヒューマノイドロボットAtlasを初導入、ロボティクス統合を実現

ロボティクスと世界のスポーツにとって画期的な出来事である理由

この取り組みにより、世界最大級のスポーツの舞台の一つに先進的なロボティクスが導入され、FIFAワールドカップの試合本番というテンポの速い環境で、こうした未来技術がどのように機能し得るかが実証されました。

このパフォーマンスは以下の2つの重要な節目となりました。

CES 2026 で初公開された製品版Atlasの実世界における動作能力の 初の公開デモンストレーション

で初公開された製品版Atlasの実世界における動作能力の FIFAワールドカップの実際の試合環境へのヒューマノイドロボットの史上初の統合

Hyundai Motorは、ロボティクスを実際のスポーツの現場に持ち込むことで、「人類のための進歩（Progress for Humanity）」というビジョンを推進するとともに、ロボティクスの革新が世界中の人々に有意義な体験をもたらし得ることを実証しています。

「Hyundaiのキャンペーン『未来は今始まる（Next Starts Now）』の一環として、世界最大の舞台でのAtlasのパフォーマンスを通じて、未来は想像するものではなく、今始まるものだということを示したいと考えました。Hyundaiでは、日常生活に自然に溶け込む人間中心のイノベーションの開発に取り組むとともに、ロボティクスによって広がる未来のモビリティの新たなビジョンを提示し、多様で創造的なブランド体験を通じて、ロボティクスが人類の進歩における信頼できるパートナーとなり得ることを示していきます。」 –Sungwon Jee、Hyundai Motor Company執行副社長兼グローバル最高マーケティング責任者

ハーフタイム・アクティベーションで行われたこと

ハーフタイムに、Atlasは選手用トンネルから登場し、Harry Kane、Erling Haaland、Matheus Cunha、Son Heung-minなど、世界を代表するサッカー選手に着想を得た象徴的なゴールセレブレーションを次々と披露して、観客の注目を集めました。このパフォーマンスは、スタジアムの雰囲気を一層盛り上げると同時に、Atlasの高度な機動性と表現力を際立たせました。

パフォーマンス後、Atlasは持ち前の精度と制御能力で審判にセレモニー用の試合球を届け、後半の開始を告げました。このアクティベーションは世界中の視聴者の前でライブで展開され、Atlasが高度に協調した動作を実行し、主要な国際スポーツイベントという動的な実環境の中で安定して稼働できることを示しました。

Atlasがサッカーに着想を得た動きをライブで披露できるようになるまで

Atlasのハーフタイムパフォーマンスは、高度な動作と実世界での相互作用を可能にする、中核となる複数のロボティクス機能によって支えられていました。

リターゲティング技術 —Atlasがサッカーのゴールセレブレーションやジェスチャーを含む人間の動きを自身のロボット形態に合わせて変換・適応できるようにします。

—Atlasがサッカーのゴールセレブレーションやジェスチャーを含む人間の動きを自身のロボット形態に合わせて変換・適応できるようにします。 強化学習 —実運用前に数千回のシミュレーションを用いて動作を訓練し、調整します。

—実運用前に数千回のシミュレーションを用いて動作を訓練し、調整します。 全身制御—ロボット全身の動きを連携させ、流れるような、バランスの取れた動的な動作を可能にします。

これらの能力を組み合わせることで、Atlasは変化する状況や環境に適応しながら、ますます高度なタスクを遂行できるようになります。

「Boston Dynamicsでは、体操、ダンス、パルクール、そして今ではサッカーといった人間の卓越した動きから常に着想を得て、人々とのつながりを生む形でロボットにできることの最前線を押し広げてきました。Hyundai Motor GroupおよびFIFAと協力して、ファンのためにこのような特別な瞬間を創り出すことは、私たちのチームにとって刺激的な挑戦でした。試合でこうした楽しい動きを披露できるようAtlasを訓練したプロセスは、ロボットに実世界の産業用途に対応させる際の手法と似ています。これは、現在のAIを活用したロボットが持つ驚くべき可能性を世界中の人々に紹介する素晴らしい方法です。」 –Alberto Rodriguez、Boston Dynamicsロボティクス・ビヘイビア部門ディレクター

Hyundai Motorのキャンペーン「未来は今始まる（Next Starts Now）」全体とのつながり

このハーフタイム・アクティベーションは、サッカーを通じてコミュニティを結び、次世代の選手、ファン、イノベーターに刺激を与えるHyundai Motorがグローバルに展開する「未来は今始まる（Next Starts Now）」キャンペーンが基盤になっています。実際の試合環境へのAtlasの導入は、概念的なデモンストレーションを、FIFAワールドカップの舞台で実際にライブで披露される瞬間へと発展させ、Hyundai Motorのロボティクス・ストーリーテリングの集大成となるものです。これは、先進的なロボティクス技術が制御された環境を越えて動的な状況でも稼働できること、そして未来のイノベーションを今日体験できることを印象づけています。

また、今回の取り組みは、Hyundai Motorのコンテンツシリーズ「サッカー教室（School of Football）」を通じて紹介されたストーリーテリングを発展させるものでもあり、同シリーズでは、FIFAワールドカップの舞台で披露されたものと同じロボティクス技術を用いて、Atlasが「ゴースト・ラボーナ（Ghost Rabona）」を含むサッカーに着想を得た動きを学びました。

アクティベーションの舞台裏コンテンツや追加のストーリーテリングは、イベント後の数週間にわたり、Hyundai Motorのオウンドチャネルおよびアーンドチャネルで引き続き展開されます。

さらに、Hyundai MotorとBBC StoryWorks Commercial Productionsは、Atlasのワールドカップでの活動に向けた技術的準備を紹介するドキュメンタリー形式の広告映像「トレーニング・グラウンド（The Training Ground）」を公開します。この映像は3分30秒のフル版と30秒の短縮版の2種類で制作され、7月7日にHyundai Motorのソーシャルチャンネルで公開されます。

Hyundai Motor Groupにおけるロボティクスの今後の展望

FIFAワールドカップでのアクティベーションは、ロボティクス分野におけるHyundai Motor Groupの意欲的な取り組みをこれまでで最も目に見える形で示すものであり、世界最大級の国際的な舞台の一つで先進的なロボティクスを披露しています。

Hyundai Motor Groupは、ロボティクス、自律システム、人間中心のイノベーションへの投資を継続する中で、これらの技術が現実世界で有意義な体験を生み出し、よりつながりのある未来の形成にどのように役立つかを探求することに引き続き注力しています。

Hyundai Motorは、FIFAワールドカップ2026™でスポーツ、テクノロジー、ストーリーテリングを結びつけることで、「人類のための進歩（Progress for Humanity）」というビジョンを推進し続けるとともに、イノベーションが人々と魅力的かつ有意義な形でつながり得ることを示しています。

Hyundai Motor Companyについて

1967年設立のHyundai Motor Companyは、世界200か国以上で事業を展開し、12万人を超える従業員が世界各地の実際のモビリティ課題に取り組んでいます。Hyundai Motorは、ブランドビジョン「人類のための進歩（Progress for Humanity）」に基づき、先進的なロボティクスとフィジカルAIを通じて、モビリティの枠を超えた変革を加速させています。 同社は、革新的なソリューションを生み出すために新技術に投資するとともに、未来のモビリティ・サービスの導入に向けてオープンイノベーションを追求しています。世界の持続可能な未来の実現を目指し、Hyundai Motorは、業界をリードする内燃機関（ICE）、ハイブリッド、プラグインハイブリッド、水素燃料電池、EVの各技術をそろえたフルラインアップを提供する企業として、今後も炭素排出削減に取り組んでいきます。

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SOURCE Hyundai Motor Company