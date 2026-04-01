Iyuno anuncia uma inovação revolucionária na localização global de conteúdo e além

BURBANK, Califórnia, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Iyuno, fornecedora líder de serviços de localização de mídia, anunciou hoje o desenvolvimento e a introdução antecipada do CLOE, uma nova plataforma de inteligência contextual projetada para remodelar a forma como o conteúdo é preparado, comercializado, localizado e adaptado nos mercados globais.

Apresentamos a CLOE: a plataforma de inteligência contextual da Iyuno projetada para reformular os fluxos de trabalho de conteúdo global. Ao capturar o contexto da história uma vez e aplicá-lo em toda a localização, marketing e além, o CLOE permite um conteúdo mais rápido, mais consistente e escalável, preservando a intenção criativa. (PRNewsfoto/Iyuno)

À medida que a demanda por respostas mais rápidas, maior escala e maior qualidade continua a crescer, os fluxos de trabalho de localização tradicionais estão se tornando cada vez mais fragmentados e ineficientes. A CLOE apresenta uma nova abordagem: capturar o contexto da história uma vez e aplicá-lo em todos os fluxos de trabalho, resultados e mercados.

"O CLOE é o resultado de anos gastos analisando a localização de todos os ângulos - criativo, técnico e operacional", disse David Lee, CEO da Iyuno. "É uma nova maneira de abordar a localização, liderando com contexto e aproveitando o melhor da IA para reimaginar todo o ciclo de vida do fluxo de trabalho. Vemos isso como um passo transformador em como o conteúdo pode ser dimensionado globalmente com maior qualidade, preservando a intenção por trás dele."

Atualmente em desenvolvimento, o CLOE captura e estrutura o contexto da história em um gráfico de memória persistente que pode ser reutilizado em experiências de localização, marketing e interativas. Ao estabelecer um único ponto de referência para todo o contexto de um programa, ele permite que legendas, dublagem, scripts e ativos de marketing sejam criados de forma mais consistente e eficiente, reduzindo o trabalho redundante entre as equipes.

O CLOE foi projetado para oferecer suporte a fluxos de trabalho habilitados para IA, mantendo a experiência humana no centro do processo, permitindo que as equipes criativas se concentrem no desempenho, nas nuances e nas decisões de alto valor.

Iyuno planeja iniciar os lançamentos antecipados do CLOE após sua pré-estreia no NAB Show em Las Vegas em 19 de abril, com desenvolvimento contínuo e lançamentos expandidos planejados para o segundo semestre de 2026 e além.

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FONTE Iyuno