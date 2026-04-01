아이유노, 글로벌 콘텐츠 현지화 및 그 이상을 위한 혁신적 기술 발표
뉴스 제공처Iyuno
2026년 04월 02일 02:04 KST
버뱅크, 캘리포니아, 2026년 4월 2일 /PRNewswire/ -- 미디어 현지화 서비스 선도 업체 아이유노(Iyuno)가 4월 1일, 글로벌 시장 전반에 걸쳐 콘텐츠가 준비, 마케팅, 현지화 및 적응되는 방식을 재편하기 위해 설계된 새로운 맥락적 인텔리전스 플랫폼 클로이(CLOE)의 개발 및 초기 도입을 발표했다.
더 빠른 처리 시간, 더 큰 규모, 더 높은 품질에 대한 수요가 계속 증가하면서 기존 현지화 워크플로는 점점 더 분산되고 비효율적으로 변하고 있다. 클로이는 이야기 맥락을 한 번 캡처해 모든 워크플로, 출력물, 시장에 적용하는 새로운 접근법을 도입한다.
아이유노의 데이비드 리(David Lee) 최고경영자는 "클로이는 창의적, 기술적, 운영적 모든 각도에서 현지화를 분석하는 데 수년을 보낸 결과물"이라고 말했다. 이어 "이는 맥락을 앞세우고 AI의 장점을 활용해 전체 워크플로 라이프사이클을 재구상하는 현지화에 대한 새로운 접근 방식이다. 우리는 이를 콘텐츠가 그 의도를 보존하면서 더 높은 품질로 글로벌하게 확장할 수 있는 변혁적인 단계로 본다"고 덧붙였다.
현재 개발 중인 클로이는 이야기의 맥락을 포착하고 구조화해 현지화, 마케팅, 인터랙티브 경험 전반에 걸쳐 재사용할 수 있는 영구적 메모리 그래프로 구조화한다. 프로그램 전체 맥락의 단일 진실 공급원을 확립함으로써, 팀 간의 중복 작업을 줄이면서 자막, 더빙, 스크립트, 마케팅 자료를 더 일관되고 효율적으로 만들 수 있도록 한다.
클로이는 AI 기반 워크플로를 지원하면서도 인간의 전문성을 프로세스의 중심에 두도록 설계되어, 크리에이티브 팀이 퍼포먼스, 뉘앙스, 고가치 의사결정에 집중할 수 있도록 한다.
아이유노는 4월 19일 라스베이거스 NAB 쇼(NAB Show)에서의 프리미어 프리뷰를 시작으로 클로이의 초기 릴리스를 시작할 계획이며, 2026년 하반기 이후로 지속적인 개발과 확장 릴리스가 예정되어 있다.
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사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2947560/Updated_CLOE_PR_Image__1.jpg
SOURCE Iyuno
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