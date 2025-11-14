Invictus Pharmacy accepteert als eerste crypto voor recepten

Een revolutie in apotheekbetalingen met acceptatie van ETH, SOL en XRP in het hele land; online lancering gepland voor 1 januari 2026.

NEW YORK, 14 november 2025 /PRNewswire/ -- Invictus Pharmacy, een door apothekers opgericht en nationaal erkend apothekersnetwerk, heeft vandaag aangekondigd dat het cryptocurrency gaat accepteren als betaalmiddel van patiënten. Deze mijlpaal maakt Invictus Pharmacy de eerste apotheek met een landelijke vergunning die digitale middelen omarmt als onderdeel van de betalingsinfrastructuur voor patiënten.

Invictus Ventures Management Logo

Met onmiddellijke ingang zullen cryptocurrency-betalingen, waaronder Ethereum (ETH), Solana (SOL) en XRP (Ripple) worden geaccepteerd bij alle Invictus Pharmacy-verkooppunten. Vanaf 1 januari 2026 kunnen patiënten ook gebruik maken van deze digitale betalingsmogelijkheden via het onlineplatform van het bedrijf op InvictusPharmacy.com.

De belangrijkste voordelen van de acceptatie van cryptocurrency door Invictus Pharmacy zijn onder andere:

Verbeterde beveiliging : Blockchaintechnologie biedt een veilig en transparant platform voor alle transacties, waardoor het risico op fraude afneemt.

: Blockchaintechnologie biedt een veilig en transparant platform voor alle transacties, waardoor het risico op fraude afneemt. Snellere transacties : Cryptocurrency-transacties zijn doorgaans sneller dan traditionele betalingsmethoden, waardoor recepten sneller kunnen worden verwerkt.

: Cryptocurrency-transacties zijn doorgaans sneller dan traditionele betalingsmethoden, waardoor recepten sneller kunnen worden verwerkt. Verhoogde toegankelijkheid: Door cryptocurrency te accepteren, wordt de toegang tot farmaceutische diensten toegankelijker voor jongere bevolkingsgroepen die de voorkeur geven aan het gebruik van digitale valuta of zich hierbij gemakkelijker voelen.

Door cryptocurrency te accepteren, wordt de toegang tot farmaceutische diensten toegankelijker voor jongere bevolkingsgroepen die de voorkeur geven aan het gebruik van digitale valuta of zich hierbij gemakkelijker voelen. Transparantie: Elke transactie wordt vastgelegd op de blockchain, waardoor een transparante en controleerbare track ontstaat.

Baanbrekende transparantie in het betalingssysteem voor farmaceutische producten

Dit initiatief vertegenwoordigt de eerste fase van een grotere technologische beweging onder leiding van Invictus Ventures Inc., het managementbedrijf van Invictus Pharmacy. Invictus Ventures ontwikkelt een op blockchain gebaseerde betalingsinfrastructuur die speciaal is ontworpen voor de Amerikaanse markt voor medicijnen op recept. Het platform zal directe, transparante en controleerbare transacties mogelijk maken tussen betalers, fabrikanten, apotheken en patiënten.

Door betalingen in cryptocurrency te accepteren, komt Invictus Pharmacy ook tegemoet aan de volgende generatie Amerikaanse consumenten die meer vertrouwd zijn met digitale activa en alternatieve betaalmethoden. Deze toekomstgerichte aanpak weerspiegelt het streven van Invictus om de apotheekervaring te moderniseren, patiënten te helpen waar ze zich bevinden en financiële toegankelijkheid te bevorderen door middel van innovatie.

Door gebruik te maken van de kracht van blockchaintechnologie wil Invictus een einde maken aan de administratieve vertraging en het gebrek aan transparantie die kenmerkend zijn voor het huidige batenmodel voor apotheken. Het gaat dit nu vervangen door een realtime, programmeerbaar betalingssysteem waarvan elke belanghebbende in de keten kan profiteren.

"Pharmacy Benefit Managers (PBM's) werden uitgevonden vóór het tijdperk van het internet om de stijgende medicijnprijzen in de jaren 1970 tegen te gaan," zegt Meyer Davidoff, oprichter en CEO van Invictus Pharmacy. "Hoewel hun oorspronkelijke doel was om te onderhandelen over eerlijke prijzen en vergoedingen te stroomlijnen, zijn PBM's sindsdien geëvolueerd tot machtige tussenpersonen die de werkelijke kosten van medicijnen verdoezelen, betalingen aan apotheken vertragen en de prijzen voor patiënten opdrijven. Het systeem is verworden tot een labyrint van kortingen, terugvorderingen en ondoorzichtige contracten die eerder in het voordeel zijn van tussenpersonen dan van patiënten of zorgverleners.

Vandaag de dag fungeren PBM's als centrale tolheffers in een systeem dat zich zou moeten bewegen in de richting van openheid en moderne technologie. Het accepteren van cryptocurrency is meer dan het aanbieden van een andere manier om te betalen. Het is de eerste stap in de richting van een sneller en transparanter betalingsnetwerk dat patiënten, apotheken en fabrikanten met veel minder barrières verbindt. Dit is de toekomst van de farmacie, een systeem waarin informatie en betalingen voor iedereen snel, duidelijk en efficiënt verlopen."

"Voor onze patiënten zal het gebruik van cryptocurrency net zo eenvoudig aanvoelen als betalen met een smartphone of creditcard", zegt Alan Oustaev, Chief Operating Officer van Invictus Pharmacy. "Ons doel is om de ervaring naadloos te maken, zowel in de winkel als online, zodat patiënten meer keuze en gemak hebben terwijl we de manier waarop recepten worden betaald moderniseren."

Een open oproep aan partners uit de industrie

Oprichter en CEO van Invictus Pharmacy, Meyer Davidoff, moedigt handelspartners in de farmaceutische toeleveringsketen, waaronder geneesmiddelenfabrikanten, groothandelaren en betalers, aan om cryptocurrency toe te voegen aan hun balansen en de integratie van digitale activa in hun financiële infrastructuur te onderzoeken.

"Dit is de eerste stap van onze grote visie om een revolutie teweeg te brengen in het archaïsche betalingssysteem binnen onze sector," aldus Davidoff. "We bouwen actief aan een aanvullend, op blockchain gebaseerd betalingsspoor waarop alle belanghebbenden, van fabrikanten tot patiënten, naadloos en transparant zullen handelen."

Dit toekomstige netwerk, dat wordt ontwikkeld onder Invictus Ventures, zal dienen als een digitale afwikkelingslaag voor recepttransacties, waardoor directe geldoverboekingen, geautomatiseerde kortingsvalidatie en soepele terugbetalingsstromen mogelijk worden. Zodra het systeem volledig is geïmplementeerd, zal het naar verwachting de verwerkingstijd van declaraties verkorten van weken tot seconden en een nieuwe maatstaf vormen voor efficiëntie in betalingen in de gezondheidszorg in de VS.

Over Invictus Pharmacy

Invictus Pharmacy, beheerd door het in New York gevestigde Invictus Ventures Inc., is een verticaal geïntegreerd, landelijk apotheekplatform dat in 2017 is opgericht. Met een netwerk van verkooppunten, een gelicentieerde postorderapotheek, een eigen e-commerceplatform en claimverwerkingstechnologie heeft Invictus meer dan een miljoen patiënten bediend. Invictus was een van de eerste apotheekorganisaties die een Direct-to-Consumer (DTC) model hanteerde voor haar productiepartners, waardoor merken patiënten rechtstreeks kunnen bereiken en traditionele tussenpersonen worden omzeild. Door rechtstreeks samen te werken met fabrikanten om direct-to-consumer prijzen aan te bieden en cryptocurrency betalingsopties toe te voegen met blockchain-gebaseerde claimtransparantie, verlaagt Invictus de kosten, breidt het de toegang uit en bevordert het een apotheekmodel van de volgende generatie.

Website: www.invictuspharmacy.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2781498/Invictus_Pharmacy_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2821966/Invictus_Ventures_Management_Logo.jpg