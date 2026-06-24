James Pinch, director ejecutivo de KuCoin Australia, en DECON 2026: Las plataformas de intercambio se están convirtiendo en la infraestructura detrás del comercio cotidiano

SÍDNEY, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- James Pinch, director ejecutivo de KuCoin en Australia, recibió una invitación para disertar en la Conferencia de Economía Digital (DECON) 2026 en Sídney. Allí se unió a Ashima Chaudhary, vicepresidenta de MasterCard Australia, en una charla informal titulada "From Programmable Money to Everyday Commerce: Unlocking the Next Payment Era" (Del dinero programable al comercio cotidiano: abriendo el camino hacia la próxima era de pagos). Bajo la moderación de Yasmine Amani, jefa de Gestión de Cuentas de Banking Circle, en la sesión se analizó cómo el dinero fiduciario, las tarjetas, las criptomonedas estables y los activos digitales convergen mediante una infraestructura de múltiples canales para respaldar la siguiente fase del comercio mundial.

En representación de KuCoin, Pinch compartió cómo las plataformas de intercambio evolucionan más allá de ser espacios de trading para convertirse en proveedores de infraestructura que conectan liquidez, pagos y criptomonedas estables con usos prácticos en el mundo real. A partir de su experiencia de casi dos décadas en servicios financieros y activos digitales, señaló que el enfoque de KuCoin en Australia refleja una estrategia mundial más amplia: construir de manera responsable dentro de los marcos regulatorios en evolución, a la vez que se vincula la cartera mundial de productos de KuCoin con las normas de concesión de licencias, cumplimiento normativo y operación requeridas en cada mercado.

Pinch señaló que el lanzamiento de KuCard en Australia plasma la evolución constante en la adopción de activos digitales. Para usuarios elegibles, KuCard permite utilizar activos de criptomonedas admitidos de forma más fluida en los gastos diarios mediante la red mundial de MasterCard , lo que ofrece una experiencia de pago conocida y ayuda a integrar activos digitales a hábitos de consumo ya establecidos.

"Las criptomonedas no triunfan si se limitan a ser una inversión; triunfan al transformarse para abarcar también otros casos de uso en el mundo real, como los métodos de pago. Nuestra función es construir un ecosistema en el que las personas hablen menos de tecnología y simplemente la utilicen en su vida diaria, como pagar un café o las cuentas, tal como lo hacen hoy con una tarjeta bancaria tradicional", afirmó Pinch.

En el debate también se abordaron la confianza, el cumplimiento normativo, la seguridad y la protección del consumidor como requisitos fundamentales para la adopción generalizada. Pinch enfatizó que, a medida que los activos digitales se integran más en el sistema financiero general, una gobernanza sólida, compromiso regulatorio e infraestructura resiliente seguirán siendo esenciales para generar confianza a largo plazo. También destacó la importante inversión de KuCoin en especialistas altamente calificados en ciberseguridad e infraestructura y señaló que proteger a los usuarios y mantener sistemas estables debe seguir siendo una prioridad absoluta para las grandes plataformas, tal como lo es para KuCoin.

De cara al futuro, Pinch afirmó que la inteligencia artificial será una de las fuerzas clave que definirán la próxima etapa de las finanzas digitales, en particular a medida que el comercio, los pagos y la toma de decisiones financieras se automaticen cada vez más. Hizo hincapié en la inversión continua de KuCoin en iniciativas de IA nativas del entorno cripto y declaró: "Cuando analizamos un negocio de comercio electrónico en la actualidad, cualquiera puede comprar un dominio, cualquiera puede configurar un sitio web y encontrar un proveedor. Donde empezamos a ver que esto falla es cuando observamos la función de pago de esta automatización. No es posible, o al menos resulta muy difícil, automatizar los procesos en torno a la banca fiduciaria para este propósito, ya que genera retrasos y otra serie de complicaciones; aquí es donde KuCoin desempeña un papel único en esta adaptación de tecnología disruptiva". Esto es exactamente lo que KuCoin ha asumido: el diseño de sistemas que respaldan la manera en que los usuarios, desarrolladores y agentes inteligentes acceden a la inteligencia de mercado, la información en cadena y las funciones de criptomonedas.

Pinch concluyó que, en los próximos tres a cinco años, los pagos con criptomonedas podrían volverse menos visibles como tecnología y más naturales como comportamiento financiero, en el que KuCard liderará realmente el camino. "Creo que cada vez hablaremos menos de KuCard como producto, ¿cierto? Si piensa en un pago común con tarjeta, nadie habla de usar tarjeta ni de si tiene una tarjeta del sistema financiero o si es una MasterCard . Simplemente pagan un café, pagan las cuentas u otras cosas. Y puede que lo abreviemos a cripto en el ámbito de las criptomonedas, pero dejaremos de hablar sobre el tema", afirmó Pinch.

Acerca de KuCoin

KuCoin, fundada en 2017, es una plataforma de trading de criptomonedas basada en la confianza y la seguridad líder en el mundo que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin ofrece acceso a más de 1.500 activos digitales mediante una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, KuCoin ha consolidado una base sólida en materia de cumplimiento a nivel mundial, marcada por hitos clave que incluyen el registro ante AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Más información en:www.kucoin.com

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FUENTE KuCoin