iHerb marque son engagement en faveur de la santé et du bien-être dans le monde en organisant un événement commercial à l'occasion de son 28e anniversaire.

Des promotions tout au long du mois commémorent les origines de la petite entreprise californienne qui est devenue un détaillant mondial florissant dans le domaine du commerce électronique.

IRVINE, Californie, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- iHerb, l'un des principaux détaillants en ligne de vitamines, minéraux, suppléments et autres produits de santé et de bien-être, est fier de célébrer son 28e anniversaire avec son plus grand événement commercial de septembre d'une durée d'un mois, afin d'inviter les clients à découvrir des offres quotidiennes et des réductions hebdomadaires de 28 % sur certaines marques et catégories de produits telles que la beauté, la nutrition sportive, les soins personnels et bien plus encore.

« Nos soldes d'anniversaire de septembre sont devenues une tradition annuelle qui honore nos modestes débuts et notre engagement constant à offrir la meilleure sélection de produits de santé et de bien-être au meilleur prix possible, ainsi qu'une expérience particulièrement conviviale », a déclaré Neil Folgate, SVP of Global Marketing at iHerb. « Avec le soutien de nos marques et de nos fournisseurs, nous sommes en mesure d'offrir des économies considérables à nos clients du monde entier, en guise de remerciement pour avoir fait d'iHerb un partenaire loyal et de confiance en matière de santé et de bien-être. »

28 ans d'innovation et d'évolution

Fondé en 1996, iHerb a démarré avec une vision singulière visant à proposer des produits de qualité abordables et bénéfiques pour la santé et le bien-être. Ce qui a commencé comme une petite entreprise californienne vendant du millepertuis en ligne s'est rapidement transformé en une entreprise mondiale.

Avec l'essor des ventes, iHerb a ouvert son premier centre de traitement des commandes à Irwindale (Californie) en 2002, marquant ainsi le début d'une expansion stratégique qui a abouti actuellement à sept opérations logistiques de pointe à température contrôlée aux États-Unis et en Asie, ainsi qu' à une installation prévue pour Riyadh (Arabie Saoudite) dans les mois à venir.

La croissance d'iHerb s'est poursuivie avec l'introduction de ses marques maison en 2009, ce qui lui a permis d'améliorer sa proposition de valeur pour le client avec des marques de qualité supérieure dont l'authenticité est testée de manière indépendante. En 2018, l'entreprise a dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires, et a récemment dépassé les 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, soulignant son leadership et sa trajectoire de croissance dans l'industrie mondiale du commerce électronique.

En proposant une sélection de plus de 50 000 articles, iHerb s'efforce de créer une expérience d'achat localisée en traduisant sa plateforme d'achat en 19 langues et en acceptant 85 devises pour répondre aux besoins de santé et de bien-être de clients situés dans 180 pays.

« Depuis sa création, iHerb a été un précurseur, révolutionnant les solutions logistiques qui ont propulsé notre expansion rapide dans le commerce électronique international sur le créneau de la santé et du bien-être », a déclaré Emun Zabihi, directeur général d'iHerb. « Notre parcours, depuis la vente d'un seul produit jusqu'à la position de leader mondial dans l'industrie du bien-être, a été motivé par notre désir de rendre la santé et le bien-être accessibles à tous. Je suis fier que près de trois décennies plus tard, nous soyons restés fidèles à ce que nous sommes en tant qu'entreprise, tout en étant une histoire de réussite inspirante typique du rêve américain ».

Pour lancer la promotion de l'anniversaire de cette année, l'entreprise a publié une vidéo de célébration qui sera diffusée sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook et TikTok. Pour plus d'informations sur l'entreprise, y compris les 10 principales raisons pour lesquelles les clients achètent des produits iHerb, veuillez cliquer sur ici.

