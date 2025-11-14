Invictus Pharmacy Adalah Perusahaan Pertama yang Menerima Mata Uang Kripto Untuk Resep

Disrupsi pembayaran di apotek dengan menerima pembayaran melalui ETH, SOL, dan XRP di tingkat nasional; diluncurkan online pada tanggal 1 Januari 2026.

NEW YORK, 14 November 2025 /PRNewswire/ -- Invictus Pharmacy adalah jaringan apotek berlisensi nasional yang didirikan oleh apoteker. Hari ini Invictus Pharmacy mengumumkan akan mulai menerima metode pembayaran berupa mata uang kripto dari pasien. Pencapaian penting ini menjadikan Invictus Pharmacy apotek berlisensi nasional pertama yang menerima aset digital sebagai bagian dari infrastruktur pembayaran pasien.

Berlaku seketika, pembayaran dengan mata uang kripto berupa Ethereum (ETH), Solana (SOL), dan XRP (Ripple) akan diterima di semua lokasi ritel Invictus Pharmacy. Mulai 1 Januari 2026, pasien juga dapat memanfaatkan pilihan pembayaran digital ini melalui platform online perusahaan di InvictusPharmacy.com.

Manfaat Utama bila Invictus Pharmacy menerima mata uang kripto:

Lebih Aman : Teknologi Blockchain menyediakan platform yang aman dan transparan untuk semua transaksi, sehingga mengurangi risiko penipuan.

: Teknologi Blockchain menyediakan platform yang aman dan transparan untuk semua transaksi, sehingga mengurangi risiko penipuan. Transaksi Lebih Cepat : Transaksi mata uang kripto biasanya lebih cepat dibandingkan metode pembayaran tradisional, sehingga akan mempercepat pemrosesan resep.

: Transaksi mata uang kripto biasanya lebih cepat dibandingkan metode pembayaran tradisional, sehingga akan mempercepat pemrosesan resep. Akses Lebih Baik: Menerima mata uang kripto akan menyediakan akses ke layanan farmasi untuk penduduk usia muda yang lebih suka menggunakan mata uang digital.

Menerima mata uang kripto akan menyediakan akses ke layanan farmasi untuk penduduk usia muda yang lebih suka menggunakan mata uang digital. Transparansi: Setiap transaksi dicatat di blockchain, jadi jejaknya transparan dan dapat diaudit.

Memelopori Transparansi Dalam Sistem Pembayaran Farmasi

Inisiatif ini adalah tahap pertama dari gerakan teknologi lebih besar yang dipimpin oleh Invictus Ventures Inc., perusahaan manajemen milik Invictus Pharmacy. Invictus Ventures sedang mengembangkan infrastruktur pembayaran blockchain yang dirancang khusus untuk pasar obat resep di Amerika Serikat. Platform ini akan mendukung transaksi instan yang transparan dan dapat diaudit antara pembayar, produsen, apotek, dan pasien.

Dengan menerima pembayaran mata uang kripto, Invictus Pharmacy juga menjangkau generasi baru dalam konsumen Amerika yang lebih nyaman dan lebih paham dengan aset digital dan metode pembayaran alternatif. Pendekatan berpandangan ke depan ini mencerminkan komitmen Invictus untuk memodernisasi pengalaman apotek, menemui pasien di mana pun, dan mengembangkan aksesibilitas keuangan melalui inovasi.

Dengan memanfaatkan kekuatan teknologi blockchain, Invictus ingin menghapuskan ketertinggalan administratif dan ketidakjelasan yang menjadi definisi model manfaat farmasi saat ini, dan menggantinya dengan sistem pembayaran di waktu nyata yang dapat diprogram dan menguntungkan setiap pemangku kepentingan di blockchain.

"Pharmacy Benefit Manager (PBM) diciptakan sebelum era internet untuk memerangi kenaikan harga obat pada tahun 1970-an," kata Meyer Davidoff, Pendiri dan CEO Invictus Pharmacy. "Meskipun tujuan awalnya adalah untuk menegosiasikan harga yang adil dan menyederhanakan penggantian biaya, PBM telah berkembang menjadi perantara yang kuat yang menyembunyikan harga obat sebenarnya, menunda pembayaran ke apotek, dan menggembungkan harga bagi pasien. Sistem ini menjadi sangat rumit akibat potongan harga, pembayaran yang ditarik kembali, dan kontrak abu-abu yang lebih menguntungkan perantara dibanding pasien atau penyedia layanan.

Saat ini, PBM bertindak sebagai pemungut biaya di pusat dalam sistem yang seharusnya menuju keterbukaan dan teknologi modern. Menerima mata uang kripto tidak hanya menawarkan cara lain untuk membayar. Ini adalah langkah pertama untuk membangun jaringan pembayaran yang lebih cepat dan transparan yang menghubungkan pasien, apotek, dan produsen dengan jauh lebih sedikit hambatan. Ini adalah masa depan farmasi, yakni sistem di mana informasi dan pembayaran bergerak dengan cepat, jelas, dan efisien untuk semua orang."

"Bagi pasien kami, menggunakan mata uang kripto adalah semudah membayar dengan telepon pintar atau kartu kredit," kata Alan Oustaev, Chief Operating Officer Invictus Pharmacy. "Tujuan kami adalah untuk menghadirkan pengalaman tanpa kendala di toko maupun online, memberikan lebih banyak pilihan dan kenyamanan kepada pasien sekaligus memodernisasi cara pembayaran resep."

Seruan Terbuka Kepada Mitra Industri

Pendiri dan CEO Invictus Pharmacy, Meyer Davidoff, mendorong para mitra dagang di seluruh rantai pasokan farmasi, termasuk produsen obat, pedagang grosir, dan pembayar untuk mulai menambahkan pembayaran dengan mata uang kripto ke neraca keuangan mereka dan menjajaki integrasi aset digital dalam infrastruktur keuangan mereka.

"Ini adalah langkah pertama dari visi besar kami untuk merevolusi sistem pembayaran kuno di industri kami," kata Davidoff. "Kami aktif membangun jalur pembayaran lain di blockchain di mana semua pemangku kepentingan, mulai dari produsen hingga pasien, akan bertransaksi dengan lancar dan transparan."

Jaringan baru ini dikembangkan di bawah Invictus Ventures dan akan berfungsi sebagai lapisan penyelesaian pembayaran digital untuk resep dengan memungkinkan transfer dana instan, validasi potongan harga otomatis, dan aliran penggantian biaya tanpa hambatan. Setelah diterapkan sepenuhnya, sistem ini diharapkan dapat menghemat waktu pemrosesan klaim dari beberapa minggu menjadi beberapa detik saja, sehingga menjadi tolok ukur baru bagi efisiensi pembayaran layanan kesehatan di Amerika Serikat.

Tentang Invictus Pharmacy

Didirikan pada tahun 2017, Invictus Pharmacy dikelola oleh Invictus Ventures Inc. asal New York dan merupakan platform farmasi nasional yang terintegrasi secara vertikal. Dengan jaringan lokasi ritel, apotek berlisensi yang mengirimkan obat resep melalui pos ke rumah pasien, platform e-commerce eksklusif, dan teknologi penyelesaian klaim, Invictus telah melayani lebih dari satu juta pasien. Invictus adalah salah satu perusahaan farmasi pertama yang menggunakan model Direct-to-Consumer (DTC) untuk mitra produsen agar berbagai merek dapat menjangkau pasien secara langsung tanpa melalui perantara tradisional. Melalui kemitraan langsung dengan produsen untuk menawarkan harga langsung ke konsumen dan menambahkan pilihan pembayaran mata uang kripto dengan transparansi klaim di blockchain, Invictus menurunkan biaya, memperluas akses, dan memajukan model apotek generasi berikutnya.

Situs web: www.invictuspharmacy.com

