Iyuno、グローバルコンテンツのローカリゼーションおよびその先を見据えた画期的なイノベーションを発表

カリフォルニア州バーバンク, 2026年4月2日 /PRNewswire/ -- メディア・ローカリゼーション・サービスの大手プロバイダーであるIyunoは、グローバル市場におけるコンテンツの準備、マーケティング、ローカライズ、適合の方法を再構築するために設計された新しいコンテクスチュアル・インテリジェンス・プラットフォーム「CLOE」の開発と早期導入を発表しました。

より迅速な納期、より大規模な、より高い品質への要求が高まり続けるなか、従来のローカリゼーション・ワークフローはますます断片化され、非効率になってきています。CLOEは、ストーリーのコンテキストを一度取り込み、すべてのワークフロー、アウトプット、マーケットに適用するという、新しいアプローチを導入します。

Introducing CLOE: Iyuno’s contextual intelligence platform designed to reshape global content workflows. By capturing story context once and applying it across localization, marketing, and beyond, CLOE enables faster, more consistent, and scalable content while preserving creative intent.

「CLOEは、ローカリゼーションを創造的、技術的、運営的なあらゆる角度から分析した長年の成果です」と、Iyunoの最高経営責任者（CEO）であるDavid Leeは述べています。「これは、コンテキストを重視し、AIの優れた機能を最大限に活用してワークフローのライフサイクル全体を再構築する、ローカリゼーションへの新たなアプローチです。私たちは、コンテンツの意図を損なうことなく、より高い品質で世界規模に展開するための画期的な一歩だと考えています。」

現在開発中のCLOEは、ストーリーのコンテキストをキャプチャし、ローカライズ、マーケティング、インタラクティブな体験の各分野で再利用可能な永続的なメモリグラフとして構築します。番組のコンテキスト全体に対する単一の真実のソースを確立することで、字幕、吹き替え、台本、マーケティング資産をより一貫して効率的に作成することができ、チーム間の冗長な作業を減らすことができます。

CLOEは、AI対応のワークフローをサポートする一方で、人間の専門知識をプロセスの中心に据え、クリエイティブチームがパフォーマンス、ニュアンス、価値の高い決断に集中できるように設計されています。

Iyunoは、4月19日にラスベガスで開催されるNABショーでCLOEを初公開した後、早期リリースを開始し、2026年後半以降も継続的な開発と拡大リリースを計画しています。

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2683109/Iyuno_Logo.jpg

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2947560/Updated_CLOE_PR_Image__1.jpg

SOURCE Iyuno