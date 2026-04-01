아이유노, 글로벌 콘텐츠 현지화 및 그 이상을 위한 혁신적 기술 발표

버뱅크, 캘리포니아, 2026년 4월 2일 /PRNewswire/ -- 미디어 현지화 서비스 선도 업체 아이유노(Iyuno)가 4월 1일, 글로벌 시장 전반에 걸쳐 콘텐츠가 준비, 마케팅, 현지화 및 적응되는 방식을 재편하기 위해 설계된 새로운 맥락적 인텔리전스 플랫폼 클로이(CLOE)의 개발 및 초기 도입을 발표했다.

더 빠른 처리 시간, 더 큰 규모, 더 높은 품질에 대한 수요가 계속 증가하면서 기존 현지화 워크플로는 점점 더 분산되고 비효율적으로 변하고 있다. 클로이는 이야기 맥락을 한 번 캡처해 모든 워크플로, 출력물, 시장에 적용하는 새로운 접근법을 도입한다.

Introducing CLOE: Iyuno’s contextual intelligence platform designed to reshape global content workflows. By capturing story context once and applying it across localization, marketing, and beyond, CLOE enables faster, more consistent, and scalable content while preserving creative intent.

아이유노의 데이비드 리(David Lee) 최고경영자는 "클로이는 창의적, 기술적, 운영적 모든 각도에서 현지화를 분석하는 데 수년을 보낸 결과물"이라고 말했다. 이어 "이는 맥락을 앞세우고 AI의 장점을 활용해 전체 워크플로 라이프사이클을 재구상하는 현지화에 대한 새로운 접근 방식이다. 우리는 이를 콘텐츠가 그 의도를 보존하면서 더 높은 품질로 글로벌하게 확장할 수 있는 변혁적인 단계로 본다"고 덧붙였다.

현재 개발 중인 클로이는 이야기의 맥락을 포착하고 구조화해 현지화, 마케팅, 인터랙티브 경험 전반에 걸쳐 재사용할 수 있는 영구적 메모리 그래프로 구조화한다. 프로그램 전체 맥락의 단일 진실 공급원을 확립함으로써, 팀 간의 중복 작업을 줄이면서 자막, 더빙, 스크립트, 마케팅 자료를 더 일관되고 효율적으로 만들 수 있도록 한다.

클로이는 AI 기반 워크플로를 지원하면서도 인간의 전문성을 프로세스의 중심에 두도록 설계되어, 크리에이티브 팀이 퍼포먼스, 뉘앙스, 고가치 의사결정에 집중할 수 있도록 한다.

아이유노는 4월 19일 라스베이거스 NAB 쇼(NAB Show)에서의 프리미어 프리뷰를 시작으로 클로이의 초기 릴리스를 시작할 계획이며, 2026년 하반기 이후로 지속적인 개발과 확장 릴리스가 예정되어 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2683109/Iyuno_Logo.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2947560/Updated_CLOE_PR_Image__1.jpg

SOURCE Iyuno