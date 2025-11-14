Invictus Pharmacy, la primera en aceptar criptomonedas para recetas

Revolucionando los pagos en farmacias con la aceptación de ETH, SOL y XRP en todo el país; lanzamiento en línea previsto para el 1 de enero de 2026.

NUEVA YORK, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Invictus Pharmacy, una red de farmacias fundada por farmacéuticos y con licencia nacional, anunció hoy que comenzará a aceptar criptomonedas como forma de pago. Este hito convierte a Invictus Pharmacy en la primera farmacia con licencia a nivel nacional en integrar los activos digitales a su infraestructura de pago para pacientes.

A partir de hoy, se aceptarán pagos con criptomonedas, incluyendo Ethereum (ETH), Solana (SOL), y XRP (Ripple), en todas las farmacias Invictus Pharmacy. Desde el 1 de enero de 2026, los pacientes también podrán utilizar estas opciones de pago digital a través de la plataforma en línea de la compañía en InvictusPharmacy.com.

Entre los principales beneficios de la aceptación de criptomonedas por parte de Invictus Pharmacy se incluyen:

La tecnología blockchain proporciona una plataforma segura y transparente para todas las transacciones, lo que reduce el riesgo de fraude. Transacciones más rápidas: Las transacciones con criptomonedas suelen ser más rápidas que los métodos de pago tradicionales, lo que permite un procesamiento más ágil de las recetas.

Las transacciones con criptomonedas suelen ser más rápidas que los métodos de pago tradicionales, lo que permite un procesamiento más ágil de las recetas. Mayor accesibilidad: Aceptar criptomonedas facilita el acceso a los servicios farmacéuticos a los jóvenes que prefieren o se sienten cómodos utilizando monedas digitales.

Aceptar criptomonedas facilita el acceso a los servicios farmacéuticos a los jóvenes que prefieren o se sienten cómodos utilizando monedas digitales. Transparencia: Cada transacción se registra en la blockchain, creando un historial transparente y auditable.

Transparencia pionera en el sistema de pagos farmacéuticos

Esta iniciativa representa la primera fase de un movimiento tecnológico más amplio liderado por Invictus Ventures Inc., la empresa gestora de Invictus Pharmacy. Invictus Ventures está desarrollando una infraestructura de pagos basada en blockchain, diseñada específicamente para el mercado estadounidense de medicamentos con receta. La plataforma facilitará transacciones instantáneas, transparentes y auditables entre aseguradoras, fabricantes, farmacias y pacientes.

Al aceptar pagos con criptomonedas, Invictus Pharmacy se suma a la nueva generación de consumidores estadounidenses, quienes se sienten más cómodos y familiarizados con los activos digitales y los métodos de pago alternativos. Este enfoque innovador refleja el compromiso de Invictus con la modernización de la experiencia farmacéutica, brindando atención a los pacientes dondequiera que estén y fomentando la accesibilidad financiera a través de la innovación.

Aprovechando el poder de la tecnología blockchain, Invictus busca eliminar la lentitud administrativa y la opacidad que caracterizan el modelo actual de beneficios farmacéuticos, reemplazándolo con un sistema de pago programable en tiempo real que beneficia a todos los participantes de la cadena.

"Los gestores de beneficios farmacéuticos (PBM, por sus siglas en inglés) se crearon antes de la era de internet para combatir el aumento de los precios de los medicamentos en la década de 1970", afirmó Meyer Davidoff, fundador y consejero delegado de Invictus Pharmacy. "Aunque su propósito original era negociar precios justos y agilizar los reembolsos, las empresas gestoras de beneficios farmacéuticos, PBM, se han convertido en poderosos intermediarios que ocultan los verdaderos costes de los medicamentos, retrasan los pagos a las farmacias e inflan los precios para los pacientes. El sistema se ha transformado en un laberinto de descuentos, recuperaciones y contratos opacos que benefician a los intermediarios en lugar de a los pacientes o a los proveedores".

Hoy en día, las PBM, actúan como recaudadoras centrales en un sistema que debería avanzar hacia la transparencia y la tecnología moderna. Aceptar criptomonedas es más que ofrecer otra forma de pago. Es el primer paso hacia la construcción de una red de pagos más rápida y transparente que conecte a pacientes, farmacias y fabricantes con muchas menos barreras. Este es el futuro de la farmacia: un sistema donde la información y los pagos fluyen de forma rápida, clara y eficiente para todos".

"Para nuestros pacientes, usar criptomonedas será tan sencillo como pagar con un teléfono inteligente o una tarjeta de crédito", afirmó Alan Oustaev, director de operaciones de Invictus Pharmacy. "Nuestro objetivo es que la experiencia sea fluida tanto en la farmacia como en línea, brindando a los pacientes más opciones y comodidad mientras modernizamos la forma en que se realizan los pagos de recetas".

Convocatoria abierta a socios de la industria

Meyer Davidoff, fundador y consejero delegado de Invictus Pharmacy, anima a los socios comerciales de toda la cadena de suministro farmacéutico, incluidos fabricantes de medicamentos, mayoristas y aseguradoras, a incorporar criptomonedas a sus balances y a explorar la integración de activos digitales en su infraestructura financiera.

"Este es el primer paso de nuestra gran visión para revolucionar el anticuado sistema de pagos de nuestra industria", afirmó Davidoff. "Estamos desarrollando una plataforma de pagos basada en blockchain que permitirá a todos los participantes, desde fabricantes hasta pacientes, realizar transacciones de forma fluida y transparente".

Esta futura red, desarrollada por Invictus Ventures, funcionará como una capa de liquidación digital para las transacciones de recetas, permitiendo transferencias de fondos instantáneas, validación automatizada de reembolsos y flujos de reembolso sin fricciones. Una vez implementado por completo, se espera que el sistema reduzca los tiempos de procesamiento de reclamaciones de semanas a segundos, estableciendo un nuevo estándar de eficiencia en los pagos sanitarios de EE.UU.

Acerca de Invictus Pharmacy

Invictus Pharmacy, gestionada por Invictus Ventures Inc., con sede en Nueva York, es una plataforma farmacéutica nacional verticalmente integrada, fundada en 2017. Con una red de farmacias, un servicio de farmacia por correo autorizado, una plataforma de comercio electrónico propia y tecnología para la gestión de reclamaciones, Invictus ha atendido a más de un millón de pacientes. Invictus fue una de las primeras organizaciones farmacéuticas en adoptar un modelo de venta directa al consumidor (DTC) para sus socios fabricantes, lo que permite a las marcas llegar directamente a los pacientes sin intermediarios tradicionales. Al asociarse directamente con los fabricantes para ofrecer precios directos al consumidor e incorporar opciones de pago con criptomonedas y transparencia en las reclamaciones gracias a la tecnología blockchain, Invictus reduce costes, amplía el acceso y promueve un modelo de farmacia de última generación.

