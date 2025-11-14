Invictus Pharmacy é a primeira a aceitar criptomoedas para receitas médicas

Revolucionando os pagamentos em farmácias com a aceitação de ETH, SOL e XRP em todo o país; lançamento online previsto para 1º de janeiro de 2026.

NOVA YORK, 14 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Invictus Pharmacy, uma rede de farmácias fundada por farmacêuticos e licenciada nacionalmente, anunciou hoje que começará a aceitar criptomoedas como forma de pagamento dos pacientes. Este marco torna a Invictus Pharmacy a primeira farmácia licenciada a nível nacional a adotar ativos digitais como parte da sua infraestrutura de pagamentos dos clientes.

A partir de agora, os pagamentos em criptomoedas, incluindo Ethereum (ETH), Solana (SOL) e XRP (Ripple), serão aceitos em todos os pontos de venda da Invictus Pharmacy. A partir de 1º de janeiro de 2026, os clientes também poderão utilizar essas opções de pagamento digital através da plataforma online da empresa em InvictusPharmacy.com.

Os principais benefícios da aceitação da criptomoeda pela Invictus Pharmacy são:

Maior segurança : a tecnologia Blockchain fornece uma plataforma segura e transparente para todas as transações, reduzindo o risco de fraude.

: a tecnologia Blockchain fornece uma plataforma segura e transparente para todas as transações, reduzindo o risco de fraude. Transações mais rápidas : as transações em criptomoedas são normalmente mais rápidas do que os métodos de pagamento tradicionais, permitindo um processamento mais rápido das receitas.

: as transações em criptomoedas são normalmente mais rápidas do que os métodos de pagamento tradicionais, permitindo um processamento mais rápido das receitas. Maior acessibilidade: aceitar criptomoedas abre o acesso a serviços farmacêuticos para grupos demográficos mais jovens que preferem ou se sentem confortáveis usando moedas digitais.

aceitar criptomoedas abre o acesso a serviços farmacêuticos para grupos demográficos mais jovens que preferem ou se sentem confortáveis usando moedas digitais. Transparência: Cada transação é registrada na blockchain, criando uma trilha transparente e auditável.

Pioneirismo em transparência no sistema de pagamentos farmacêuticos

Esta iniciativa representa a primeira fase de um movimento tecnológico maior liderado pela Invictus Ventures Inc., a empresa gestora da Invictus Pharmacy. A Invictus Ventures está desenvolvendo uma infraestrutura de pagamento baseada em blockchain projetada especificamente para o mercado de medicamentos sujeitos a receita médica dos EUA. A plataforma facilitará transações instantâneas, transparentes e auditáveis entre pagadores, fabricantes, farmácias e clientes.

Ao aceitar pagamentos em criptomoedas, a Invictus Pharmacy também está adotando a próxima geração de consumidores americanos que estão mais confortáveis e familiarizados com ativos digitais e métodos de pagamento alternativos. Essa abordagem voltada para o futuro reflete o compromisso da Invictus em modernizar a experiência da farmácia, encontrar os pacientes onde eles estão e promover a acessibilidade financeira por meio da inovação.

Ao alavancar o poder da tecnologia blockchain, a Invictus visa eliminar o atraso administrativo e a opacidade que definem o modelo de benefícios farmacêuticos de hoje, substituindo-o por um sistema de pagamento programável em tempo real que beneficia todas as partes interessadas da cadeia.

"Os gerentes de benefícios de farmácia (PBMs) foram inventados antes da era da internet para combater o aumento dos preços dos medicamentos na década de 1970", disse Meyer Davidoff, fundador e CEO da Invictus Pharmacy. "Embora seu objetivo original fosse negociar preços justos e simplificar os reembolsos, as PBMs evoluíram e se tornaram intermediárias poderosas que ocultam os custos reais dos medicamentos, atrasam os pagamentos às farmácias e inflacionam os preços para os clientes. O sistema se tornou um labirinto de descontos, clawbacks e contratos opacos que beneficiam intermediários em vez de clientes ou provedores.

Hoje, os PBMs atuam como cobradoras centrais de pedágios em um sistema que deveria estar caminhando em direção à abertura e à tecnologia moderna. Aceitar criptomoedas não é apenas oferecer outra forma de pagamento. É o primeiro passo para construir uma rede de pagamentos mais rápida e transparente que conecte clientes, farmácias e fabricantes com muito menos barreiras. Este é o futuro da farmácia, um sistema em que as informações e os pagamentos se movem de forma rápida, clara e eficiente para todos."

"Para nossos clientes, usar criptomoedas será tão simples quanto pagar com um smartphone ou cartão de crédito", disse Alan Oustaev, diretor de operações da Invictus Pharmacy. "Nosso objetivo é tornar a experiência perfeita tanto na loja quanto online, oferecendo aos clientes mais opções e conveniência, ao mesmo tempo em que modernizamos a forma como os pagamentos dos medicamentos são feitos."

Convite aberto a parceiros do setor

O fundador e CEO da Invictus Pharmacy, Meyer Davidoff, está incentivando parceiros comerciais em toda a cadeia de suprimentos farmacêuticos, incluindo fabricantes de medicamentos, atacadistas e pagadores, a começar a adicionar criptomoedas aos seus balanços e a explorar a integração de ativos digitais em sua infraestrutura financeira.

"Este é o primeiro passo de nossa grande visão para revolucionar o sistema de pagamento arcaico em nosso setor", disse Davidoff. "Estamos desenvolvendo ativamente um canal de pagamento adicional baseado em blockchain, no qual todas as partes interessadas, desde fabricantes até clientes, poderão realizar transações de forma integrada e transparente."

Esta próxima rede, que está sendo desenvolvida pela Invictus Ventures, servirá como uma camada de liquidação digital para transações de medicamentos, permitindo transferências instantâneas de fundos, validação automatizada de descontos e fluxos de reembolso sem atrito. Quando estiver totalmente implementado, espera-se que o sistema reduza o tempo de processamento de pedidos de reembolso de semanas para segundos, estabelecendo um novo padrão de eficiência nos pagamentos de serviços de saúde nos Estados Unidos.

Sobre a Invictus Pharmacy

A Invictus Pharmacy, gerenciada pela Invictus Ventures Inc., com sede em Nova York, é uma plataforma de farmácia nacional verticalmente integrada fundada em 2017. Com uma rede de lojas de varejo, uma farmácia de venda por correspondência licenciada, uma plataforma de comércio eletrônico proprietária e tecnologia de adjudicação de sinistros, a Invictus atendeu a mais de um milhão de pacientes. A Invictus foi uma das primeiras organizações farmacêuticas a adotar um modelo Direct-to-Consumer (DTC) para seus parceiros de fabricação, permitindo que as marcas alcancem os pacientes diretamente, ignorando os intermediários tradicionais. Ao estabelecer parcerias diretas com fabricantes para oferecer preços diretos ao consumidor e adicionar opções de pagamento em criptomoedas com transparência nas solicitações de reembolso habilitada por blockchain, a Invictus reduz custos, amplia o acesso e promove um modelo de farmácia de última geração.

