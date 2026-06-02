Hyundai Motor lança campanha "School of Football" (Escola de Futebol) com o Atlas da Boston Dynamics antes da Copa do Mundo FIFA 2026™

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Hyundai Motor Company

02 jun, 2026, 10:29 GMT

  • Nova série de filmes sociais em cinco partes acompanha a jornada de Atlas para aprender futebol através da emoção humana e criatividade
  • Campanha traz à vida a plataforma "Next Starts Now" (O futuro começa agora) da Copa do Mundo FIFA 2026™ da Hyundai Motor por meio de robótica centrada no ser humano e da narrativa
  • Atlas executa o avançado "Ghost Rabona", demonstrando as capacidades de IA Física da Boston Dynamics por meio de movimentos robóticos reais

SEUL, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Hyundai Motor Company anunciou hoje o lançamento da "School of Football" (Escola de Futebol), uma nova campanha global com o Atlas®, o robô humanoide da Boston Dynamics. Criada como parte da plataforma "Next Starts Now" (O futuro começa agora) da Hyundai Motor para a Copa do Mundo da FIFA 2026™, a campanha usa o futebol como uma linguagem universal para explorar o futuro da robótica centrada no ser humano por meio da expressão, da emoção e do esporte.

Ao contrário das demonstrações de produtos tradicionais, a campanha apresenta uma abordagem orientada para a narrativa, seguindo o Atlas enquanto observa a paixão e criatividade humanas no futebol e começar a aprender o esporte. Ao longo dessa jornada, a Hyundai Motor destaca como a robótica pode evoluir além da funcionalidade para refletir a curiosidade, adaptabilidade e expressão humanas.

"Através da "'School of Football" (Escola de Futebol), a Hyundai Motor está usando a linguagem universal do futebol para mostrar o próximo capítulo da robótica de uma forma envolvente, intuitiva e centrada no ser humano. À medida que a empolgação aumenta antes da Copa do Mundo da FIFA 2026™, a jornada da Atlas reflete nossa crença de que a inovação começa com as pessoas — sua paixão, criatividade e expressão — e que a robótica pode ajudar a expandir o que é possível para o futuro ", — Sungwon Jee, vice-presidente executivo e diretor global de marketing da Hyundai Motor Company

Como a "School of Football" (Escola de Futebol) une a robótica e o futebol?

"School of Football" se desenrola como uma série de filmes sociais episódicos de cinco partes seguindo a jornada de aprendizado de Atlas — da descoberta à execução avançada.

  • Atlas começa observando as emoções e a energia dos torcedores, despertando curiosidade sobre o futebol
  • Progride através de treinamento fundamental, incluindo trabalho de pés, passes e tiro
  • A série captura o desenvolvimento progressivo de habilidades, espelhando os processos de aprendizagem humana
  • A narrativa culmina na execução da "Rabona Fantasma", um movimento altamente técnico

Lançada sequencialmente de 25 a 29 de maio nos canais sociais globais da Hyundai Motor, a série enfatiza o aprendizado contínuo, repetição e otimização — princípios fundamentais tanto no treinamento de futebol quanto no desenvolvimento da robótica.

O que torna a campanha tecnicamente significativa?

O filme da campanha mostra as capacidades do Atlas elétrico de última geração através da execução no mundo real, demonstrando a IA física através do movimento incorporado em ambientes dinâmicos e inspirados no esporte. Todos os movimentos apresentados na campanha foram realizados pela Atlas sem o uso de imagens geradas por computador (CGI), reforçando tanto a autenticidade quanto a credibilidade da engenharia.

Notavelmente, o avançado "Ghost Rabona" — um chute de perna cruzada que requer tempo preciso, equilíbrio e movimentos enganosos — representa um alto nível de dificuldade técnica que vai além da simples replicação de movimentos.

Para isso, o Atlas analisa e modela dados reais do movimento do futebol humano em um nível granular. Esses movimentos são traduzidos em um ambiente de simulação baseado em física, onde o robô passa por um treinamento extensivo por meio do Aprendizado por Reforço, repetindo inúmeros ciclos de tentativa e erro para otimizar a estabilidade, precisão e execução.

Executar tais movimentos requer uma combinação de capacidades avançadas, incluindo:

  • Controle de equilíbrio dinâmico em posturas instáveis e assimétricas
  • Coordenação corporal total em várias articulações e membros
  • Adaptação em tempo real à mudança de peso e impulso
  • Controle motor de precisão sob condições fisicamente restritas

Em 4 de junho, a Hyundai Motor lançará conteúdo adicional de bastidores mostrando sua colaboração com a Boston Dynamics. O filme destaca o processo de desenvolvimento e treinamento por trás dos movimentos da Atlas, juntamente com insights técnicos sobre aprendizado robótico e design de movimento. Ele demonstra como os sistemas robóticos podem evoluir através de desafios físicos complexos do mundo real inspirados no esporte.

Por que esta campanha é importante?

"School of Football" (Escola de Futebol) reflete a visão da Hyundai Motor de "Progresso para a Humanidade", demonstrando como as tecnologias avançadas podem ser feitas:

  • Mais acessível por meio da narrativa
  • Mais envolvente por meio do esporte
  • Mais centrado no ser humano através da emoção e criatividade

Ao seguir a jornada da Atlas, a campanha ilustra como a inovação começa com a inspiração humana e como a robótica pode expandir o que é possível para o futuro. Também destaca os pontos fortes combinados do Hyundai Motor Group e da Boston Dynamics, mostrando a liderança da Boston Dynamics em robótica dinâmica e IA incorporada, juntamente com o compromisso do Hyundai Motor Group com o avanço da inovação em mobilidade e robótica baseada em IA.

Olhando para o futuro, o Hyundai Motor Group vê os humanoides como uma área de crescimento importante no mercado global de IA física. O Grupo planeja treinar o Atlas no Robot Metaplant Application Center (RMAC) dentro do Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) em Savannah, Geórgia, com o objetivo de implantá-lo em ambientes industriais para promover a colaboração humano-robô.

Em 28 de maio, a Hyundai Motor também lançou um vídeo de reação com o embaixador global da marca, Son Heung-min, ampliando ainda mais a conversa da campanha para as redes sociais e conectando a história à comunidade global do futebol.

Sobre a Hyundai Motor Company
Fundada em 1967, a Hyundai Motor Company está presente em mais de 200 países com mais de 120.000 funcionários dedicados a enfrentar os desafios de mobilidade do mundo real em todo o mundo. Com base na visão da marca "Progress for Humanity" (Progresso para a humanidade), a Hyundai Motor está acelerando sua transformação em uma provedora de soluções de mobilidade inteligente. A empresa investe em tecnologias avançadas, como robótica e Advanced Air Mobility (AAM), para viabilizar soluções de mobilidade revolucionárias, ao mesmo tempo em que promove a inovação aberta para introduzir os serviços de mobilidade do futuro. Em busca de um futuro sustentável para o mundo, a Hyundai continuará empenhada em ampliar a oferta de veículos com zero emissão, apoiada por tecnologias líderes do setor em células de combustível a hidrogênio e veículos elétricos.

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FONTE Hyundai Motor Company

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