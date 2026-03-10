L'ICANN85 à Mumbai met en avant la collaboration pour renforcer un Internet sécurisé et résilient

MUMBAI, Inde, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- LeForum communautaire de l'ICANN85, organisé par Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) et accueilli en collaboration avec National Internet Exchange of India (NIXI) sous l'égide du ministère indien de l'électronique et des technologies de l'information, a réuni à Mumbai les parties prenantes de l'internet mondial pour discuter de la manière de soutenir un internet ouvert, sécurisé, inclusif et résilient dans l'ensemble de l'écosystème de l'internet mondial.

ICANN85 Community Forum

Le forum communautaire de l'ICANN85 se déroule actuellement du 7 au 12 mars 2026 au Jio Convention Center.

La cérémonie officielle de bienvenue qui s'est tenue aujourd'hui a réuni des hauts fonctionnaires et des leaders de l'internet, dont Shri S. Krishnan, IAS, secrétaire du ministère indien de l'électronique et des technologies de l'information (MeitY) ; Shri Rajesh Aggarwal, IAS, secrétaire en chef du gouvernement du Maharashtra ; Shri Sushil Pal, co-secrétaire du ministère indien de l'électronique et des technologies de l'information ; leDr Devesh Tyagi, directeur général, NIXI ; et le président du conseil d'administration de l'ICANN, Tripti Sinha ; le président et directeur général de l'ICANN, Kurtis Lindqvist ; et Shri Samiran Gupta, vice-président de l'ICANN pour l'engagement des parties prenantes et directeur général pour la région Asie-Pacifique.

« Aujourd'hui, l'internet est devenu une infrastructure essentielle qui soutient les économies, les services publics, l'innovation et la vie quotidienne dans le monde entier. À mesure que l'adoption du numérique continue de croître, il est important que nous travaillions ensemble pour garantir que l'internet reste ouvert, sécurisé, résilient et inclusif. Les plateformes telles que l'ICANN rassemblent les gouvernements, le secteur privé, la communauté technique et la société civile afin de renforcer l'approche multipartite de la gouvernance de l'internet. L'Inde reste déterminée à contribuer à ces efforts mondiaux et à mettre en place une infrastructure numérique fiable qui favorise l'innovation, la coopération et une participation significative de toutes les régions », a déclaré Shri S. Krishnan, IAS, secrétaire du ministère indien de l'électronique et de la technologie de l'information (MeitY).

« L'internet est aujourd'hui un élément essentiel de la croissance économique, de la gouvernance et de la vie quotidienne. Des plateformes telles que l'ICANN85 offrent aux gouvernements, aux experts techniques et aux parties prenantes du secteur une occasion majeure de se réunir et de discuter de la manière dont nous pouvons maintenir l'Internet ouvert, sécurisé et accessible à tous. De telles discussions contribuent à renforcer la coopération et à faire en sorte que l'internet continue à soutenir l'innovation et le développement dans toutes les régions », a déclaré Rajesh Aggarwal, secrétaire en chef du gouvernement du Maharashtra.

« Le monde est de plus en plus complexe et, parfois, de plus en plus divisé. C'est précisément la raison pour laquelle la stabilité et l'intégrité de l'internet sont plus importantes que jamais. Aujourd'hui, cet appel fondateur résonne plus fort et plus vrai que jamais. Il nous demande d'être constants et disciplinés dans notre façon de travailler, transparents et responsables dans notre façon de décider, et inébranlables dans notre engagement en faveur d'un Internet sûr, stable et reflétant la diversité de l'humanité qu'il sert », a déclaré Tripti Sinha, président du conseil d'administration de l'ICANN.

« Cette semaine, je me concentre sur l'aspect pratique. Je veux que nous quittions Mumbai en ayant accompli des progrès significatifs sur le travail que la communauté a traité en priorité, et bien placés pour nous lancer dans les étapes à venir », a déclaré Kurtis Lindqvist, président et directeur général de l'ICANN. « Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ICANN, j'ajouterai une chose. Ne sous-estimez pas la valeur de votre vision des choses et n'hésitez pas à apporter votre contribution. Cette communauté fonctionne mieux lorsque nous combinons une expérience approfondie avec un regard neuf, et lorsque nous faisons participer davantage de personnes, en particulier en provenance de régions qui n'ont pas toujours été au centre de ces conversations ».

Le forum communautaire de l'ICANN85 comprend plus de 200 sessions impliquant des gouvernements, des leaders du secteur, des experts techniques et des participants de la société civile du monde entier. Les sessions se concentrent sur des questions clés liées au fonctionnement sûr et stable de l'internet, y compris l'évolution du système de noms de domaine, les pratiques de cybersécurité et l'expansion prochaine des domaines de premier niveau génériques (gTLD).

Les discussions tout au long de la semaine souligneront l'importance du modèle multipartite dans la gouvernance de l'Internet, où la communauté de l'ICANN collabore pour développer des politiques, mettre en œuvre des solutions et soutenir le fonctionnement continu d'un Internet sûr, stable et interopérable à l'échelle mondiale.

À propos de l'ICANN

L'ICANN a pour mission de contribuer à garantir un Internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur Internet, vous devez saisir une adresse, un nom ou un numéro, sur votre ordinateur ou un autre appareil. Cette adresse doit être unique, afin que les ordinateurs sachent où se trouver. L'ICANN contribue à coordonner et à soutenir ces identificateurs uniques dans le monde entier. Créée en 1998, l'ICANN est une société d'utilité publique à but non lucratif réunissant une communauté mondiale de participants.

À propos du NIXI

Le National Internet Exchange of India (NIXI) est une organisation à but non lucratif créée sous l'égide du ministère indien de l'électronique et des technologies de l'information (MeitY). Le NIXI joue un rôle essentiel dans le renforcement de l'infrastructure Internet de l'Inde en facilitant l'échange efficace du trafic Internet national, en gérant les domaines de haut niveau .IN et .भारत (.Bharat) et en promouvant l'adoption des services Internet dans tout le pays. Grâce à ses initiatives, le NIXI soutient un écosystème Internet sûr, résilient et inclusif, en phase avec les ambitions de croissance numérique de l'Inde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2929438/ICANN85_Community_Forum.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg