Invictus Pharmacy, première plateforme pharmaceutique à accepter les cryptomonnaies pour le paiement des médicaments sur ordonnance

Véritable rupture pour les paiements de produits pharmaceutiques, avec l'acceptation des cryptomonnaies ETH, SOL et XRP à l'échelle nationale ; déploiement en ligne prévu pour le 1er janvier 2026.

NEW YORK, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Invictus Pharmacy, un réseau de pharmacies fondé par des pharmaciens et titulaire d'une licence nationale, a annoncé aujourd'hui qu'il proposerait aux patients le mode de paiement en cryptomonnaie. Cette étape majeure fait d'Invictus Pharmacy la première pharmacie agréée au niveau national à intégrer pour les patients des actifs numériques dans son infrastructure de paiement.

Les paiements en cryptomonnaie, notamment en Ethereum (ETH), en Solana (SOL) et en XRP (Ripple), sont dès à présent acceptés dans tous les points de vente d'Invictus Pharmacy. À partir du 1er janvier 2026, les patients pourront aussi utiliser ces possibilités de paiement numérique sur la plateforme en ligne de l'entreprise, à l'adresse InvictusPharmacy.com.

Les principaux avantages de l'acceptation des cryptomonnaies par Invictus Pharmacy sont les suivants :

Sécurité renforcée : La technologie de la chaîne de blocs fournit une plateforme sécurisée et transparente pour toutes les transactions, réduisant ainsi le risque de fraude.

: La technologie de la chaîne de blocs fournit une plateforme sécurisée et transparente pour toutes les transactions, réduisant ainsi le risque de fraude. Transactions plus rapides : Les transactions en cryptomonnaie sont généralement plus rapides qu'avec les moyens de paiement traditionnels, ce qui accélère le traitement des ordonnances.

: Les transactions en cryptomonnaie sont généralement plus rapides qu'avec les moyens de paiement traditionnels, ce qui accélère le traitement des ordonnances. Accessibilité accrue : L'acceptation des cryptomonnaies permet aux jeunes, qui préfèrent utiliser les monnaies numériques ou les trouvent plus pratiques, d'accéder aux services pharmaceutiques.

L'acceptation des cryptomonnaies permet aux jeunes, qui préfèrent utiliser les monnaies numériques ou les trouvent plus pratiques, d'accéder aux services pharmaceutiques. Transparence : Chaque transaction est enregistrée sur la chaîne de blocs sous la forme d'une trace transparente et vérifiable.

Une première pour la transparence dans le système de paiement des produits pharmaceutiques

Cette initiative représente la première phase d'un mouvement technologique plus large mené par Invictus Ventures Inc, la société de gestion d'Invictus Pharmacy. Invictus Ventures développe une infrastructure de paiement basée sur la chaîne de blocs, conçue spécifiquement pour le marché des médicaments sur ordonnance aux États-Unis. La plateforme facilitera des transactions instantanées, transparentes et vérifiables entre les payeurs, les fabricants, les pharmacies et les patients.

En acceptant les paiements en cryptomonnaie, Invictus Pharmacy s'adresse également à la nouvelle génération de consommateurs américains, plus à l'aise avec les actifs numériques et les modes de paiement alternatifs, et plus encline à les adopter. Cette approche tournée vers l'avenir reflète l'engagement d'Invictus en faveur de la modernisation de l'expérience en pharmacie, de la satisfaction des besoins des patients et de l'accessibilité financière grâce à l'innovation.

En s'appuyant sur la puissance de la technologie de la chaîne de blocs, Invictus vise à éliminer le retard administratif et l'opacité qui caractérisent le modèle actuel de prestations pharmaceutiques, en le remplaçant par un système de paiement programmable en temps réel qui bénéficie à chaque partie prenante de la chaîne.

« Les gestionnaires de régimes d'assurance médicaments ont été institués avant l'ère de l'internet pour lutter contre la hausse des prix des médicaments dans les années 1970 », a déclaré Meyer Davidoff, fondateur et directeur général d'Invictus Pharmacy. « Alors que leur objectif initial était de négocier des prix équitables et de rationaliser les remboursements, ils sont devenus de puissants intermédiaires qui masquent les coûts réels des médicaments, retardent les paiements aux pharmacies et gonflent les prix pour les patients. Le système est devenu un labyrinthe de remises, de récupérations et de contrats opaques qui profitent aux intermédiaires plutôt qu'aux patients ou aux fournisseurs.

Aujourd'hui, les gestionnaires de régimes d'assurance médicaments jouent le rôle de collecteurs centraux de redevances dans un système qui devrait évoluer vers l'ouverture et la technologie moderne. Accepter les cryptomonnaies, c'est plus que proposer un autre moyen de paiement. Il s'agit de la première étape vers la mise en place d'un réseau de paiement plus rapide et plus transparent, qui relie les patients, les pharmacies et les fabricants avec beaucoup moins d'obstacles. C'est l'avenir de la pharmacie, un système dans lequel les informations et les paiements circulent rapidement, clairement et efficacement pour tout le monde. »

« Pour nos patients, l'utilisation des cryptomonnaies sera aussi simple que de payer avec un smartphone ou une carte de crédit », a ajouté Alan Oustaev, directeur de l'exploitation d'Invictus Pharmacy. « Notre objectif est de rendre l'expérience fluide en magasin comme en ligne, en donnant aux patients plus de choix, en améliorant la commodité et en modernisant le mode de paiement des médicaments sur ordonnance. »

Un appel ouvert aux partenaires du secteur

Meyer Davidoff, fondateur et directeur général d'Invictus Pharmacy, encourage les partenaires commerciaux de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, notamment les fabricants de médicaments, les grossistes et les payeurs, à commencer à inclure les cryptomonnaies dans leur bilan et à envisager d'intégrer des actifs numériques dans leur infrastructure financière.

« Il s'agit de la première étape de notre grande ambition : révolutionner le système de paiement archaïque de notre secteur », a expliqué M. Davidoff. « Nous construisons activement un rail de paiement supplémentaire fondé sur la chaîne de blocs, sur lequel toutes les parties prenantes, des fabricants aux patients, pourront effectuer les transactions de manière fluide et transparente. »

Ce futur réseau, développé sous l'égide d'Invictus Ventures, servira de couche de règlement numérique pour les transactions relatives aux médicaments soumis à prescription, assurant des transferts de fonds instantanés, une validation automatisée des remises et des flux de remboursement sans friction. Une fois entièrement déployé, le système devrait réduire les délais de traitement des demandes de remboursement de plusieurs semaines à quelques secondes pour établir une nouvelle référence en matière d'efficacité des paiements de soins de santé aux États-Unis.

À propos d'Invictus Pharmacy

Fondée en 2017 et gérée par la société new-yorkaise Invictus Ventures Inc., Invictus Pharmacy est une plateforme pharmaceutique nationale intégrée verticalement. Sur la base d'un réseau de distribution au détail, d'une pharmacie de vente par correspondance agréée, d'une plateforme exclusive de commerce électronique et d'une technologie de règlement des réclamations, Invictus a déjà servi plus d'un million de patients. Invictus a été l'une des premières entreprises pharmaceutiques à proposer à ses partenaires de fabrication un modèle de vente directe au consommateur, qui permet aux marques d'atteindre directement les patients en contournant les intermédiaires traditionnels. En s'associant directement avec les fabricants pour fixer des prix en vente directe au consommateur et en ajoutant des possibilités de paiement en cryptomonnaie, assorties d'une transparence des prestations fondée sur la chaîne de blocs, Invictus contribue à réduire les coûts, à élargir l'accès aux médicaments et à faire progresser un modèle de pharmacie de nouvelle génération.

