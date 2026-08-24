파리, 2026년 8월 24일 /PRNewswire/ -- 2026년 8월 13일 발표된 아트마켓닷컴(Artmarket.com)의 '아트마켓닷컴: 2026년 2분기 성장 - 점진적 전환에서 아트프라이스의 'AI 퍼스트' 대전환으로(Artmarket.com: Q2 2026 Growth — From Progressive Transition to Artprice's 'AI-FIRST' Mutation)'라는 제목의 2026년 2분기 보도자료에서 발표된 바와 같이 아트마켓닷컴의 창립자 겸 최고경영자 티에리 에르망(Thierry Ehrmann)과 그의 가문은 미술 시장 정보 분야의 세계적인 선도기업인 아트마켓닷컴 산하 아트프라이스(Artprice by Artmarket.com)의 미래와 그 사업의 지속적인 성장에 대한 완전한 신뢰를 재확인했다. 이러한 성장 동력은 특히 아트마켓닷컴 산하 아트프라이스의 독자적인 수직형 AI 솔루션인 '인튜이티브 아트 마켓©(Intuitive Art Market©)'과 '블라인드 스팟©(Blind Spot©)' 개발에 투입된 상당한 투자에 힘입은 것이다.

에르망 가문과 최대 주주인 세르베르 그룹(Groupe Serveur)이 아트마켓 산하 아트프라이스의 지속적인 확장에 대해 지닌 확신은 곧 아트마켓닷컴 주식의 추가 매수를 통한 지분 확대로 구체화될 예정이다. 모든 의무적인 규제 공시는 프랑스 금융시장청(AMF)에 제출되며 법정 기한 내에 온라인으로 공개될 예정이며, 주식 매수는 승인된 거래 가능 기간 내에서만 엄격하게 진행된다.

현재 진행 중이거나 예정된 거래들은 오로지 아트마켓닷컴 산하 아트프라이스의 미래에 대한 신뢰를 재확인하고 아트마켓닷컴에 전폭적인 지지를 제공하기 위한 것이다. 일부 온라인 포럼에서 지속적으로 나타나는 잘못된 해석과는 달리, 이는 어떠한 경우에도 인수 제안이나 스퀴즈아웃 형태의 공개매수(텐더 오퍼/바이아웃)를 개시하려는 의도가 전혀 아니며, 에르망 가문의 거래나 지분 변동 공시 누락과도 관련이 없다.

프랑스 금융시장청의 공식 규제 신고(내부자 거래, 주요 지분 변동 등)를 전담하는 보안 플랫폼인 ONDE(Outil de Notification et de Déclaration Électronique) 외부망에는 다음과 같은 현재 및 향후 신고 내역이 등재되어 있다.

1차 신고 - No. 2026DD1133787(2026년 8월 17일 공개)

- No. 2026DD1133787(2026년 8월 17일 공개) 2차 신고 - No. 2026DD1134265(2026년 8월 20일 공개)

- No. 2026DD1134265(2026년 8월 20일 공개) 3차 보완 신고 - No. 2026DD1134267(2026년 8월 20일 공개)

아트마켓닷컴 내 가문 지분 확대라는 의지에 발맞춰, 아트마켓닷컴 이사회 위원인 나데주 에르망(Nadège Ehrmann) 여사는 아트마켓닷컴 주식을 추가로 매수했다. 매수 총액이 법정 규제 임곗값을 초과함에 따라, 그녀는 EU 시장 남용 규정(Market Abuse Regulation, MAR) 제19조를 완전히 준수하는 방식으로 발행사와 AMF 양측에 의무적인 공시를 완료했다.

또한 이러한 주식 매수는 통상적인 시장 가격 변동에 따라 이뤄진 것으로, 아트마켓닷컴 산하 아트프라이스에 대한 지분을 강화하겠다는 에르망 가문의 의지를 어떠한 방식으로도 바꾸지 않는다.

반복적인 업데이트의 일환으로, 티에리 에르망은 1987년부터 현재까지의 인공지능을 다룬 1800페이지 분량의 철학 및 과학 저서의 원고를 완성했다. 엄격하게 입증된 약 450페이지 분량의 이 저서의 핵심 챕터는 아트프라이스가 걸어온 알려지지 않은 인간적 여정을 기록하고 있으며 이는 이미 세상을 떠난 미술 시장 사회학의 선구자들과 역사적인 시장 인물들과의 특별한 만남을 통해 이뤄진, 전 세계 미술 시장의 보편적 기억을 구축해 온 과정의 집대성이다.

이러한 역사적인 관계들을 통해 아트프라이스는 바로 이 인물들의 집단적 기억을 신뢰받는 수호자로서 지켜올 수 있었다. 그 외 여러 통찰과 더불어, 이 저서는 2026년 AI 개념인 '정합(alignment)' 아래 정립된 철학적 틀에 근거한, 아트프라이스의 'AI 퍼스트' 전환에 대한 과학적 설명도 담고 있다.

이 다국어 저서는 전 세계적으로 무료 디지털판으로 배포되며, 서점에서는 유료 인쇄판으로도 판매될 예정이다. 영어판은 2026년 8월 말 OpenAI와 제미나이(Gemini), 그리고 아트마켓닷컴 산하 아트프라이스를 통해 공개되며, 이후 2026년 9월 프랑스어판이 출시될 예정이다.

원고 초안에서 발췌한 이 짧은 인용문은 이 저서가 지닌 문학적 스타일과 철학적 전제, 즉 사고와 기억의 형성에서 인공지능이 지니는 역할을 잘 보여준다.

"아트프라이스는 미술 시장으로부터 비밀을 파헤치기 위해 태어난 것이 아니다. 이는 공공 시장이 기억 상실에 빠지지 않도록 하기 위해 태어났다. 이 차이는 근본적이다. 이는 자유에 대한 특정한 개념을 담고 있다. 투명성은 프라이버시의 폐기가 아니다. 그것은 이미 공적 영역에 속해 있는 것을 이해할 수 있게 만드는 것이다.

아트프라이스가 성장할수록, 우리는 우리가 단순한 데이터베이스의 경제적, 산업적 기능을 훨씬 뛰어넘는 무언가를 책임지게 되었음을 깨닫게 되었다. 몇 권의 책을 소유하고 있다면, 그것을 마음대로 다룰 수 있다. 그러나 여러 대륙에 걸쳐 세계 미술 시장 기억의 수십만 개에 이르는 고유한 파편들을 모았다면, 법적 소유권은 도덕적 책임을 면제해 주지 않는다. 오히려 그것은 당신을 이 보편적인 미술 시장 기억의 수호자로 만들어 준다.

지우지 않고 받아들이는 것. 표준화하지 않고 연결하는 것. 축소하지 않고 측정하는 것. 훼손하지 않고 투명하게 만드는 것. 인간의 시선을 대체하지 않고 디지털 기술을 활용하는 것. 모든 데이터 포인트 뒤에 하나의 예술 작품이 있고, 모든 예술 작품 뒤에는 인간이 있다는 것을 결코 잊지 않으면서 디지털 정보 경제를 구축하는 것.

거의 30년 동안, 우리는 이러한 원칙들을 이를 하나의 선언문으로 새겨야 할 필요를 느끼지 않으면서 지켜왔다. 그런데 인공지능이 이 과제의 본질을 바꾸어 놓았다. AI와 함께, 기억은 더 이상 단순히 참조되는 것이 아니다. 그것은 학습을 위한 절대적인 훈련장이 된다.

수직형의 독자적인 AI는 이제 어떤 미술사학자나 연구자들의 조합도 평생에 걸쳐 흡수할 수 없었던 정보의 방대한 양을 탐색할 수 있다. 연결하는 것. 상관관계를 찾는 것. 패턴을 감지하는 것. 이상 현상을 드러내는 것. 유사성을 재구축하는 것. 사각지대를 식별하는 것. 알고리즘적 가설을 생성하는 것. 이는 놀라운 규모의 힘이다. 그러나 이는 원본 소스의 진정성과 품질을 그 어느 때보다 중요하게 만든다.

바로 그 순간, 우리가 전 세계에서 수집해 온 수천 개의 서고들은 또 다른 지위 변화를 겪는다. 이들은 더 이상 단순히 아트프라이스의 과거가 아니다. 이들은 그 미래에 대한 궁극적인 보증이 된다. 미술 시장에 특화된 수직형 AI는 카탈로그와 필사본, 고문서, 사진, 전기, 경매 기록, 상호 검증된 자료, 인간의 교정, 그리고 수십 년에 걸친 엄격한 표준화 작업을 통해 그 계보를 완벽하게 추적할 수 있는 기억에 뿌리를 두고 있을 때만 의미를 지닌다.

언제나 소스가 모델보다 앞선다."

Copyright 1987~2026 티에리 에르망 www.artprice.com - www.artmarket.com

아트프라이스 계량경제학부는 맞춤형 통계 및 분석과 관련된 모든 질문에 답변을 제공한다. [email protected]

무료 데모를 통해 아티스트와 함께하는 당사의 서비스에 대해 더 자세히 알아볼 수 있다. https://artprice.com/demo

당사의 서비스: https://artprice.com/subscription

아트마켓닷컴 소개

아트마켓닷컴은 유로넥스트 파리(Euronext Paris)의 유로리스트(Eurolist)에 상장되어 있다. 최신 TPI 분석에는 해외 주주, 기업, 은행, FCP, UCITS를 제외한 18,000명 이상의 개인 주주가 포함되어 있다. Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

아트마켓닷컴과 그 산하 아트프라이스 부문에 대한 영상 시청: https://artprice.com/video

아트마켓과 그 산하 아트프라이스 부문은 1997년, 당사의 최고경영자인 티에리 에르망이 설립했다. 이들은 1987년 창립된 세르베르 그룹(Groupe Serveur)의 지배를 받고 있다. Who's Who In France©의 공인된 약력 참조: https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

아트마켓은 미술 시장에서의 글로벌 플레이어로, 다른 조직들과 더불어 산하 아트프라이스 부문을 통해 과거, 그리고 현재의 미술 시장 정보(수년에 걸쳐 축적된 원본 자료 아카이브, 필사본 고문서, 주석이 달린 서적, 경매 카탈로그)를 3000만 건이 넘는 지표와 경매 결과를 포함하는 데이터베이스에 축적, 관리, 활용하는 분야의 세계적인 선도기업이며 91만 5300명이 넘는 아티스트를 아우른다.

아트프라이스 이미지®(Artprice Images®)를 통해 1700년부터 현재까지의 사진 또는 판화 형태의 예술 작품 복제 이미지 1억 8100만 건이 넘는 세계 최대 규모의 미술 시장 이미지 뱅크에 대해 제한 없이 접근할 수 있으며, 이는 당사의 미술사학자들의 해설과 함께 제공된다.

아트마켓은 산하 아트프라이스 부문을 통해 7200개의 경매하우스에서 지속적으로 데이터베이스를 확충하고 있으며, 121개국 11개 언어로 전 세계 주요 통신사와 언론사에 미술 시장 동향을 꾸준히 발표하고 있다.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

아트마켓닷컴은 930만 명에 이르는 회원들에게(회원 로그인 필요) 회원들이 게시한 광고를 제공하며, 현재 고정 가격으로 예술 작품을 매매하는 세계 최초의 표준화 마켓플레이스®(Standardized Marketplace®)를 구성하고 있다.

아트프라이스의 인튜이티브 아트마켓® AI와 함께 미술 시장의 미래가 열리고 있다.

아트마켓은 산하 아트프라이스 부문을 통해 프랑스 공공투자은행(BPI)으로부터 두 차례 국가 '혁신 기업(Innovative Company)' 라벨을 받았으며, 이 은행은 미술 시장에서 글로벌 플레이어로서의 지위를 다지고자 하는 이 회사의 프로젝트를 지원해 왔다.

아트마켓 산하 아트프라이스는 2026년 3월 발표된 2025년 글로벌 미술 시장 연간 보고서를 발간했다. https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

아트마켓 산하 아트프라이스는 2025년 현대미술 시장 보고서를 발간했다. https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

아트프라이스 부서가 포함된 아트마켓 보도자료 요약: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

페이스북과 트위터에서 아트마켓 및 아트프라이스 부서와 함께 모든 미술 시장 소식을 실시간으로 확인할 수 있다.

www.facebook.com/artpricedotcom/ (640만 명 이상의 구독자)

x.com/artmarketdotcom

x.com/artpricedotcom

아트마켓과 아트프라이스 부서의 연금술과 세계관을 만나볼 수 있다. https://www.artprice.com/video

본사는 뉴욕 타임스가 평가한 유명한 현대미술관 혼돈의 저택(Abode of Chaos / La Demeure du Chaos)에 위치해 있다.

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

프랑스 문화부 장관 라시다 다티(Rachida Dati) 여사는 티에리 에르망의 혼돈의 저택을 아트프라이스 바이 아트마켓의 글로벌 본부이자 '총체적 예술 작품(total work of art)'으로 공식 인정했다.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

혼돈의 저택(La Demeure du Chaos/Abode of Chaos) – 총체적 예술 작품 및 독창적 건축

현재 공개된 기밀 이중 언어 작품: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

아트마켓닷컴 및 그 산하 아트프라이스 부문 문의 – 문의처: [email protected]

로고 - https://mmx.prnewswire.com/media/MS1060280/Artmarket-logo.jpg?id=OA2904828

SOURCE Artmarket.com