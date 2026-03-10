ICANN85 en Bombay destaca la colaboración para fortalecer una Internet segura y resiliente

MUMBAI, India, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Foro de la Comunidad ICANN85, organizado por la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) y realizado en colaboración con el Intercambio Nacional de Internet de India (NIXI) bajo el MeitY, reunió a las partes interesadas globales de Internet en Mumbai para discutir cómo apoyar una Internet abierta, segura, inclusiva y resiliente en todo el ecosistema mundial de Internet.

El Foro de la Comunidad ICANN85 se llevará a cabo del 7 al 12 de marzo de 2026 en el Centro de Convenciones Jio.

Foro de la Comunidad ICANN85 (PRNewsfoto/ICANN)

La ceremonia oficial de bienvenida se celebró hoy y reunió a altos funcionarios gubernamentales y líderes de Internet, entre ellos, Shri S. Krishnan, IAS, secretario del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) del Gobierno de India; Shri Rajesh Aggarwal, IAS, secretario en jefe del Gobierno de Maharashtra; Shri Sushil Pal, cosecretario del MeitY del Gobierno de la India; Dr. Devesh Tyagi, director ejecutivo de NIXI; y la presidenta de la Junta Directiva de la ICANN, Tripti Sinha; el presidente y director ejecutivo de la ICANN, Kurtis Lindqvist; y Shri Samiran Gupta, vicepresidente de la ICANN para la participación de las partes interesadas y director general de la región de Asia Pacífico.

"Internet se ha convertido hoy en una infraestructura fundamental que sustenta las economías, los servicios públicos, la innovación y la vida cotidiana en todo el mundo. A medida que la adopción digital continúa creciendo, es importante que trabajemos juntos para asegurarnos de que Internet siga siendo abierta, segura, resiliente e inclusiva. Plataformas como la ICANN reúnen a gobiernos, el sector privado, la comunidad técnica y la sociedad civil para fortalecer el enfoque de múltiples partes interesadas en la gobernanza de Internet. India mantiene su compromiso de contribuir a estos esfuerzos globales y de construir una infraestructura digital confiable que respalde la innovación, la cooperación y la participación significativa de todas las regiones", afirmó el Sr. S. Krishnan, IAS, secretario del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) del Gobierno de India.

"Hoy en día, Internet es una parte fundamental del crecimiento económico, la gobernanza y la vida cotidiana. Plataformas como ICANN85 brindan una oportunidad importante para que gobiernos, expertos técnicos y partes interesadas de la industria se reúnan y discutan cómo podemos hacer que Internet se mantenga abierta, segura y accesible para todos. Estos debates ayudan a fortalecer la cooperación y garantizan que Internet siga apoyando la innovación y el desarrollo en todas las regiones", afirmó Rajesh Aggarwal, secretario jefe del Gobierno de Maharashtra.

"El mundo se vuelve más complejo y, a veces, más dividido, y es precisamente por eso que la estabilidad y la integridad de Internet son ahora más importantes que nunca. Hoy, ese llamado original resuena más fuerte y más verdadero que nunca. Nos pide que seamos constantes y disciplinados en nuestra forma de trabajar, transparentes y responsables en nuestras decisiones, e inquebrantables en nuestro compromiso con una Internet que sea segura, estable y refleje la diversa humanidad a la que sirve", comentó Tripti Sinha, presidenta de la Junta Directiva de la ICANN.

"Mi enfoque esta semana es práctico. Quiero que nos vayamos de Mumbai con un progreso significativo en el trabajo que la comunidad ha priorizado y con impulso en los hitos que vienen a continuación", comentó Kurtis Lindqvist, presidente y director ejecutivo de la ICANN. "Para aquellos que son nuevos en la ICANN, agregaré una cosa más. No subestimen el valor de su perspectiva y no duden en contribuir. Esta comunidad funciona mejor cuando combinamos una experiencia profunda con una mirada nueva y cuando incorporamos a más personas al trabajo, en especial de regiones que no siempre han estado en el centro de estas conversaciones".

El Foro de la Comunidad ICANN85 está compuesto por más de 200 sesiones en las que participan gobiernos, líderes de la industria, expertos técnicos y participantes de la sociedad civil de todo el mundo. Las sesiones se centran en cuestiones clave relacionadas con el funcionamiento seguro y estable de Internet, incluida la evolución del Sistema de Nombres de Dominio, las prácticas de ciberseguridad y la próxima expansión de los dominios genéricos de nivel superior (gTLD).

Los debates a lo largo de la semana destacarán la importancia del modelo de múltiples partes interesadas en la gobernanza de Internet, donde la comunidad de la ICANN colabora para desarrollar políticas, implementar soluciones y apoyar el funcionamiento continuo de una Internet segura, estable y globalmente interoperable.

Acerca de ICANN

La misión de ICANN es ayudar a garantizar una Internet global estable, segura y unificada. Para comunicarse con otra persona en Internet, debe escribir una dirección, un nombre o número, en su computadora u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que las computadoras sepan dónde encontrar a cada persona. ICANN ayuda a coordinar y respaldar estos identificadores únicos en todo el mundo. ICANN se formó en 1998 como una corporación de beneficio público sin fines de lucro con una comunidad de participantes de todo el mundo.

Acerca de NIXI

Intercambio Nacional de Internet de India (NIXI) es una organización sin fines de lucro creada bajo los auspicios del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) del Gobierno de India. NIXI desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la infraestructura de Internet de India al facilitar el intercambio eficiente del tráfico nacional de Internet, gestión de los dominios de nivel superior con código de país .IN y .भारत (.Bharat) y promover la adopción de servicios de Internet en todo el país. Mediante estas iniciativas, NIXI apoya un ecosistema de Internet seguro, resiliente e inclusivo, en consonancia con las ambiciones de crecimiento digital de India.

