Iyuno detalha a arquitetura por trás do CLOE, um sistema de IA multiagente para fluxos de trabalho de conteúdo consistentes

Empresa cria um sistema desenvolvido para manter a continuidade entre cenas, episódios e idiomas

BURBANK, Calif., 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Iyuno compartilhou hoje novos detalhes sobre a arquitetura por trás do CLOE, sua plataforma de IA desenvolvida para abordar um desafio fundamental na produção de conteúdo: manter a consistência em grande escala.

Embora as ferramentas de IA possam gerar resultados rapidamente, muitas vezes têm dificuldade em preservar a continuidade em conteúdos mais longos, o que leva a inconsistências de tom, personalidade e narrativa em diferentes fluxos de trabalho.

“Um dos maiores desafios no conteúdo global é que cada versão começa do zero — cada equipe precisa reaprender a mesma história”, disse David Lee, CEO da Iyuno. “O CLOE permite que esse entendimento persista, de modo que cada versão comece com o contexto em vez de reconstruí-lo.”

"Em grande escala, o conteúdo se fragmenta quando a compreensão é reiniciada", disse David Lee, CEO da Iyuno. "Abordamos isso como um problema de design de sistema, e não apenas como um problema de modelo."

O CLOE é construído sobre uma estrutura multiagente que define como o conteúdo é interpretado antes da criação dos resultados. O sistema opera em três camadas principais:

Camada sensorial: captura entradas de diálogo, visuais e áudio

captura entradas de diálogo, visuais e áudio Camada de fusão: conecta essas entradas, rastreando relacionamentos e o fluxo narrativo.

conecta essas entradas, rastreando relacionamentos e o fluxo narrativo. Camada de memória: armazena esse entendimento como uma base de conhecimento persistente e reutilizável.

Essa abordagem permite que o CLOE mantenha uma representação contínua do conteúdo, possibilitando que múltiplos fluxos de trabalho — como legendagem, dublagem e acessibilidade — utilizem o mesmo contexto subjacente.

"Um dos maiores desafios no conteúdo global é que cada versão começa do zero — cada equipe precisa reaprender a mesma história", disse Lee. "O CLOE permite que esse entendimento persista, de modo que cada versão comece com o contexto em vez de reconstruí-lo."

O CLOE suporta um conjunto crescente de recursos modulares de IA, ou "skills", ao longo do ciclo de vida do conteúdo, cada um operando a partir da mesma base compartilhada.

A Iyuno continua expandindo as capacidades da plataforma à medida que escalona a sua implementação em fluxos de trabalho de conteúdo globais.

SOBRE A IYUNO

A Iyuno (www.iyuno.com) é um fornecedor líder de serviços de localização para o setor de mídia e entretenimento. Com a confiança das principais marcas e criadores de entretenimento do mundo todo, a Iyuno oferece serviços completos de localização de ponta a ponta a partir de 45 escritórios em 29 países. Apoiada por uma equipe de talentos criativos e técnicos excepcionais, instalações de última geração e tecnologias de ponta, a Iyuno orgulha-se de ter a maior presença global, ampliando sua oferta de serviços de dublagem, legendagem e mídia.

FONTE Iyuno