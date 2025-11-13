Invictus Pharmacy 率先接受加密貨幣支付處方藥費用

於全國接受 ETH、SOL 及 XRP 支付，顛覆藥房支付模式；網上服務將於 2026 年 1 月 1 日推出。

紐約 2025年11月14日 /美通社/ -- 由藥劑師創立並持全國牌照的藥房網絡 Invictus Pharmacy 宣佈，將開始接受加密貨幣作為患者的付款方式。此里程碑使 Invictus Pharmacy 成為首間將數碼資產納入患者支付基礎設施的全國持牌藥房。

即日起，所有 Invictus Pharmacy 零售門市將接受包括 Ethereum (ETH)、Solana (SOL) 及 XRP (Ripple) 在內的加密貨幣支付。自 2026 年 1 月 1 日起，患者亦可透過公司網上平台 InvictusPharmacy.com 使用這些數碼支付選項。

Invictus Pharmacy 接受加密貨幣的主要優勢包括：

提升安全性 ：區塊鏈技術為所有交易提供安全透明的平台，降低欺詐風險。

：區塊鏈技術為所有交易提供安全透明的平台，降低欺詐風險。 更快捷的交易 ：加密貨幣交易通常比傳統支付方式更快，從而加快處方處理速度。

：加密貨幣交易通常比傳統支付方式更快，從而加快處方處理速度。 提高可及性： 接受加密貨幣為偏好或習慣使用數碼貨幣的年輕群體，開闢了獲取藥劑服務的途徑。

接受加密貨幣為偏好或習慣使用數碼貨幣的年輕群體，開闢了獲取藥劑服務的途徑。 高透明度：每筆交易均記錄在區塊鏈上，留下透明且可審計的記錄。

引領藥品支付系統的透明度革新

此計劃是 Invictus Pharmacy 管理公司 Invictus Ventures Inc. 所領導的一項更大型技術變革的第一階段。Invictus Ventures 正在開發專為美國處方藥市場設計、基於區塊鏈的支付基礎設施。該平台將促進付款人、製造商、藥房和患者之間即時、透明且可審計的交易。

透過接受加密貨幣支付，Invictus Pharmacy 亦正迎合新一代美國消費者，他們對數碼資產和另類支付方式更為熟悉和習慣。這種前瞻性策略反映了 Invictus 致力於實現藥房體驗現代化、迎合患者需求，並透過創新促進金融可及性。

透過利用區塊鏈技術的力量，Invictus 旨在消除現今藥房福利模式中存在的行政滯後和不透明問題，取而代之的是一個實時、可編程的支付系統，使鏈中每位持份者受益。

「藥品福利管理者 (PBM) 是在互聯網時代之前，為了應對 1970 年代不斷上漲的藥價而產生的。」Invictus Pharmacy 創辦人兼行政總裁 Meyer Davidoff 表示，「雖然他們最初的目的是協商公平定價和簡化報銷流程，但 PBM 現已演變為強大的中間人，他們模糊了真實的藥物成本、延遲向藥房付款，並抬高了患者的費用。這個系統已變成一個由回佣、收回款項和不透明合約組成的迷宮，受益的是中間人，而非患者或供應商。

如今，PBM 在一個本應邁向開放和現代技術的系統中，充當著中央收費站的角色。接受加密貨幣不僅是提供另一種支付方式。這是建立一個更快、更透明支付網絡的第一步，該網絡以更少的障礙連接患者、藥房和製造商。這就是藥房的未來——一個資訊和支付為所有人快速、清晰、高效流動的系統。」

「對我們的患者而言，使用加密貨幣的感覺將與使用智能手機或信用卡支付一樣簡單。」Invictus Pharmacy 營運總監 Alan Oustaev 說，「我們的目標是提供無縫的店內和網上體驗，在我們實現處方支付現代化的同時，給予患者更多選擇和便利。」

向業界夥伴發出公開呼籲

Invictus Pharmacy 創辦人兼行政總裁 Meyer Davidoff 正鼓勵整個藥品供應鏈的貿易夥伴，包括藥物製造商、批發商和付款人，開始將加密貨幣添加到他們的資產負債表上，並探索將數碼資產整合到其金融基礎設施中。

「這是我們宏大願景的第一步，旨在徹底改革業內陳舊的支付系統。」Davidoff 表示，「我們正積極建立一個額外的區塊鏈支付渠道，所有持份者，從製造商到患者，都將能無縫、透明地進行交易。」

這個即將推出、由 Invictus Ventures 開發的網絡，將作為處方交易的數碼結算層，實現即時資金轉帳、自動回佣驗證和無摩擦的報銷流程。該系統一旦全面部署，預計將把索償處理時間從數周縮短至數秒，為美國醫療保健支付效率訂立新基準。

關於 Invictus Pharmacy

Invictus Pharmacy 由總部位於紐約的 Invictus Ventures Inc. 管理，是一個成立於 2017 年的垂直整合全國藥房平台。憑藉其零售門市網絡、持牌郵購藥房、專有電子商務平台和索償裁決技術，Invictus 已為超過一百萬名患者提供服務。Invictus 是首批為其製造合作夥伴採用直銷 (DTC) 模式的藥房機構之一，使品牌能夠繞過傳統中間人，直接接觸患者。透過與製造商直接合作提供直銷定價，並增加具備區塊鏈索償透明度的加密貨幣支付選項，Invictus 降低了成本、擴大了服務範圍，並推動了新一代的藥房模式。

網站：www.invictuspharmacy.com

