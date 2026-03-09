ICANN85 en Mumbai destaca la colaboración para fortalecer una Internet segura y resiliente

MUMBAI, India, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El ICANN85 Community Forum, organizado por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) y organizado en colaboración con National Internet Exchange of India (NIXI) bajo MeitY, reunió a actores globales de Internet en Mumbai para discutir cómo apoyar una Internet abierta, segura, inclusiva y resiliente en todo el ecosistema global de Internet.

El ICANN85 Community Forum se está celebrando del 7 al 12 de marzo de 2026 en el Centro de Convenciones Jio.

ICANN85 Community Forum

La Ceremonia de Bienvenida oficial, celebrada hoy, reunió a altos funcionarios gubernamentales y líderes de Internet, entre ellos, Shri S. Krishnan, IAS, Secretario del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) del Gobierno de la India; Shri Rajesh Aggarwal, IAS, Secretario Principal del Gobierno de Maharashtra; Shri Sushil Pal, Cosecretario del MeitY del Gobierno de la India; el Dr. Devesh Tyagi, consejero delegado de NIXI; la Presidenta de la Junta Directiva de la ICANN, Tripti Sinha; el Presidente y consejero delegado de la ICANN, Kurtis Lindqvist; y Shri Samiran Gupta, Vicepresidente de Participación de Partes Interesadas de la ICANN y Director General para la región Asia Pacífico.

"Internet se ha convertido hoy en día en una infraestructura esencial que sustenta las economías, los servicios públicos, la innovación y la vida cotidiana en todo el mundo. A medida que la adopción digital continúa creciendo, es fundamental que trabajemos juntos para garantizar que Internet se mantenga abierto, seguro, resiliente e inclusivo. Plataformas como ICANN reúnen a gobiernos, el sector privado, la comunidad técnica y la sociedad civil para fortalecer el enfoque multisectorial de la gobernanza de Internet. India mantiene su compromiso de contribuir a estos esfuerzos globales y de construir una infraestructura digital confiable que fomente la innovación, la cooperación y la participación significativa de todas las regiones", afirmó Shri S. Krishnan, IAS, secretario del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) del Gobierno de la India.

"Internet es hoy una parte fundamental del crecimiento económico, la gobernanza y la vida cotidiana. Plataformas como ICANN85 ofrecen una importante oportunidad para que gobiernos, expertos técnicos y actores de la industria se reúnan y debatan cómo podemos mantener Internet abierto, seguro y accesible para todos. Estos debates ayudan a fortalecer la cooperación y a garantizar que Internet siga impulsando la innovación y el desarrollo en todas las regiones", declaró Rajesh Aggarwal, secretario Principal del Gobierno de Maharashtra.

"El mundo se vuelve más complejo y, a veces, más dividido, y es precisamente por eso que la estabilidad e integridad de Internet son ahora más importantes que nunca. Hoy, ese llamamiento original resuena con más fuerza y verdad que nunca. Nos exige ser constantes y disciplinados en nuestra forma de trabajar, transparentes y responsables en nuestras decisiones, e inquebrantables en nuestro compromiso con una Internet segura, estable y que refleje la diversidad humana a la que sirve", dijo Tripti Sinha, presidenta de la Junta Directiva de ICANN.

"Mi enfoque esta semana es práctico. Quiero que nos vayamos de Mumbai con un progreso significativo en el trabajo que la comunidad ha priorizado y con impulso en los próximos hitos", dijo Kurtis Lindqvist, presidente y consejero delegado de ICANN. "Para quienes se unen recientemente a ICANN, añadiré algo más: no subestimen el valor de su perspectiva y no duden en contribuir. Esta comunidad funciona mejor cuando combinamos una amplia experiencia con una perspectiva nueva y cuando incorporamos a más personas al trabajo, especialmente de regiones que no siempre han estado en el centro de estas conversaciones."

El ICANN85 Community Forum consta de más de 200 sesiones en las que participan gobiernos, líderes de la industria, expertos técnicos y participantes de la sociedad civil de todo el mundo. Las sesiones se centran en cuestiones clave relacionadas con el funcionamiento seguro y estable de Internet, incluyendo la evolución del Sistema de Nombres de Dominio, las prácticas de ciberseguridad y la próxima expansión de los dominios genéricos de nivel superior (gTLD).

Los debates a lo largo de la semana destacarán la importancia del modelo multisectorial en la gobernanza de Internet, donde la comunidad de la ICANN colabora para desarrollar políticas, implementar soluciones y apoyar el funcionamiento continuo de una Internet segura, estable y globalmente interoperable.

Acerca de ICANN

La misión de ICANN es ayudar a garantizar una Internet global estable, segura y unificada. Para contactar a otra persona en Internet, es necesario escribir una dirección (un nombre o un número) en un ordenador u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que los ordenadores sepan dónde encontrarse. ICANN ayuda a coordinar y dar soporte a estos identificadores únicos en todo el mundo. ICANN se fundó en 1998 como una organización benéfica pública sin ánimo de lucro con una comunidad de participantes de todo el mundo.

Acerca de NIXI

El National Internet Exchange of India (NIXI) es una organización sin ánimo de lucro creada bajo los auspicios del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) del Gobierno de la India. NIXI desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la infraestructura de internet de la India, facilitando el intercambio eficiente del tráfico nacional de internet, gestionando los dominios de nivel superior de código de país .IN y .भारत (.Bharat) y promoviendo la adopción de servicios de internet en todo el país. A través de sus iniciativas, NIXI promueve un ecosistema de internet seguro, resiliente e inclusivo, alineado con las ambiciones de crecimiento digital de la India.

