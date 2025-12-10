江陰市、黄金の秋投資月間（Golden Autumn Investment Month）を208プロジェクト・総額680億元で締めくくる

江陰市、中国、2025年12月10日 /PRNewswire/ -- 12月6日、Jiangyin Municipal Committee and Government主催による「2025年江陰経済貿易協力シンポジウム（2025 Jiangyin Symposium on Economic and Trade Cooperation）」が開催されました。50以上のプロモーションイベントが行われた今年の「黄金の秋投資月間（Golden Autumn Investment Month）」の集大成となるこのシンポジウムでは、総投資額680億元に相当する208件のプロジェクトが調印されました。第14次五カ年計画の開始以来、江陰市は3億2100万件以上の主要産業プロジェクトを確保しており、その総投資額は2627億元に達しています。これらのプロジェクトは、集積回路、次世代情報技術、先端製造、クリーンエネルギーなどの主要分野に及びます。

Wonik IPSの最高代表であるJung Ui-joonは、2026年に生産開始予定の1億5000万米ドル規模の投資プロジェクトを携えて出席しました。「江陰は、強固なインフラ、熟練した労働力、有利な政策など、魅力的な優位性を備えており、投資先として信頼できる選択肢です」と同氏は述べています。

A view of Jiangyin City (PRNewsfoto/Jiangyin Municipal Committee and Government)

Jiangsu TianGong Precision Machinery Manufacturing Co., Ltd.の社長であるGiordana Davideは、江陰市のサプライチェーンの強みを強調しました。「当社主要原材料サプライヤーであり、特殊鋼業界をリードする企業であるCitic Pacific Special Steel Group Co., Ltd.は江陰に拠点を置いています。この地理的近接性により、当社の製造業務は卓越した安定性と一貫性を確保しています」とDavideは述べています。

シンポジウムにおいて、江陰市はTsinghua Universityをはじめとする国内の学術研究機関と連携し、「江陰科学技術イノベーション」大学技術移転・商業化連盟を設立しました。同連盟は、研究成果や技術的ブレークスルーを商業応用へ転換する新たなモデルの開発を目指します。

江陰市は、専門産業パークを戦略的プラットフォームとして活用し、クリーンエネルギー、バイオ医薬品、AI駆動型製造における現代的な産業クラスターを育成しています。江陰カーボンニュートラル技術産業パークは、港湾物流と包括的な保税区域を基盤に、風力、太陽光、水素、エネルギー貯蔵を網羅する統合エネルギーエコシステムの構築を開始しました。一方、江陰マイクロエレクトロニクス産業パークは新興産業に特化した複数の産業ファンドを立ち上げ、運用資産総額は65億元（約1000億円）を超えています。これらのファンドは、スタートアップから新規株式公開（IPO）に至るまでの全開発段階において、企業にエンドツーエンドの資本支援を提供することを目的としています。

SOURCE Jiangyin Municipal Committee and Government