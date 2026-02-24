ICANN lança o Programa de Currículo de Aceitação Universal, promovendo uma internet multilíngue

Instituições acadêmicas no Bahrein, na Índia e no México oferecerão o currículo de Aceitação Universal

LOS ANGELES, 24 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) anunciou hoje o lançamento de seu Programa de Currículo de Aceitação Universal (UA). A Aceitação Universal (UA) é uma necessidade técnica para uma internet multilíngue, garantindo que todos os nomes de domínio válidos e endereços de e-mail associados possam ser utilizados por todas as aplicações, dispositivos e sistemas habilitados para a internet, independentemente do sistema de escrita, idioma ou extensão de caracteres.

O Programa de Currículo de Aceitação Universal (UA) permite que instituições acadêmicas integrem, sem custo, temas como Nomes de Domínio Internacionalizados (IDNs), Internacionalização de Endereços de E-mail (EAI) e Aceitação Universal (UA) a cursos de graduação e programas acadêmicos relevantes. A ICANN trabalha em parceria com as universidades para oferecer capacitação ao corpo docente e integrar esses temas a disciplinas novas ou já existentes. Três instituições acadêmicas assinaram acordos com a ICANN e estão atualmente integrando o Currículo de Aceitação Universal (UA) às suas ofertas de cursos.

American University of Bahrain (AUBH) : "Temos orgulho de assinar este acordo com a ICANN, que representa um marco significativo na trajetória da Universidade rumo ao fortalecimento de sua posição como instituição acadêmica de referência nas áreas de computação e tecnologias digitais avançadas", afirmou o Dr. Marwan Hameed, diretor da Faculdade de Engenharia e Computação da American University of Bahrain. "A integração do currículo de Aceitação Universal aos nossos programas reforça a preparação de nossos graduados para acompanhar as rápidas transformações no cenário da internet e da tecnologia, ao mesmo tempo em que amplia as oportunidades para que contribuam para o desenvolvimento."





: "Na Universidad Modelo, compartilhamos a ideia de integrar a todos, e a internet proporcionou uma oportunidade para impulsionar essa visão e participar", afirmou o Dr. Jorge Carlos Canto Esquivel, coordenador acadêmico do Centro de Pesquisa Silvio Zavala da Universidad Modelo. "Nosso lema é 'Para Si, Para Todos', em consonância com a visão da ICANN de uma internet única e globalmente interoperável para todos." Sri Ramakrishna Institute of Technology (SRIT) : "Esta colaboração é um passo fundamental no compromisso da instituição com o futuro da governança da internet", declarou o Dr. J. David Rathnaraj, diretor do Sri Ramakrishna Institute of Technology.

A ICANN também está trabalhando com a Association of African Universities para integrar o currículo a universidades na África.

Sobre o Currículo de UA

O Currículo de Aceitação Universal (UA) inclui 12 módulos sobre UA e temas relacionados, incluindo a internacionalização de aplicações de software, Nomes de Domínio Internacionalizados (IDNs) e Internacionalização de Endereços de E-mail (EAI), essenciais para viabilizar uma internet multilíngue e o sistema de nomes de domínio.

A importância da UA

A Aceitação Universal (UA) é essencial para garantir que nomes de domínio — incluindo domínios de nível superior mais recentes e mais longos, bem como aqueles em diferentes idiomas (em seus respectivos sistemas de escrita), como árabe, chinês, hindi, tâmil e tailandês — funcionem conforme esperado no Sistema de Nomes de Domínio (DNS). Esses nomes de domínio oferecem aos usuários uma gama mais ampla de identidades digitais e permitem que os internautas valorizem e difundam melhor suas tradições culturais no ambiente online.

Organizações dos setores público e privado em todo o mundo estão adaptando seus sistemas para estarem preparados para a Aceitação Universal (UA), a fim de melhor atender suas comunidades, ao oferecer suporte a nomes de domínio e endereços de e-mail correspondentes em idiomas e sistemas de escrita locais. Entidades preparadas para a Aceitação Universal (UA) estão bem posicionadas para alcançar uma gama mais ampla de usuários atuais da internet, bem como o próximo bilhão de pessoas que passarão a estar online.

A conscientização e a compreensão sobre internacionalização, Nomes de Domínio Internacionalizados (IDNs), Internacionalização de Endereços de E-mail (EAI) e Aceitação Universal (UA) podem proporcionar aos estudantes que consideram carreiras como desenvolvedores de software ou em áreas técnicas correlatas uma vantagem competitiva, especialmente em organizações que desejam estar na vanguarda de seu setor e acompanhar a rápida evolução das tecnologias multilíngues e do DNS.

Para saber mais, acesse https://www.icann.org/ua .

Sobre a ICANN

A missão da ICANN é ajudar a garantir uma internet global estável, segura e unificada. Para entrar em contato com outra pessoa na internet, você precisa digitar um endereço — um nome ou um número — em seu computador ou outro dispositivo. Esse endereço deve ser exclusivo para que os computadores saibam onde encontrar uns aos outros. A ICANN ajuda a coordenar e dar suporte a esses identificadores exclusivos em todo o mundo. A ICANN foi criada em 1998 como uma corporação sem fins lucrativos de interesse público, com uma comunidade de participantes de todo o mundo. Para obter mais informações, acesse https://www.icann.org.

