Giám đốc điều hành KuCoin Australia James Pinch tại DECON 2026: Các sàn giao dịch đang trở thành hạ tầng nền tảng cho hoạt động thương mại thường nhật

SYDNEY, ngày 23 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- James Pinch, Giám đốc điều hành KuCoin tại Australia, đã được mời phát biểu tại Hội nghị Kinh tế Số (DECON) 2026 ở Sydney, cùng với Ashima Chaudhary, Phó Chủ tịch Mastercard Australia, tham gia một buổi toạ đàm thân mật mang tên "Từ tiền tệ lập trình được đến thương mại thường nhật: Mở ra kỷ nguyên thanh toán tiếp theo". Dưới dự điều phối của Yasmine Amani, Trưởng bộ phận Quản lý Khách hàng tại Banking Circle, phiên thảo luận đã khám phá cách tiền pháp định, thẻ thanh toán, stablecoin và tài sản số đang hội tụ thông qua hạ tầng thanh toán đa tuyến (multi-rail) nhằm hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo của thương mại toàn cầu.

Đại diện cho KuCoin, Pinch chia sẻ cách các sàn giao dịch đang phát triển vượt ra ngoài vai trò là nền tảng giao dịch để trở thành nhà cung cấp hạ tầng kết nối thanh khoản, thanh toán và stablecoin với các ứng dụng thực tiễn trong đời sống. Dựa trên gần hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và tài sản số, ông cho biết cách tiếp cận của KuCoin tại Australia phản ánh một chiến lược toàn cầu rộng lớn hơn: phát triển một cách có trách nhiệm trong bối cảnh khung pháp lý không ngừng hoàn thiện, đồng thời kết nối bộ sản phẩm toàn cầu của KuCoin với các yêu cầu về cấp phép, tuân thủ và tiêu chuẩn vận hành tại từng thị trường.

Pinch cho biết việc ra mắt KuCard tại Australia phản ánh quá trình phát triển liên tục của việc ứng dụng tài sản số. Đối với những người dùng đủ điều kiện, KuCard cho phép sử dụng các tài sản tiền mã hóa được hỗ trợ một cách liền mạch hơn cho các khoản chi tiêu hằng ngày thông qua mạng lưới toàn cầu của Mastercard, mang lại trải nghiệm thanh toán quen thuộc đồng thời góp phần tích hợp tài sản số vào các thói quen thanh toán truyền thống của người tiêu dùng.

"Tiền mã hóa không thể thành công nếu chỉ tồn tại như một khoản đầu tư; nó chỉ thành công khi chuyển mình để bao hàm thêm các ứng dụng thực tiễn trong đời sống, như các phương thức thanh toán. Vai trò của chúng tôi là xây dựng một hệ sinh thái nơi mọi người ít nói về công nghệ hơn và đơn giản là sử dụng nó trong cuộc sống hằng ngày - như thanh toán cà phê hoặc hóa đơn - giống như cách họ làm với thẻ ngân hàng truyền thống hiện nay", Pinch nói.

Phiên thảo luận cũng đề cập đến các yếu tố như niềm tin, tuân thủ, bảo mật và bảo vệ người tiêu dùng như những yêu cầu cốt lõi để được chấp nhận rộng rãi. Pinch nhấn mạnh rằng khi tài sản số ngày càng được tích hợp sâu hơn vào hệ thống tài chính rộng lớn hơn, quản trị vững chắc, sự tương tác với cơ quan quản lý và hạ tầng có khả năng chống chịu sẽ tiếp tục là những yếu tố cần thiết để xây dựng niềm tin lâu dài. Ông cũng nhấn mạnh khoản đầu tư đáng kể của KuCoin vào đội ngũ chuyên gia hạ tầng và an ninh mạng có trình độ cao, đồng thời lưu ý rằng việc bảo vệ người dùng và duy trì các hệ thống vận hành bền vững phải luôn là ưu tiên hàng đầu của các nền tảng lớn, cũng như đối với KuCoin.

Nhìn về tương lai, Pinch cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ là một trong những động lực quan trọng định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của tài chính số, đặc biệt khi thương mại, thanh toán và quá trình ra quyết định tài chính ngày càng được tự động hóa. Ông đề cập đến các khoản đầu tư liên tục của KuCoin vào những sáng kiến AI dành riêng cho tiền mã hóa và cho biết: "Khi chúng ta nhìn vào một doanh nghiệp thương mại điện tử hiện nay, bất kỳ ai cũng có thể mua một tên miền, thiết lập một trang web và tìm kiếm nhà cung cấp. Tuy nhiên, điểm mà quá trình này bắt đầu bị tắc ngẽn là chức năng thanh toán trong mô hình tự động hóa đó. Việc tự động hóa dựa trên hệ thống ngân hàng tiền pháp định cho mục đích này hiện chưa khả thi hoặc ít nhất là rất khó thực hiện do phát sinh độ trễ cùng nhiều thách thức khác. Đây chính là điểm mà KuCoin đóng một vai trò đặc biệt trong quá trình thích ứng với công nghệ mang tính đột phá này". Đó cũng chính là điều mà KuCoin đã đảm nhận khi thiết kế các hệ thống hỗ trợ người dùng, nhà phát triển và các tác nhân thông minh tiếp cận thông tin phân tích thị trường, thông tin trên chuỗi và các khả năng của tiền mã hóa.

Pinch kết luận rằng trong vòng ba đến năm năm tới, thanh toán bằng tiền mã hóa có thể trở nên ít được chú ý hơn với tư cách một công nghệ và trở nên tự nhiên hơn như một hành vi tài chính, trong đó KuCard thực sự đóng vai trò tiên phong. "KuCard với tư cách là một sản phẩm, tôi nghĩ rồi chúng ta sẽ ít bàn về nó hơn, đúng không? Nếu chỉ nghĩ về một giao dịch thanh toán bằng thẻ thông thường, không ai nói về việc họ đang sử dụng thẻ và cách họ có thẻ CBA hoặc thẻ Mastercard. Họ đơn giản chỉ trả tiền cà phê, thanh toán hóa đơn hoặc bất cứ khoản chi nào. Và khi nói đến tiền mã hóa, chúng ta có thể nhắc đến nó bằng những thuật ngữ tối giản hơn, nhưng rồi chúng ta sẽ ngừng nói về nó", Pinch nói.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

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