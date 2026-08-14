Iyuno erläutert die Architektur hinter CLOE, einem Multi-Agenten-KI-System für konsistente Content-Workflows

Das Unternehmen stellt ein System vor, das darauf ausgelegt ist, die Kontinuität über Szenen, Episoden und Sprachen hinweg zu gewährleisten

BURBANK, Kalifornien, 14. August 2026 /PRNewswire/ -- Iyuno hat heute neue Details zur Architektur hinter CLOE bekannt gegeben, seiner KI-Plattform, die darauf ausgelegt ist, eine zentrale Herausforderung bei der Produktion von Inhalten zu bewältigen: die Wahrung der Konsistenz in großem Maßstab.

KI-Tools können zwar schnell Ergebnisse generieren, aber oft haben sie Schwierigkeiten, bei längeren Inhalten die Kontinuität zu wahren – was zu Unstimmigkeiten hinsichtlich Tonfall, Charakter und Erzählweise über verschiedene Arbeitsabläufe hinweg führt.

“One of the biggest challenges in global content is that every version starts from zero—each team has to relearn the same story,” said Iyuno CEO David Lee. “CLOE allows that understanding to persist, so every version starts with context instead of rebuilding it.”

„Bei zunehmender Größe kommt es zu Problemen mit den Inhalten, wenn das Verständnis zurückgesetzt wird", sagte David Lee, Geschäftsführer von Iyuno. „Wir haben dies als ein Problem des Systemdesigns betrachtet und nicht nur als ein Modellproblem."

CLOE basiert auf einem Multi-Agenten-Framework, das festlegt, wie Inhalte interpretiert werden, bevor Ausgaben erstellt werden. Das System arbeitet auf drei Kernschichten:

Sensorische Schicht: erfasst Eingaben aus Dialogen, Bildmaterial und Audio

erfasst Eingaben aus Dialogen, Bildmaterial und Audio Fusionsschicht: verknüpft diese Elemente miteinander und verfolgt dabei die Zusammenhänge und den Erzählfluss

verknüpft diese Elemente miteinander und verfolgt dabei die Zusammenhänge und den Erzählfluss Speicherschicht: speichert dieses Verständnis als dauerhafte, wiederverwendbare Wissensbasis

Dieser Ansatz ermöglicht es CLOE, eine durchgängige Darstellung der Inhalte aufrechtzuerhalten, sodass verschiedene Arbeitsabläufe – wie beispielsweise die Untertitelung, die Synchronisation und die Barrierefreiheit – auf denselben zugrunde liegenden Kontext zurückgreifen können.

„Eine der größten Herausforderungen bei globalen Inhalten besteht darin, dass jede Version bei Null beginnt – jedes Team muss sich erneut mit derselben Geschichte vertraut machen", sagte Lee. „CLOE sorgt dafür, dass dieses Verständnis erhalten bleibt, sodass jede Version auf dem bestehenden Kontext aufbaut, anstatt diesen neu erstellen zu müssen."

CLOE unterstützt eine stetig wachsende Anzahl modularer KI-Funktionen – sogenannte „Skills" – über den gesamten Lebenszyklus von Inhalten hinweg, wobei jede dieser Funktionen auf derselben gemeinsamen Grundlage basiert.

Iyuno baut die Funktionen der Plattform kontinuierlich aus, während das Unternehmen den Einsatz in globalen Content-Workflows weiter ausweitet.

INFORMATIONEN ZU IYUNO

Iyuno (www.iyuno.com) ist ein führender Anbieter von Lokalisierungsdienstleistungen für die Medien- und Unterhaltungsindustrie. Iyuno genießt das Vertrauen führender Unterhaltungsmarken und Kreativer weltweit und bietet umfassende End-to-End-Lokalisierungsdienstleistungen aus 45 Niederlassungen in 29 Ländern an. Mit einem Team aus herausragenden kreativen und technischen Fachkräften, modernsten Einrichtungen und innovativsten Technologien kann Iyuno stolz auf die weltweit größte Präsenz verweisen, über die das Unternehmen sein Angebot an Synchronisations-, Untertitelungs- und Mediendienstleistungen weiter ausbaut.