PARÍS, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Tal y como se anunció el comunicado de prensa de Artmarket.com correspondiente al segundo trimestre de 2026, publicado el 13 de agosto de 2026 con el título "Artmarket.com: crecimiento en el segundo trimestre de 2026; de la transición progresiva a la mutación AI-FIRST de Artprice", Thierry Ehrmann, fundador y director ejecutivo de Artmarket.com, y su familia reafirman su plena confianza en el futuro de Artprice by Artmarket.com —líder mundial en información sobre el mercado del arte— y en el crecimiento sostenido de sus operaciones. Este impulso se debe, en particular, a las importantes inversiones destinadas al desarrollo de las soluciones de IA verticales propias de Artprice by Artmarket.com: Intuitive Art Market © y Blind Spot ©.

El compromiso de la familia Ehrmann y del Groupe Serveur, accionista mayoritario, con la expansión continuada de Artprice by Artmarket se materializará en breve mediante un aumento de la participación en el capital social de Artmarket.com a través de la adquisición de acciones adicionales de Artmarket.com. Todas las comunicaciones reglamentarias obligatorias se presentarán ante la AMF (la Autoridad de Mercados Financieros de Francia) y se publicarán en línea dentro de los plazos legales, y las compras de acciones se llevarán a cabo estrictamente dentro de los periodos de negociación autorizados.

Estas operaciones, tanto las actuales como las previstas, tienen como único objetivo reafirmar la confianza en el futuro de Artprice by Artmarket.com y brindar todo el apoyo a Artmarket.com. En ningún caso tienen por objeto iniciar una oferta pública de adquisición o una oferta de exclusión (oferta pública de compra / compra total), contrariamente a las interpretaciones erróneas que persisten en determinados foros, ni suponen que la familia Ehrmann haya incumplido su obligación de comunicar transacciones o el rebasamiento de umbrales.

La extranet ONDE (Outil de Notification et de Déclaration Électronique), la plataforma segura de la AMF dedicada a la presentación de declaraciones reglamentarias oficiales (operaciones con información privilegiada, superación de umbrales de participación accionarial significativos, etc.), recoge las siguientes declaraciones actuales y previstas:

Primera presentación : N.º 2026DD1133787 (publicada el 17/08/2026)

: N.º 2026DD1133787 (publicada el 17/08/2026) Segunda presentación : N.º 2026DD1134265 (publicada el 20/08/2026)

: N.º 2026DD1134265 (publicada el 20/08/2026) Tercera presentación complementaria: N.º 2026DD1134267 (publicada el 20/08/2026)

En consonancia con esta decisión de aumentar la participación accionaria de la familia en Artmarket.com, Nadège Ehrmann, miembro del consejo de administración de Artmarket.com, ha adquirido más acciones de Artmarket.com. Dado que el total acumulado de sus adquisiciones superó el umbral reglamentario establecido, cumplió con las obligaciones de información obligatorias tanto ante el emisor como ante la AMF, en pleno cumplimiento del artículo 19 del Reglamento de la UE sobre Abuso de Mercado (MAR).

Además, estas compras de acciones se ajustan a las fluctuaciones habituales del mercado, lo que no altera en modo alguno el compromiso de la familia Ehrmann de reforzar su participación en Artprice by Artmarket.com.

En el marco de una actualización iterativa, Thierry Ehrmann ha finalizado el manuscrito de un tratado filosófico y científico de 1800 páginas dedicado a la inteligencia artificial, que abarca desde 1987 hasta la actualidad. Los capítulos centrales de esta obra (unas 450 páginas rigurosamente documentadas) narran la odisea humana desconocida de Artprice, que culmina en la construcción a escala mundial de una memoria universal del mercado del arte, forjada a través de encuentros extraordinarios con los pioneros de la sociología del mercado del arte y con figuras históricas de dicho mercado que ya han fallecido.

Estas relaciones históricas permitieron a Artprice convertirse en el guardián de confianza de la memoria colectiva de estas mismas figuras. Entre otras ideas, el trabajo ofrece una explicación científica de la transformación "AI-First" de Artprice, basada en un marco filosófico articulado en 2026 en torno al concepto de "alineación" en el ámbito de la inteligencia artificial.

Esta obra multilingüe se distribuirá a nivel mundial en una edición digital gratuita y en una edición impresa de pago disponible en las librerías. La versión en inglés se publicará a finales de agosto de 2026 en OpenAI, Gemini y Artprice by Artmarket.com, antes del lanzamiento de la edición en francés en septiembre de 2026.

Este breve fragmento del manuscrito original ilustra tanto el estilo literario como la premisa filosófica del tratado, a saber, el papel de la inteligencia artificial en la formación del pensamiento y la memoria:

"Artprice no nació para desentrañar los secretos del mercado del arte. Se creó para evitar que el mercado público cayera en el olvido. Esta distinción es fundamental. Conlleva una concepción específica de la libertad. La transparencia no es la supresión de la intimidad; consiste en hacer comprensible aquello que ya pertenece al ámbito público.

Cuanto más crecía Artprice, más nos dábamos cuenta de que nos habíamos convertido en responsables de algo que iba mucho más allá de la mera función económica e industrial de una base de datos. Cuando tienes unos cuantos libros, puedes hacer con ellos lo que quieras. Cuando se han recopilado cientos de miles de fragmentos únicos de la memoria del mercado del arte mundial procedentes de múltiples continentes, la titularidad legal no exime de la responsabilidad moral: te convierte en custodio de esta memoria del mercado del arte universal.

Recibir sin borrar. Conectarse sin estandarizar. Medir sin restar. Hacerlo transparente sin profanarlo. Aprovechar la tecnología digital sin sustituir la mirada humana. Construir una economía de la información digital sin olvidar nunca que detrás de cada dato hay una obra de arte, y detrás de cada obra de arte hay un ser humano.

Durante casi treinta años, vivimos según estos principios sin sentir nunca la necesidad de plasmarlos en un manifiesto. Luego, la inteligencia artificial transformó la naturaleza del reto. Con la IA, la memoria ya no es solo un recurso al que recurrir; se convierte en un auténtico campo de entrenamiento para el aprendizaje.

Una IA vertical y patentada es ahora capaz de procesar volúmenes de información que ningún grupo de historiadores del arte o investigadores podría asimilar en toda una vida. Conectando. Correlacionando. Detectando patrones. Mostrando anomalías. Reconstruyendo afinidades. Identificando puntos ciegos. Generando hipótesis algorítmicas. Es un poder de una magnitud extraordinaria. Sin embargo, esto hace que la autenticidad y la calidad de la fuente primaria sean más importantes que nunca.

En ese preciso momento, las miles de bibliotecas que hemos rescatado en todo el mundo experimentan un nuevo cambio de situación. Ya no son simplemente el pasado de Artprice; se convierten en la máxima garantía de su futuro. Una IA vertical dedicada al mercado del arte solo tiene sentido si se basa en una memoria cuya genealogía sea perfectamente rastreable a través de catálogos, manuscritos, códices, fotografías, biografías, registros de subastas, fuentes contrastadas, correcciones humanas y décadas de rigurosa estandarización.

La fuente es anterior al modelo. Siempre".

Copyright 1987-2026 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

El departamento de econometría de Artprice puede responder a todas sus preguntas relacionadas con estadísticas y análisis personalizados: [email protected]

Descubra más sobre nuestros servicios con el artista en una demostración gratuita: https://artprice.com/demo

Nuestros servicios: https://artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket.com:

Artmarket.com cotiza en Eurolist, de Euronext París. El último análisis de TPI incluye a más de 18.000 accionistas particulares, sin contar a los accionistas extranjeros, las empresas, los bancos, los FCP ni los UCITS: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Mire un video sobre Artmarket.com y su departamento Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice fueron fundados en 1997 por Thierry Ehrmann, CEO de la empresa. Son controlados por el Groupe Serveur (fundado en 1987). Véase la biografía certificada de Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor global en el mercado del arte que cuenta, entre otras estructuras, con su departamento Artprice, líder mundial en la recopilación, gestión y aprovechamiento de información histórica y actual sobre el mercado del arte (archivos documentales originales, manuscritos en códices, libros anotados y catálogos de subastas adquiridos a lo largo de los años) en bases de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, y que abarcan a más de 915.300 artistas.

Artprice Images® ofrece acceso ilimitado a la mayor base de datos de imágenes del mercado del arte del mundo, con nada menos que 181 millones de imágenes digitales —ya sean fotografías o reproducciones grabadas— de obras de arte desde 1700 hasta la actualidad, acompañadas de comentarios de nuestros historiadores del arte.

Artmarket, a través de su departamento Artprice, amplía constantemente sus bases de datos con información procedente de 7.200 casas de subastas y publica de forma continua informes sobre las tendencias del mercado del arte para las principales agencias y medios de comunicación del mundo, en 121 países y 11 idiomas.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com pone a disposición de sus 9,3 millones de miembros (inicio de sesión) los anuncios publicados por sus miembros, que constituyen ahora el primer Standardized Marketplace® mundial para la compra y venta de obras de arte a precios fijos.

Ahora el mercado del arte tiene futuro gracias a la Intuitive Artmarket® AI de Artprice.

Artmarket, a través de su departamento Artprice, ha sido galardonada en dos ocasiones con el sello estatal de "Empresa Innovadora" otorgado por el Bpifrance de Francia, que ha apoyado a la empresa en su proyecto para consolidar su posición como actor global en el mercado del arte.

Artprice by Artmarket publica su Informe Anual sobre el Mercado del Arte Mundial de 2025, publicado en marzo de 2026:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarket publica su Informe sobre el Mercado del Arte Contemporáneo de 2025:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Resumen de los comunicados de prensa de Artmarket junto con su departamento Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

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cuya sede central es el famoso Museo de Arte Contemporáneo "La Morada del Caos" (La Demeure du Chaos, denominado así por The New York Times):

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Rachida Dati, Ministra de Cultura de Francia, ha concedido el reconocimiento oficial a la "Abode of Chaos" de Thierry Ehrmann como "obra de arte total", sede mundial de Artprice by Artmarket.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-como-obra-de-arte-total-la-sede-central-mundial-de-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos: obra de arte total y arquitectura singular.

Trabajo bilingüe confidencial, ahora público: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - The Museum of the Future (El museo del caos): https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (más de 4,1 millones de suscriptores)

https://vimeo.com/124643720

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FUENTE Artmarket.com