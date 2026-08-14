Iyuno présente en détail l'architecture derrière CLOE, un système d'IA multi-agents destiné à assurer la cohérence des flux de travail liés au contenu

L'entreprise présente un système conçu pour assurer la cohérence entre les scènes, les épisodes et les langues

BURBANK, Californie, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- Iyuno dévoile aujourd'hui de nouveaux détails sur l'architecture de CLOE, sa plateforme d'IA conçue pour relever un défi majeur dans le domaine de la production de contenu : garantir la cohérence à grande échelle.

Si les outils d'IA permettent de générer rapidement du contenu, ils peinent souvent à assurer la cohérence dans les textes plus longs, ce qui entraîne des incohérences au niveau du ton, des personnages et du récit sur l'ensemble des processus de travail.

“One of the biggest challenges in global content is that every version starts from zero—each team has to relearn the same story,” said Iyuno CEO David Lee. “CLOE allows that understanding to persist, so every version starts with context instead of rebuilding it.”

« À grande échelle, le contenu perd de sa pertinence lorsque la compréhension est réinitialisée », souligne David Lee, CEO d'Iyuno. « Nous avons abordé cette question comme un problème de conception de système, et non pas simplement comme un problème de modélisation. »

CLOE repose sur un cadre multi-agents qui définit la manière dont le contenu est interprété avant la génération des résultats. Le système s'articule autour de trois couches principales :

Couche sensorielle : enregistre les données provenant des dialogues, des éléments visuels et du son

enregistre les données provenant des dialogues, des éléments visuels et du son Couche de fusion : relie ces éléments, en suivant les relations et le fil narratif

relie ces éléments, en suivant les relations et le fil narratif Couche de mémoire : enregistre cette compréhension sous la forme d'une base de connaissances persistante et réutilisable

Cette approche permet à CLOE de conserver une représentation continue du contenu, ce qui permet à plusieurs flux de travail — tels que le sous-titrage, le doublage et l'accessibilité — de s'appuyer sur le même contexte sous-jacent.

« L'un des plus grands défis liés au contenu international est que chaque version repart de zéro : chaque équipe doit réapprendre la même histoire », déclare Lee. « CLOE permet de conserver cette compréhension ; ainsi, chaque version part d'un contexte existant au lieu de devoir la reconstruire. »

CLOE prend en charge un ensemble croissant de fonctionnalités d'IA modulaires, ou « compétences », tout au long du cycle de vie du contenu, chacune fonctionnant à partir d'une même base commune.

Iyuno continue d'étendre les capacités de sa plateforme à mesure qu'elle étend son déploiement aux flux de travail de contenu à l'échelle mondiale.

À PROPOS D'IYUNO

Iyuno (www.iyuno.com) est un fournisseur de premier plan de services de localisation pour l'industrie des médias et du divertissement. Reconnu par les plus grandes marques et créateurs de divertissement du monde entier, Iyuno offre des services de localisation de bout en bout depuis ses 45 bureaux dans 29 pays. Forte d'une équipe de talents créatifs et techniques exceptionnels, d'installations de dernière génération et de technologies de pointe, Iyuno est fier d'avoir la plus grande présence mondiale qui amplifie ses offres de services de doublage, de sous-titrage et de médias.