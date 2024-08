iHerb si pripomína svoj záväzok v oblasti globálneho zdravia a zdravého životného štýlu v rámci predajného podujatia pri príležitosti svojho 28. výročia

Mesiac trvajúce propagačné akcie na pripomenutie koreňov spoločnosti ako malého kalifornského startupu, z ktorého sa vyvinul prosperujúci globálnych obchodník v oblasti elektronického obchodu

IRVINE, Kalifornia, 29. augusta 2024 /PRNewswire/ -- iHerb, jeden z popredných svetových online obchodníkov s vitamínmi, minerálmi a doplnkami stravy a ďalšími výrobkami pre zdravie a zdravý životný štýl s hrdosťou oslavuje svoje 28. výročie v rámci najväčšieho, celý mesiac september trvajúceho predajného podujatia, na ktoré pozýva zákazníkov, aby objavovali každý deň výhodné ponuky a týždenné zľavy až do výšky 28 % na vybrané značky a kategórie produktov v segmente starostlivosti o krásu, športovej výživy, osobnej starostlivosti a ďalších.

iHerb celebrates its 28th Anniversary in September 2024 with month-long sales event that offers 28% off health and wellness products.

„Náš septembrový výročný výpredaj sa stal výročnou tradíciou, ktorou si chceme pripomenúť svoje skromné začiatky a neúnavné úsilie ponúkať najlepšie riešenia v rámci produktov pre zdravie a zdravý životný štýl za najprijateľnejšie hodnotu, poskytujúce tú najpohodlnejšiu skúsenosť," povedal Neil Folgate, hlavný viceprezident pre globálny marketing v iHerb. „S podporou našich skvelých značiek a dodávateľov dokážeme rozšíriť výrazne úspory na našu globálnu základňu zákazníkov ako spôsob vyjadrenia našej vďaky za to, že sa z iHerb stal dôveryhodný, lojálny partner na ich ceste za zdravím a zdravým životných štýlom."

Vývoj na pozadí 28 rokov trvajúcich inovácií

iHerb, založená v roku 1996, začala s jedinou víziou, ponúkať kvalitné produkty, ktoré podporujú zdravie a pohodu za prijateľnú cenu. Spoločnosť, ktorá začínala ako malá firma v Kalifornii, predávajúca ľubovník bodkovaný online, sa čoskoro rozvinula na globálny podnik.

S rastúcim predajom otvorila spoločnosť iHerb v roku 2002 svoje prvé plniace stredisko v Irwindale v Kalifornii, čo znamená počiatok strategického expandovania, ktoré dnes zahŕňa sedem najmodernejších logistických prevádzok s regulovanou teplotou v USA a Ázii, pričom v nadchádzajúcich mesiacoch sa plánuje ďalší závod v Rijáde v Saudskej Arábii.

Rast spoločnosti iHerb pokračoval po uvedení jej patentovanej domácej značky v roku 2009, čo umožnilo iHerb zlepšiť svoju pozíciu v rámci hodnoty u spotrebiteľov so značkami prémiovej kvality, u ktorých sa nezávisle testuje ich pravosť. Do roku 2018 spoločnosť prekročila predaje v hodnote 1 miliardy USD a nedávno jej ročné predaje presiahli 2 miliardy USD, podčiarkujúce jej vedúce postavenie a trajektóriu rastu v globálnom odvetví elektronického obchodu.

Spoločnosť iHerb, ktorá ponúka výber produktov so sortimentom prevyšujúcim 50 000 položiek, sa snaží o vytvorenie lokalizovaného zážitku z nakupovania. Svoju nákupnú platformu preložila do 19 jazykov a prijíma 85 mien, aby poskytovala služby pre potreby zákazníkov v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu nachádzajúcich sa až v 180 krajinách.

„Od nášho počiatku je iHerb priekopníkom inovácií, prinášajúci revolúciu do riešení v oblasti logistiky, ktoré poháňajú našu rýchlu expanziu do medzinárodného elektronického obchodu v sektore zdravia a zdravého životného štýlu," povedal Emun Zabihi, generálny riaditeľ iHerb. „Naša cesta od predaja jediného produktu ku globálnemu lídrovi v odvetví zdravého životného štýlu je poháňaná misiou sprístupniť všetkým zdravie a zdravý životný štýl. Som hrdý na to, že takmer o tri desaťročia neskôr sme zostali verní tomu, kým sme ako spoločnosť, pričom slúžime ako inšpiratívny príbeh úspechu zakorenený v americkom sne."

Pri príležitosti spustenia tohtoročnej výročnej propagačnej akcie spoločnosť vydala video na oslavu, ktoré bude uverejnené ako príspevok na jej kanáloch sociálnych médií vrátane Instagramu, Facebooku a TikToku. Pre viac informácií o spoločnosti vrátane 10 dôvodov, prečo zákazníci nakupujú v iHerb, kliknite sem.

O spoločnosti iHerb:

iHerb je jedným z popredných svetových online predajcov, ktorý ponúka bezkonkurenčný výber vitamínov, minerálov, doplnkov stravy a ďalších produktov pre zdravie a zdravý životný štýl od viac ako 1 800 renomovaných značiek. S podporou globálnej pracovnej sily 3 000 členov tímu iHerb poskytuje služby viac ako 11 miliónom globálnych aktívnych zákazníkov vo viac ako 180 krajinách a 19 jazykoch. Oporu tejto sofistikovanej globálnej logistickej sieti iHerb tvorí osem klimaticky riadených plniacich centier umiestnených v USA a Ázii, ktoré zákazníkom poskytujú bezproblémový a spoľahlivý zážitok z nakupovania. Spoločnosť iHerb bola založená v roku 1996 v Irvine v Kalifornii a jej poslaním je sprístupniť všetkým zdravie a zdravý životný štýl. Viac informácií nájdete na stránke corporate.iherb.com.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=LGAdSldo0EM