ICANN85 in Mumbai hebt Zusammenarbeit zur Stärkung eines sicheren und widerstandsfähigen Internets hervor

MUMBAI, Indien, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Das ICANN85 Community Forum, organisiert von der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) und veranstaltet in Zusammenarbeit mit der National Internet Exchange of India (NIXI) unter MeitY, brachte Interessenvertreter aus der ganzen Welt nach Mumbai, um zu erörtern, wie ein offenes, sicheres, inklusives und widerstandsfähiges Internet im globalen Internet-Ökosystem unterstützt werden kann.

Das ICANN85 Community Forum findet derzeit vom 7. bis 12. März 2026 im Jio Convention Center statt.

ICANN85 Community Forum

Die heutige offizielle Begrüßungszeremonie brachte hochrangige Regierungsvertreter und führende Persönlichkeiten des Internets zusammen, darunter Shri S. Krishnan, IAS, Sekretär im Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) der indischen Regierung; Shri Rajesh Aggarwal, IAS, Chief Secretary der Regierung von Maharashtra; Shri Sushil Pal, Joint Secretary im Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) der indischen Regierung; Dr. Devesh Tyagi, Geschäftsführer von NIXI; die Vorsitzende des ICANN-Verwaltungsrats, Tripti Sinha; den Präsidenten und Geschäftsführer von ICANN, Kurtis Lindqvist sowie Shri Samiran Gupta, ICANN-Bereichsleiter für Stakeholder Engagement und geschäftsführender Leiter für die Region Asien-Pazifik.

„Das Internet ist heute zu einer kritischen Infrastruktur geworden, die weltweit Volkswirtschaften, öffentliche Dienste, Innovationen und das tägliche Leben trägt. Da die digitale Nutzung weiter zunimmt, ist es wichtig, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass das Internet offen, sicher, widerstandsfähig und inklusiv bleibt. Plattformen wie ICANN bringen Regierungen, den privaten Sektor, die technische Gemeinschaft und die Zivilgesellschaft zusammen, um den Multistakeholder-Ansatz der Internet-Governance zu stärken. Indien setzt sich weiterhin dafür ein, zu diesen globalen Bemühungen beizutragen und eine vertrauenswürdige digitale Infrastruktur aufzubauen, die Innovation, Zusammenarbeit und eine sinnvolle Beteiligung aus allen Regionen unterstützt", sagte Shri S. Krishnan, IAS, Sekretär im Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) der indischen Regierung.

„Das Internet ist heute ein zentraler Bestandteil von Wirtschaftswachstum, staatlichem Handeln und Alltag. Plattformen wie ICANN85 bieten Regierungen, technischen Experten und Branchenvertretern eine wichtige Gelegenheit, zusammenzukommen und darüber zu diskutieren, wie wir das Internet offen, sicher und für alle zugänglich halten können. Solche Gespräche tragen dazu bei, die Zusammenarbeit zu stärken sowie sicherzustellen, dass das Internet auch weiterhin Innovation und Entwicklung in allen Regionen fördert", sagte Rajesh Aggarwal, Chief Secretary der Regierung von Maharashtra.

„Die Welt wird immer komplexer und ist mitunter stärker gespalten – was genau der Grund ist, warum Stabilität und Integrität des Internets heute wichtiger sind als je zuvor. Heute ist dieser ursprüngliche Auftrag eindringlicher und wahrer denn je. Er fordert uns auf, in unserer Arbeit verlässlich und diszipliniert zu sein, in unseren Entscheidungen transparent und rechenschaftspflichtig zu handeln und in unserem Einsatz für ein Internet unerschütterlich zu bleiben, das sicher, stabil und ein Spiegel der vielfältigen Menschheit ist, der es dient", sagte Tripti Sinha, Vorsitzende des ICANN-Verwaltungsrats.

„Mein Fokus in dieser Woche ist praxisorientiert. Ich möchte, dass wir Mumbai mit substanziellen Fortschritten bei den Aufgaben verlassen, die die Community priorisiert hat, und mit neuem Schwung für die nächsten anstehenden Meilensteine", sagte Kurtis Lindqvist, Präsident und Geschäftsführer von ICANN. „Für diejenigen, die ICANN noch nicht so lange kennen, möchte ich noch eines hinzufügen. Unterschätzen Sie nicht den Wert Ihrer Perspektive und zögern Sie nicht, sich einzubringen. Diese Gemeinschaft funktioniert am besten, wenn wir fundierte Erfahrung mit frischen Blickwinkeln verbinden und mehr Menschen in die Arbeit einbeziehen, insbesondere aus Regionen, die nicht immer im Mittelpunkt dieser Gespräche standen."

Das ICANN85 Community Forum umfasst mehr als 200 Sitzungen, an denen Regierungen, Branchenführer, technische Experten und Teilnehmer der Zivilgesellschaft aus der ganzen Welt teilnehmen. Die Sitzungen konzentrieren sich auf zentrale Themen im Zusammenhang mit dem sicheren und stabilen Betrieb des Internets, darunter die Weiterentwicklung des Domain Name System, Cybersicherheitspraktiken sowie die bevorstehende Erweiterung generischer Top-Level-Domains (gTLDs).

Die Gespräche im Verlauf der Woche werden die Bedeutung des Multistakeholder-Modells in der Internet-Governance hervorheben, bei dem die ICANN-Community zusammenarbeitet, um Richtlinien zu entwickeln, Lösungen umzusetzen und den fortlaufenden Betrieb eines sicheren, stabilen und weltweit interoperablen Internets zu unterstützen.

Informationen zu ICANN

Die Aufgabe von ICANN besteht darin, zu einem stabilen, sicheren und einheitlichen globalen Internet beizutragen. Um eine andere Person im Internet zu erreichen, müssen Sie auf Ihrem Computer oder einem anderen Gerät eine Adresse eingeben – einen Namen oder eine Nummer. Diese Adresse muss eindeutig sein, damit Computer wissen, wo sie einander finden. ICANN hilft dabei, diese eindeutigen Kennungen weltweit zu koordinieren und zu unterstützen. ICANN wurde 1998 als gemeinnützige Körperschaft zum Nutzen der Allgemeinheit gegründet und verfügt über eine Community von Teilnehmenden aus aller Welt.

Informationen zu NIXI

Die National Internet Exchange of India (NIXI) ist eine gemeinnützige Organisation, die unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) der indischen Regierung gegründet wurde. NIXI spielt eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der indischen Internetinfrastruktur, indem die Organisation den effizienten Austausch des inländischen Internetverkehrs ermöglicht, die Ländercode-Top-Level-Domains .IN und .भारत (.Bharat) verwaltet sowie die Nutzung von Internetdiensten im ganzen Land fördert. Mit ihren Initiativen unterstützt NIXI ein sicheres, widerstandsfähiges und inklusives Internet-Ökosystem, das mit Indiens Ambitionen für digitales Wachstum im Einklang steht.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2929438/ICANN85_Community_Forum.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg