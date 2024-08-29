iHerb 28 週年促銷活動標誌著對全球保健與健康的承諾

該公司慶祝由加州初創小企業成長為全球電子商務零售商，而舉行為期一個月的促銷活動

美國加州爾灣2024年8月29日 /美通社/ -- iHerb 是全球主要維他命、礦物質、保健品和其他健康產品網上零售商之一，現很自豪地宣佈慶祝成立 28 週年，並將於 9 月舉辦持續一個月的促銷活動。誠邀客戶選購每日優惠和每週 28% 折扣精選品牌和產品種類，產品種類例如美容、運動營養和個人護理等。

iHerb 全球營銷高級副總裁 Neil Folgate 表示：「我們的九月週年紀念促銷活動已經成為一項年度傳統，除了慶祝我們茁壯成長和堅守承諾，致力挑選和提供優質健康和保健產品，並提供最方便的體驗。在多個傑出品牌和供應商支持下，我們才可以為我們的全球客戶群節省大量費用。這為 iHerb 在全球客戶的保健與保健之旅中，建立值得信賴兼忠實的合作夥伴的基礎。我們舉行九月週年紀念促銷活動，以示感激。」

iHerb celebrates its 28th Anniversary in September 2024 with month-long sales event that offers 28% off health and wellness products.

28 年不斷創新發展

iHerb 於 1996 年成立，一直以實惠價格提供優質產品，並以支援健康與保健為單一願景。我們從一間在加州作網上銷售「聖約翰草」(St. John's Wort) 的小型企業，迅間成為全球企業。

隨着銷售蒸蒸日上，iHerb 在加州歐文代爾開設首家供貨中心。2002 年更標誌為策略擴張開始，現在於美國和亞洲成立總共七個恆溫兼最先進的物流營運點，並於未來幾個月擴展至沙地阿拉伯的利雅德。

iHerb 於 2009 年推出旗下品牌的成長，有助 iHerb 經過獨立兼真實測試的優質品牌，提升客戶價值觀。該公司的 2018 年銷售額超過 10 億美元，最近年銷售額已超過 20 億美元。這加強該公司在全球電子商貿行業中，茁壯成長至領導地位。

iHerb 挑選和提供超過 50,000 件商品，並透過購物平台翻譯成 19 種語言和接受 85 種貨幣，滿足 180 個國家/地區客戶的保健與健康需求，並致力創造本地化購物體驗。

iHerb 行政總裁 Emun Zabihi 表示：「iHerb 自成立以來，一直成為創新領域的先驅。除了徹底改變物流解決方案，也促進我們在保健與健康界，迅速擴展至國際電子商務。我們為全部人提供保健與健康產品的使命，推動從銷售單一產品至成為全球保健業領袖的旅程。將近三十年，我們一直忠於我們公司的理想，並同時植根於美國夢而成為振奮人心的成功故事，而感到自豪。」

該公司為了啟動今年週年慶祝促銷活動，而發佈一段慶祝影片。該影片將於該公司的社交媒體（包括Instagram、Facebook 和TikTok）上發佈。如欲更多公司資料，包括顧客購買 iHerb 的 10 大原因，請按此。

iHerb 簡介：

iHerb 是全球領先網上零售商之一，致力從超過 1,800 個知名品牌，挑選和提供優質維他命、礦物質、保健品和其他健康產品。iHerb 在全球 3,000 名團隊成員支持下，服務超過 1,100 萬名全球活躍客戶，客戶遍佈 180 個國家/地區和使用 19 種語言。 iHerb 的全球物流網絡已經成熟，並於美國和亞洲立七個恆溫履行中心，為客戶提供無縫兼可靠的購物體驗。iHerb 公司於 1996 年成立，總部位於加州爾灣，致力協助所有人獲得健康和保健產品。如欲更多資料，請瀏覽 corporate.iherb.com。

SOURCE iHerb