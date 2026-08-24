PARIS, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Conforme anunciado no comunicado de imprensa do segundo trimestre de 2026 da Artmarket.com, publicado em 13 de agosto de 2026, sob o título "Artmarket.com: Q2 2026 Growth — From Progressive Transition to Artprice's 'AI-FIRST' Mutation" (Aftermarket.com: Crescimento no segundo trimestre de 2026 — Da transição progressiva à mutação 'IA EM PRIMEIRO LUGAR' da Artprice), Thierry Ehrmann, fundador e CEO da Artmarket.com, e sua família reafirmam sua total confiança no futuro da Artprice by Artmarket.com — líder global em informações sobre o mercado de arte — e no crescimento sustentado de suas operações. Esse impulso é impulsionado, em particular, por investimentos substanciais destinados ao desenvolvimento das soluções proprietárias de IA vertical da Artprice by Artmarket.com: "Intuitive Art Market ©" e "Blind Spot ©".

A convicção da família Ehrmann e do acionista majoritário Groupe Serveur na expansão contínua da Artprice pela Artmarket se materializará em breve por meio de um aumento de sua participação acionária na Artmarket.com, com a aquisição de novas ações da empresa. Todas as divulgações regulamentares obrigatórias serão submetidas à AMF (Autoridade dos Mercados Financeiros da França) e publicadas on-line dentro dos prazos legais. As compras de ações serão executadas estritamente dentro dos períodos de negociação autorizados.

Essas transações, tanto as atuais quanto as futuras, visam reafirmar a confiança no futuro da Artprice by Artmarket.com e oferecer suporte completo à empresa. Elas não têm a intenção de iniciar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) ou uma Oferta de Exclusão de Acionistas Minoritários (Oferta Pública de Aquisição/Compra de Ações), ao contrário de interpretações errôneas persistentes em certos fóruns, nem envolvem qualquer falha da família Ehrmann em divulgar transações ou ultrapassagens de limites.

A Extranet ONDE (Outil de Notification et de Déclaration Électronique) é uma plataforma segura da AMF dedicada ao arquivamento de declarações regulatórias oficiais, como transações com informações privilegiadas e ultrapassagens de limites de participação acionária relevantes. Ela lista as seguintes declarações, tanto os atuais quanto os futuros:

• 1ª declaração — N.º 2026DD1133787 (publicada em 17/08/2026)

• 2ª declaração — N.º 2026DD1134265 (publicada em 20/08/2026)

• 3ª declaração suplementar — N.º 2026DD1134267 (publicada em 20/08/2026)

Em linha com essa decisão de aumentar a participação acionária da família na Artmarket.com, a sra. Nadège Ehrmann, membro do conselho de administração da Artmarket.com, adquiriu ações adicionais da Artmarket.com. Como o valor total agregado de suas aquisições ultrapassou o limite regulamentar legal, ela concluiu as divulgações obrigatórias junto à emissora e à AMF, em total conformidade com o Artigo 19 do Regulamento de Abuso de Mercado (MAR) da UE.

Além disso, essas aquisições de ações acompanham as flutuações normais dos preços de mercado, que de forma alguma alteram o compromisso da família Ehrmann de reforçar sua participação acionária na Artprice by Artmarket.com.

Por meio de um processo iterativo de atualização, Thierry Ehrmann concluiu o manuscrito de um tratado filosófico e científico de 1.800 páginas dedicado à inteligência artificial, de 1987 até os dias atuais. Os capítulos centrais desta obra (aproximadamente 450 páginas rigorosamente documentadas) narram a odisseia humana não contada da Artprice, culminando na construção mundial de uma memória universal do Mercado de Arte, forjada através de encontros extraordinários com os pioneiros da sociologia do Mercado de Arte e figuras históricas do mercado que já faleceram.

Essas relações históricas permitiram que a Artprice se tornasse a guardiã confiável da memória coletiva dessas figuras. Entre outras informações, o trabalho oferece um relato científico da transformação "IA em primeiro lugar" da Artprice, fundamentado em uma estrutura filosófica articulada em 2026 sob o conceito de IA de "alinhamento".

Esta obra multilíngue será distribuída internacionalmente em edição digital gratuita e em edição impressa paga em livrarias. A versão em inglês será lançada no final de agosto de 2026 na OpenAI, Gemini e na Artprice by Artmarket.com, antes do lançamento da edição francesa em setembro de 2026.

Este breve excerto do manuscrito original ilustra tanto o estilo literário quanto a premissa filosófica do tratado — a saber, o papel da inteligência artificial na formação do pensamento e da memória:

"A Artprice não nasceu para arrancar segredos do mercado de arte. Surgiu para evitar que o mercado público sucumbisse à amnésia. Essa distinção é fundamental. Ela carrega consigo uma concepção específica de liberdade. Transparência não é abolir a privacidade; consiste em tornar inteligível aquilo que já pertence à esfera comum.

Quanto mais a Artprice crescia, mais percebíamos que havíamos assumido a responsabilidade por algo que ia muito além da mera função econômica e industrial de um banco de dados. Quando você possui alguns livros, pode fazer com eles o que bem entender. Ao reunir centenas de milhares de fragmentos únicos da memória do mercado de arte mundial, provenientes de vários continentes, a propriedade legal não exime da responsabilidade moral: Isso transforma você em um guardião dessa memória universal do Mercado de Arte.

Receber sem apagar. Conectar sem padronizar. Medir sem diminuir. Tornar transparente sem profanar. Aproveitar as vantagens da tecnologia digital sem substituir o olhar humano. Construir uma economia da informação digital sem jamais esquecer que, por trás de cada dado, existe uma obra de arte e, por trás de cada obra de arte, existe um ser humano.

Durante quase trinta anos, vivemos segundo esses princípios sem nunca sentir a necessidade de consagrá-los em um manifesto. Então, a inteligência artificial transformou a natureza do desafio. Com a IA, a memória deixa de ser meramente consultada e torna-se um campo de treinamento fundamental para o aprendizado.

Uma IA vertical e proprietária agora consegue navegar por volumes de informação que nenhuma assembleia de historiadores de arte ou pesquisadores conseguiria absorver em uma vida inteira. Conexão. Correlação. Detecção de padrões. Anomalias na superfície. Reconstrução de afinidades. Identificação de pontos cegos. Geração de hipóteses algorítmicas. É um poder de magnitude extraordinária. Entretanto, isso torna a autenticidade e a qualidade da fonte primária mais importantes do que nunca.

Nesse exato momento, as milhares de bibliotecas que salvamos em diferentes partes do mundo passam por outra mudança de status. Eles deixaram de ser apenas o passado da Artprice e se tornaram a garantia definitiva de seu futuro. Entretanto, uma IA vertical dedicada a esse mercado só faz sentido se estiver ancorada em uma memória cuja genealogia possa ser perfeitamente rastreada em catálogos, manuscritos, códices, fotografias, biografias, registros de leilões e outras fontes verificadas, além de contar com correções humanas e décadas de padronização rigorosa.

A fonte precede o modelo. Sempre."

Direitos autorais 1987-2026 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

O departamento de econometria da Artprice pode responder a todas as suas perguntas relacionadas a estatísticas e análises personalizadas: [email protected]

Saiba mais sobre nossos serviços para artistas em uma demonstração gratuita: https://artprice.com/demo

Nossos serviços: https://artprice.com/subscription

Sobre a Artmarket.com:

A Artmarket.com está listada na Euronext Paris, no segmento Eurolist. A análise mais recente da TPI inclui mais de 18.000 acionistas individuais, excluindo acionistas estrangeiros, empresas, bancos, FCPs e OICVM: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Assista a um vídeo sobre a Artmarket.com e seu departamento Artprice: https://artprice.com/video

A Artmarket e seu departamento Artprice foram fundados em 1997 por Thierry Ehrmann, CEO da empresa. Eles são controlados pelo Groupe Serveur (criado em 1987). Cf. a biografia certificada do Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

A Artmarket é uma empresa global no mercado de arte que possui, entre outras estruturas, o departamento Artprice. Ele é líder mundial na acumulação, gestão e exploração de informações históricas e atuais do mercado de arte, como arquivos documentais originais, manuscritos em códice, livros anotados e catálogos de leilões, adquiridos ao longo dos anos. Esses dados estão em bases que contêm mais de 30 milhões de índices e resultados de leilões, abrangendo mais de 915.300 artistas.

Com o Artprice Images®, você tem acesso ilimitado ao maior banco de imagens do mercado de arte do mundo, com nada menos que 181 milhões de imagens digitais, entre fotografias e reproduções gravadas de obras de arte do período de 1700 até os dias atuais, acompanhadas de comentários de nossos historiadores de arte.

Por meio de seu departamento Artprice, a Artmarket enriquece constantemente seus bancos de dados com informações de 7.200 casas de leilão e publica continuamente tendências do mercado de arte para as principais agências e veículos de imprensa do mundo, em 121 países e 11 idiomas.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

A Artmarket.com disponibiliza aos seus 9,3 milhões de membros cadastrados os anúncios publicados por seus membros, que agora constituem o primeiro Mercado Padronizado® mundial para compra e venda de obras de arte a preços fixos.

Agora se descortina um novo futuro para o mercado de arte com a IA intuitiva Artmarket® da Artprice.

A Artmarket, por meio de seu departamento Artprice, recebeu duas vezes o selo estatal "Empresa Inovadora" do Banco Público de Investimentos da França (BPI), que apoiou a empresa em seu projeto de consolidar sua posição como um dos principais players do mercado de arte em escala global.

A Artprice by Artmarket publica seu Relatório Anual do Mercado de Arte Global de 2025, com lançamento previsto para março de 2026:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

A Artprice by Artmarket publica seu Relatório de Mercado de Arte Contemporânea de 2025:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Resumo dos comunicados à imprensa da Artmarket e de seu departamento Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Acompanhe todas as novidades do mercado de arte em tempo real com a Artmarket e seu departamento Artprice no Facebook e Twitter:

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Descubra a alquimia e o universo da Artmarket e de seu departamento Artprice: https://www.artprice.com/video

cuja sede é o famoso Museu de Arte Contemporânea, Abode of Chaos (Morada do Caos), conforme descrito pelo The New York Times / La Demeure of Chaos:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

A ministra da Cultura da França, Madame Rachida Dati, reconheceu oficialmente a obra Abode of Chaos, de Thierry Ehrmann, como uma "obra de arte total", em cerimônia realizada na sede mundial da Artprice by Artmarket.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Obra de Arte Total e Arquitetura Singular.

Trabalho bilíngue confidencial, agora tornado público: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

• L'Obs – The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

• https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (more than 4.1 million subscribers)

https://vimeo.com/124643720

Contato da Artmarket.com e seu departamento Artprice: [email protected]

Logotipo - https://mmx.prnewswire.com/media/MS1060280/Artmarket-logo.jpg?id=OA2904828

FONTE Artmarket.com