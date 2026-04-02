lyuno 宣布推出革新方案，重塑全球內容本地化及相關領域

新聞提供者

Iyuno

02 4月, 2026, 14:10 CST

加州伯班克2026年4月2日 /美通社/ -- 媒體本地化服務領先供應商 lyuno 今日宣布推出 CLOE，此為全新內容情境智能平台 (contextual intelligence)，目前正處於開發及早期推出階段，旨在重塑內容於全球市場中的製作、推廣、本地化及因地制宜的調整方式。

隨著市場對更快交付、更大規模及更高質素的需求持續上升，傳統的本地化工作流程變得越來越零散，效率也日益低落。 CLOE 引入新方法：只需一次建立對內容情境的理解，便可於所有工作流程、輸出形式及全球市場中應用。

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隆重呈獻 CLOE：Iyuno 的內容情境智能平台，重塑全球內容工作流程。 CLOE 只需一次擷取內容情境，便可應用於本地化、營銷甚至更多不同領域，使內容製作更快速、更一致且具備規模化能力，同時保留其原有創作意圖。
隆重呈獻 CLOE：Iyuno 的內容情境智能平台，重塑全球內容工作流程。 CLOE 只需一次擷取內容情境，便可應用於本地化、營銷甚至更多不同領域，使內容製作更快速、更一致且具備規模化能力，同時保留其原有創作意圖。

Iyuno 行政總裁 David Lee 說：「CLOE 是我們多年來從創意、技術及營運等各個層面，深入分析本地化工作的成果。 這是一種全新的本地化方式，以內容情境為核心，並善用 AI 的優勢，重新定義整個工作流程週期。 我們相信，這是充滿變革意義的一步，讓我們能在保留內容背後意圖的前提下，以更高質素將內容拓展至全球。」

CLOE 目前仍處於開發階段，能擷取並結構化內容情境，建立可持續的記憶圖譜，並可於本地化、營銷及互動體驗等不同場景重複使用。 此為整個節目的內容情境建立單一可信來源，讓字幕、配音、劇本及營銷素材的製作過程更加一致、更加高效，同時減少不同團隊之間的重複工作。

CLOE 既能支援人工智能驅動的工作流程，又確保人類專業知識在流程中擔當核心角色，讓創意團隊能專注於其表現、把握細節及高價值決策。

Iyuno 計劃於 4 月 19 日在拉斯維加斯舉行的美國廣播電視展 (NAB Show) 上展開首度預覽，隨後便會開始 CLOE 的早期版本發布，並預計在 2026 年下半年及往後繼續開發和擴大發布範圍。

SOURCE Iyuno

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