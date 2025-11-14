Invictus Pharmacy es la primera farmacia en aceptar criptomonedas para recetas médicas

La revolución de los pagos en farmacias al aceptar ETH, SOL y XRP en todo el país; el lanzamiento en línea está previsto para el 1 de enero de 2026.

NUEVA YORK, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Invictus Pharmacy, una red de farmacias fundada por farmacéuticos y con licencia nacional, anunció hoy que comenzará a aceptar criptomonedas como forma de pago de los pacientes. Este hito convierte a Invictus Pharmacy en la primera farmacia con licencia nacional en adoptar los activos digitales como parte de su infraestructura de pago para pacientes.

Invictus Ventures Management Logo

A partir de ahora, se aceptarán pagos en criptomonedas como Ethereum (ETH), Solana (SOL) y XRP (Ripple) en todas las tiendas de Invictus Pharmacy. A partir del 1 de enero de 2026, los pacientes también podrán utilizar estas opciones de pago digital a través de la plataforma en línea de la compañía InvictusPharmacy.com.

Las principales ventajas de que Invictus Pharmacy acepte criptomonedas incluyen:

Más seguridad : la tecnología de la blockchain proporciona una plataforma segura y transparente para todas las transacciones, lo que reduce el riesgo de fraude.

: la tecnología de la blockchain proporciona una plataforma segura y transparente para todas las transacciones, lo que reduce el riesgo de fraude. Transacciones más rápidas : las transacciones en criptomonedas suelen ser más rápidas que los métodos de pago tradicionales, lo que permite procesar más rápido las recetas médicas.

: las transacciones en criptomonedas suelen ser más rápidas que los métodos de pago tradicionales, lo que permite procesar más rápido las recetas médicas. Mayor accesibilidad: aceptar criptomonedas abre el acceso a los servicios farmacéuticos para los grupos demográficos más jóvenes que prefieren o se sienten cómodos usando monedas digitales.

aceptar criptomonedas abre el acceso a los servicios farmacéuticos para los grupos demográficos más jóvenes que prefieren o se sienten cómodos usando monedas digitales. Transparencia: cada transacción se registra en la blockchain, lo que crea un registro transparente y auditable.

Pioneros en transparencia en el sistema de pagos farmacéuticos

Esta iniciativa representa la primera fase de un movimiento tecnológico más grande liderado por Invictus Ventures Inc., la empresa responsable de la gestión de Invictus Pharmacy. Invictus Ventures está desarrollando una infraestructura de pago basada en la blockchain diseñada específicamente para el mercado de medicamentos con receta de EE. UU. La plataforma facilitará transacciones instantáneas, transparentes y auditables entre pagadores, fabricantes, farmacias y pacientes.

Al aceptar pagos en criptomonedas, Invictus Pharmacy también está acogiendo a la próxima generación de consumidores estadounidenses que se sienten más cómodos y familiarizados con los activos digitales y los métodos de pago alternativos. Este enfoque prospectivo refleja el compromiso de Invictus de modernizar la experiencia de farmacia, satisfacer las preferencias de los pacientes y fomentar la accesibilidad financiera a través de la innovación.

Al aprovechar el poder de la tecnología blockchain, Invictus tiene como objetivo eliminar el retraso administrativo y la falta de transparencia que definen el modelo actual de prestaciones farmacéuticas y reemplazarlo con un sistema de pago programable en tiempo real que beneficia a todas las partes interesadas de la cadena.

"Los administradores de beneficios de farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) se inventaron antes de la era de Internet para combatir el aumento de los precios de los medicamentos en la década de 1970", dijo Meyer Davidoff, fundador y director ejecutivo de Invictus Pharmacy. "Si bien su propósito original era negociar precios justos y agilizar los reembolsos, desde entonces los PBM se han convertido en poderosos intermediarios que ocultan los verdaderos costos de los medicamentos, retrasan los pagos a las farmacias e inflan los precios para los pacientes. El sistema se ha convertido en un laberinto de descuentos, reembolsos y contratos poco transparentes que benefician a los intermediarios en lugar de a los pacientes o proveedores.

Hoy en día, los PBM actúan como cobradores de peaje centrales en un sistema que debería avanzar hacia la apertura y la tecnología moderna. Aceptar criptomonedas es más que ofrecer otra forma de pago. Es el primer paso hacia la construcción de una red de pagos más rápida y transparente que vincule a pacientes, farmacias y fabricantes con muchas menos barreras. Este es el futuro de la farmacia, un sistema donde la información y los pagos se mueven de manera rápida, clara y eficiente para todos".

"Para nuestros pacientes, usar criptomonedas será tan simple como pagar con un teléfono inteligente o una tarjeta de crédito", dijo Alan Oustaev, director de Operaciones de Invictus Pharmacy. "Nuestro objetivo es hacer que la experiencia sea fluida tanto en la tienda como en línea, y brindar a los pacientes más opciones y comodidad mientras modernizamos la forma en que se realizan los pagos de las recetas médicas".

Una convocatoria abierta a los socios de la industria

El fundador y director ejecutivo de Invictus Pharmacy, Meyer Davidoff, está alentando a los socios comerciales a lo largo de la cadena de suministro farmacéutica, incluidos los fabricantes de medicamentos, mayoristas y pagadores, a comenzar a agregar criptomonedas a sus balances y a explorar la integración de activos digitales dentro de su infraestructura financiera.

"Este es el primer paso de nuestra gran visión para revolucionar el sistema de pago arcaico dentro de nuestra industria", dijo Davidoff. "Estamos trabajando activamente en la creación de un sistema de pago adicional basado en la blockchain sobre el cual todas las partes interesadas, desde los fabricantes hasta los pacientes, podrán realizar transacciones sin problemas y de manera transparente".

Esta próxima red, que se desarrollará bajo Invictus Ventures, servirá como una capa de liquidación digital para las transacciones de recetas médicas, lo que permitirá transferencias de fondos instantáneas, validación automatizada de reembolsos y flujos de reembolso sin fricciones. Una vez que esté completamente implementado, se espera que el sistema reduzca los tiempos de procesamiento de reclamos de semanas a segundos, y establezca un nuevo punto de referencia para la eficiencia en los pagos de atención médica de EE. UU.

Acerca de Invictus Pharmacy

Invictus Pharmacy, gestionada por Invictus Ventures Inc, con sede en Nueva York, es una plataforma farmacéutica verticalmente integrada y de ámbito nacional fundada en 2017. Con una red de tiendas minoristas, una farmacia con licencia para venta por correo, una plataforma de comercio electrónico propia y tecnología de adjudicación de reclamaciones, Invictus ha prestado servicio a más de un millón de pacientes. Invictus fue una de las primeras organizaciones de farmacia en adoptar un modelo directo al consumidor (DTC, por sus siglas en inglés) para sus socios de fabricación, lo que permite a las marcas llegar directamente a los pacientes sin pasar por los intermediarios tradicionales. Al asociarse directamente con los fabricantes para ofrecer precios directos al consumidor y agregar opciones de pago en criptomonedas con transparencia de reclamos gracias a la tecnología blockchain, Invictus reduce los costos, amplía el acceso y promueve un modelo de farmacia de última generación.

Sitio web: www.invictuspharmacy.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2781498/Invictus_Pharmacy_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2821966/Invictus_Ventures_Management_Logo.jpg

FUENTE Invictus Pharmacy