Jiangyin conclui o Mês de Investimento do Outono Dourado com 208 projetos totalizando RMB 68 bilhões

JIANGYIN, China, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Simpósio de Cooperação Econômica e Comercial de Jiangyin de 2025 foi realizado em 6 de dezembro, organizado pelo Comitê Municipal e pelo Governo de Jiangyin. Marcando o ponto culminante do Mês de Investimento do Outono Dourado deste ano, que contou com mais de 50 eventos promocionais, o simpósio resultou na assinatura de 208 projetos com um valor de investimento combinado de RMB 68 bilhões. Desde o início do 14º Plano Quinquenal, Jiangyin garantiu 321 grandes projetos industriais, cada um avaliado em mais de RMB 100 milhões, representando um investimento total de RMB 262,7 bilhões. Esses projetos englobam setores-chave, incluindo circuitos integrados, tecnologia da informação de última geração, manufatura avançada e energia limpa.

Uma vista da cidade de Jiangyin (PRNewsfoto/Jiangyin Municipal Committee and Government)

Jung Ui-joon, representante-chefe da Wonik IPS, participou de um projeto de investimento de US$ 150 milhões com início da produção previsto para 2026. "Jiangyin oferece vantagens atraentes com sua infraestrutura sólida, mão de obra qualificada e políticas favoráveis, tornando-a uma opção confiável para investimentos", observou.

Giordana Davide, presidente da Jiangsu TianGong Precision Machinery Manufacturing Co., Ltd., destacou os pontos fortes da cadeia de suprimentos de Jiangyin. "Nosso principal fornecedor de matéria-prima, a Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd., uma das principais produtoras da indústria de aços especiais, está sediada em Jiangyin. Essa proximidade garante estabilidade e consistência excepcionais para nossas operações de fabricação", disse Davide.

Durante o simpósio, Jiangyin uniu-se à Universidade de Tsinghua e outras instituições acadêmicas e de pesquisa nacionais para formar a Aliança Universitária para Transferência e Comercialização de Tecnologia "Inovações Científicas e Tecnológicas em Jiangyin". A aliança visa desenvolver novos modelos para transformar avanços tecnológicos e de pesquisa em aplicações comerciais.

Com seus parques industriais especializados servindo como plataformas estratégicas, Jiangyin está cultivando polos industriais modernos em energia limpa, biofarmacêuticos e fabricação orientada por IA. O Parque Industrial de Tecnologia de Neutralidade de Carbono de Jiangyin começou a formar um ecossistema integrado de energia que abrange energia eólica, solar, hidrogênio e armazenamento de energia, apoiado por logística portuária e uma zona alfandegada abrangente. Enquanto isso, o Parque Industrial de Microeletrônica de Jiangyin lançou vários fundos da indústria focados em indústrias emergentes, com um total de ativos sob gestão superior a RMB 6,5 bilhões. Esses fundos têm como objetivo fornecer apoio financeiro completo às empresas ao longo de toda a sua trajetória de desenvolvimento, desde a fase de startup até a oferta pública inicial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841543/image.jpg

FONTE Jiangyin Municipal Committee and Government