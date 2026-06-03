Hyundai Motor estreia filme da campanha global "O futuro começa agora" para a Copa do Mundo FIFA 2026™

O filme será exibido em aproximadamente 180 países por meio de plataformas televisivas, digitais e sociais, alcançando fãs de futebol em todo o mundo durante o torneio de maior prestígio do esporte. Esta campanha amplia a parceria oficial de 27 anos entre a Hyundai Motor e a FIFA para novos horizontes, combinando a inovação humana com tecnologia robótica de ponta.

"'O futuro começa agora' resume a essência do que somos como marca. O futuro não é algo que esperamos, é algo que criamos hoje. Esses jovens jogadores, Son Heung-min e nossa tecnologia robótica avançada, todos incorporam essa crença. Estamos entusiasmados em compartilhar essa visão com os fãs de futebol em todo o mundo durante a Copa do Mundo da FIFA 2026™." – Sungwon Jee, vice-presidente executivo e diretor de marketing global da Hyundai Motor Company

Que mensagem a campanha "O futuro começa agora" transmite?

A campanha apresenta uma narrativa poderosa: o futuro não chega amanhã, ele começa agora. Ao traçar paralelos entre a inovação da Hyundai Motor, a nova geração de talentos do futebol e os avanços na robótica, o filme mostra como jovens atletas e tecnologias emergentes estão moldando o futuro em um cenário global.

Quem são os jovens talentos de futebol em ascensão apresentados no filme da campanha?

O filme destaca cinco talentos do futebol da nova geração que já estão deixando sua marca profissional e redefinindo o que é possível no esporte. Cada atleta reflete o compromisso da Hyundai Motor de ultrapassar limites e revelar novos potenciais:

Da'vian Kimbrough (México), 16 : Atacante, Sacramento Republic FC; o atleta profissional mais jovem da história dos esportes coletivos dos Estados Unidos

: Atacante, Sacramento Republic FC; o atleta profissional mais jovem da história dos esportes coletivos dos Estados Unidos Bruno Cabral (Argentina), 15 : centroavante, River Plate; artilheiro da Liga Evolución Sub-15 Masculina da CONMEBOL (2025)

: centroavante, River Plate; artilheiro da Liga Evolución Sub-15 Masculina da CONMEBOL (2025) Stella Spitzer (EUA), 16 : Atacante, Carolina Ascent FC; a jogadora mais jovem a assinar contrato profissional na história da USL Super League

: Atacante, Carolina Ascent FC; a jogadora mais jovem a assinar contrato profissional na história da USL Super League Kauan Basile (Brasil), 14 : Atacante do Santos FC; estabeleceu o recorde histórico de gols marcados em uma única edição do Campeonato Paulista Sub-11 (2023)

: Atacante do Santos FC; estabeleceu o recorde histórico de gols marcados em uma única edição do Campeonato Paulista Sub-11 (2023) Khalil Mitchell (Inglaterra), 14: Meio-campista, Academia do Chelsea FC; eleito o MVP da East Mallorca Cup (2023)

Como Son Heung-min e Atlas representam a visão da Hyundai Motor?

O filme apresenta Son Heung-min, embaixador global da marca Hyundai Motor e ícone do futebol sul-coreano, inspirando a nova geração de jogadores. Como um profissional talentoso e modelo, ele observa e incentiva jovens talentos em campo.

Junto com ele em campo está o Atlas, o robô humanoide da Boston Dynamics, representando os avanços da Hyundai Motor na área da robótica. Apresentado juntamente com a bola oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026™, Atlas simboliza uma janela para o futuro dos jovens jogadores, concretizada por meio da inovação. Essa convergência de talento humano e tecnologia de ponta reforça o papel da Hyundai Motor como um catalisador para o progresso em mobilidade e robótica.

"A Copa do Mundo é sempre um momento emocionante, pois mostra a nova geração de jogadores no maior palco. Identifico-me profundamente com a campanha 'O futuro começa agora' da Hyundai Motor, que destaca os talentos do futuro ao mesmo tempo em que transmite uma mensagem de inovação, e tenho orgulho de fazer parte dessa iniciativa de inspirar jovens jogadores a sonhar grande, assim como eu fiz no passado." – Son Heung-min, capitão da seleção nacional da República da Coreia e embaixador global da Hyundai Motor Company

Quais iniciativas ampliam a campanha "O futuro começa agora"?

Com base nessa campanha, a Hyundai Motor está lançando uma série de iniciativas que unem futebol, cultura e inovação, ao mesmo tempo em que amplia o envolvimento dos torcedores.

A empresa organizou acampamentos de futebol para jovens em vários pontos dos Estados Unidos, de abril a maio, em cidades como Atlanta, Miami, Nova Jersey e Los Angeles, com a participação das lendas do futebol Mia Hamm e Tim Howard. Os eventos combinaram sessões de treinamento com programas experienciais, incluindo oportunidades de testar veículos e chances de ganhar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026™.

Pensando no futuro, a Hyundai Motor apresentará experiências imersivas para os torcedores nos principais locais dos torneios, incluindo os locais do FIFA Fan Festival em Los Angeles, Atlanta, Miami, Toronto, Guadalajara e Monterrey, bem como a NYNJ World Cup 26 Fan Zone, no bairro de Queens, em Nova York. Essas ativações integrarão tecnologia e narrativa para dar vida à plataforma "O futuro começa agora".

Outras iniciativas incluem a série de conteúdo "School of Football" com Atlas e Son Heung-min, a exposição "Legacies of Champions" do Museu da FIFA no Rockefeller Center e a campanha "Be There With Hyundai" National Team Bus, que mostra obras de arte infantis de todo o mundo.

Para saber mais sobre a campanha da Hyundai Motor na Copa do Mundo, "O futuro começa agora", visite o artigo "O futuro começa agora" do Brand Journal da Hyundai.

Sobre a Hyundai Motor Company

Fundada em 1967, a Hyundai Motor Company está presente em mais de 200 países com mais de 120.000 funcionários dedicados a enfrentar os desafios de mobilidade do mundo real em todo o mundo. Com base na visão da marca "Progresso para a Humanidade", a Hyundai Motor está acelerando sua transformação para além da mobilidade por meio de robótica avançada e IA física. A empresa investe em novas tecnologias para trazer soluções revolucionárias, ao mesmo tempo em que busca a inovação aberta para introduzir futuros serviços de mobilidade. Em busca de um futuro sustentável para o mundo, a Hyundai Motor continuará seu compromisso com a redução das emissões de carbono como fornecedora de uma linha completa de veículos, com tecnologias líderes do setor, incluindo motores de combustão interna, híbridos, híbridos plug-in, células de combustível de hidrogênio e veículos elétricos.

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FONTE Hyundai Motor Company