iHerb отмечает приверженность глобальному здоровью распродажей в честь 28-летия компании

Месячные рекламные акции отдают дань корням компании, превратившейся из небольшого калифорнийского стартапа в процветающего глобального онлайн-ритейлера

Ирвин, Калифорния, 29 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- iHerb, один из ведущих мировых онлайн-ритейлеров витаминов, минералов, пищевых добавок и других товаров для здоровья и хорошего самочувствия, с гордостью отмечает 28-летие компании крупнейшей месячной распродажей в сентябре, в рамках которой клиентов приглашают открыть для себя ежедневные предложения и еженедельные скидки 28 % на определенные бренды и категории продуктов, такие как товары для красоты, спортивное питание, средства личной гигиены и многое другое.

iHerb celebrates its 28th Anniversary in September 2024 with month-long sales event that offers 28% off health and wellness products.

«Наша сентябрьская юбилейная распродажа стала ежегодной традицией, которая отдает дань нашим скромным начинаниям и неустанной приверженности предложению лучшего ассортимента продуктов для здоровья и хорошего самочувствия по наилучшей возможной цене, обеспечивая максимальное удобство, — сказал Нил Фолгейт (Neil Folgate), старший вице-президент iHerb по глобальному маркетингу. — При поддержке наших удивительных брендов и поставщиков мы можем предложить значительную экономию нашей глобальной клиентской базе, чтобы выразить нашу благодарность за то, что они сделали iHerb своим надежным и лояльным партнером на их пути к здоровью и благополучию».

28 лет развития и инноваций

Компания iHerb, основанная в 1996 году, начала свою деятельность с уникального видения — предложения качественных продуктов для поддержки здоровья и хорошего самочувствия по доступным ценам. Компания, которая начиналась как малый бизнес в Калифорнии, продающий зверобой в Интернете, вскоре расцвела в глобальное предприятие.

Когда продажи начали расти, iHerb открыла свой первый центр обработки заказов в Ирвиндейле, штат Калифорния, в 2002 году, что ознаменовало начало стратегического расширения, которое в настоящее время включает в себя семь современных логистических центров с контролируемой температурой в США и Азии, а также объект, открытие которого запланировано в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в ближайшие месяцы.

Рост iHerb продолжился с появлением патентованных собственных брендов в 2009 году, что позволило iHerb повысить ценность своего предложения для клиентов с помощью брендов первоклассного качества, которые проходят независимую проверку на подлинность. К 2018 году объем продаж компании превысил 1 млрд долларов США, а в последнее время превысил 2 млрд долларов США в годовом исчислении, что подчеркивает ее лидерство и траекторию роста в мировой отрасли электронной коммерции.

Предлагая ассортимент из более чем 50 000 товаров, компания iHerb стремится создать локализованную среду для покупок, переводя свою торговую платформу на 19 языков и принимая 85 валют для удовлетворения потребностей клиентов в области здоровья и хорошего самочувствия в 180 странах.

«С момента своего создания компания iHerb была первопроходцем в области инноваций, революционно меняя логистические решения, которые способствуют нашему быстрому расширению на рынке международной электронной коммерции в секторе товаров для здоровья и хорошего самочувствия, — сказал Эмун Забихи (Emun Zabihi), главный исполнительный директор iHerb. — Наш путь от продажи единственного продукта до мирового лидерства в отрасли товаров для здоровья был обусловлен миссией сделать здоровье и хорошее самочувствие доступными для всех. Я горжусь тем, что почти три десятилетия спустя мы сохранили верность себе как компании, служа вдохновляющей историей успеха, в основе которой лежит американская мечта».

Для начала юбилейной рекламной акции в этом году компания выпустила праздничное видео, которое будет размещено на ее каналах в социальных сетях, включая Instagram, Facebook и TikTok. Дополнительную информацию о компании, включая 10 основных причин, по которым клиенты покупают в iHerb, смотрите здесь.

О компании iHerb

iHerb – один из ведущих мировых онлайн-ритейлеров, предлагающий непревзойденный выбор витаминов, минералов, пищевых добавок и других продуктов для здоровья и хорошего самочувствия от более чем 1 800 известных брендов. При поддержке международного штата из 3000 сотрудников iHerb обслуживает более 11 миллионов активных клиентов в 180 странах мира, на 19 языках. Развитая глобальная логистическая сеть iHerb включает семь климатизированных центров обработки заказов, расположенных в США и Азии, обеспечивая бесперебойную и надежную работу интернет-магазина. Основанная в 1996 году в Ирвайне (штат Калифорния), компания iHerb стремится сделать поддержание здоровья и оздоровление доступными для всех. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт corporate.iherb.com.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=LGAdSldo0EM