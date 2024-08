iHerb marca seu compromisso com a saúde e o bem-estar globais com o evento de vendas do vigésimo oitavo aniversário

Promoções de um mês comemoram as origens da empresa como uma pequena startup na Califórnia até se tornar um varejista global de comércio eletrônico de sucesso

IRVINE, Califórnia, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A iHerb, uma das principais varejistas on-line do mundo de vitaminas, minerais, suplementos e outros produtos de saúde e bem-estar, tem o orgulho de celebrar seu 28º aniversário com seu maior evento de vendas durante todo o mês de setembro, e convida os clientes a descobrir ofertas diárias e descontos semanais de 28% em marcas e categorias de produtos selecionadas, como beleza, nutrição esportiva, cuidados pessoais e muito mais.

iHerb comemora seu 28º aniversário em setembro de 2024 com um evento de vendas que dura o mês todo e oferece 28% de desconto em produtos para saúde e bem-estar.

"A nossa promoção de aniversário em setembro tornou-se uma tradição anual que homenageia o nosso início humilde e o compromisso incansável de oferecer a melhor seleção de produtos de saúde e bem-estar pelo melhor valor possível, com a experiência mais conveniente", disse Neil Folgate, vice-presidente sênior de Marketing Global da iHerb. "Com o apoio de nossas marcas e fornecedores incríveis, podemos oferecer economias consideráveis à nossa base global de clientes como forma de expressar nossa gratidão por tornar a iHerb uma parceira confiável e leal em sua jornada de saúde e bem-estar."

Evoluindo ao longo de 28 anos de inovação

Fundada em 1996, a iHerb começou com uma visão singular de oferecer produtos de qualidade que apoiam a saúde e o bem-estar a preços acessíveis. O que começou como uma pequena empresa na Califórnia vendendo erva de São João pela Internet logo se transformou em uma empresa global.

À medida que as vendas começaram a crescer, a iHerb abriu seu primeiro centro de distribuição em Irwindale, Califórnia em 2002, marcando o início de uma expansão estratégica que agora inclui sete operações logísticas de última geração com temperatura controlada nos EUA e na Ásia, juntamente com uma instalação planejada para Riad, na Arábia Saudita, nos próximos meses.

O crescimento da iHerb continuou com a introdução de suas marcas próprias em 2009, permitindo que a iHerb aprimorasse sua proposta de valor para o cliente com marcas de qualidade premium que são testadas de forma independente quanto à autenticidade. Em 2018, a empresa ultrapassou US$ 1 bilhão em vendas e recentemente ultrapassou US$ 2 bilhões em vendas anuais, ressaltando sua liderança e trajetória de crescimento no setor global de comércio eletrônico.

Ao oferecer uma seleção de produtos de mais de 50.000 itens, a iHerb se esforça para criar uma experiência de compra localizada, traduzindo sua plataforma de compras em 19 idiomas e aceitando 85 moedas para atender às necessidades de saúde e bem-estar de clientes localizados em 180 países.

"Desde o início, a iHerb tem sido pioneira em inovação, revolucionando as soluções logísticas que impulsionaram nossa rápida expansão para o comércio eletrônico internacional no setor de saúde e bem-estar", disse Emun Zabihi, diretor executivo da iHerb. "Nossa jornada de vender um único produto para nos tornarmos um líder global no setor de bem-estar foi impulsionada pela missão de tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos. Tenho orgulho de que quase três décadas depois, nos mantivemos fiéis a quem somos como empresa, enquanto servimos como uma história de sucesso inspiradora enraizada no Sonho americano."

Para dar início à promoção de aniversário deste ano, a empresa lançou um vídeo comemorativo que será publicado em seus canais de mídia social, incluindo Instagram, Facebook e TikTok. Para obter mais informações sobre a empresa, incluindo os 10 principais motivos pelos quais os clientes compram iHerb, clique aqui.

Sobre a iHerb:

a iHerb é um dos principais revendedores on-line do mundo dedicado a oferecer uma seleção imbatível de vitaminas, minerais, suplementos e outros produtos de saúde e bem-estar de mais de 1.800 marcas conceituadas. Apoiada por uma equipe global de 3.000 membros, a iHerb atende mais de 11 milhões de clientes ativos em 180 países e 19 idiomas. A sofisticada rede de logística global da iHerb está sustentada por sete centros de distribuição com controle climático localizados nos EUA e na Ásia, proporcionando aos clientes uma experiência de compra perfeita e confiável. Fundada em 1996 e sediada em Irvine, Califórnia, a iHerb tem como missão tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos. Para mais informações, acesse corporate.iherb.com.

