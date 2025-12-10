Jiangyin concluye el mes de inversión de otoño dorado con 208 proyectos por un total de 68.000 millones de yuanes

JIANGYIN, China, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Simposio Jiangyin 2025 sobre Cooperación Económica y Comercial, organizado por el Comité Municipal y el Gobierno de Jiangyin, se celebró el 6 de diciembre. El simposio, que marcó la finalización del mes de inversión de otoño dorado de este año, en el que se realizaron más de 50 eventos promocionales, dio como resultado la firma de 208 proyectos con un valor de inversión combinado de 68.000 millones de yuanes. Desde el inicio del 14.º plan quinquenal, Jiangyin ha asegurado 321 grandes proyectos industriales, cada uno por un valor de más de 100 millones de yuanes, lo que representa una inversión total de 262.700 millones de yuanes. Estos proyectos abarcan sectores clave como circuitos integrados, tecnología de la información de vanguardia, fabricación avanzada y energía limpia.

Vista de la ciudad de Jiangyin (PRNewsfoto/Jiangyin Municipal Committee and Government)

Jung Ui-joon, director de Wonik IPS, asistió con un proyecto de inversión de 150 millones de dólares programado para comenzar la producción en 2026. "Jiangyin ofrece ventajas muy atractivas con su sólida infraestructura, mano de obra calificada y políticas favorables, lo que lo hace una opción confiable para la inversión", señaló Jung.

Giordana Davide, presidente de Jiangsu TianGong Precision Machinery Manufacturing Co., Ltd., destacó las fortalezas de la cadena de suministro de Jiangyin. "Nuestro principal proveedor de materias primas, Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd., productor líder en el sector del acero especial, tiene su sede en Jiangyin. Esta proximidad garantiza una estabilidad y constancia excepcionales para nuestras operaciones de fabricación", afirmó Davide.

Durante el simposio, Jiangyin se unió a la Universidad Tsinghua y otras instituciones académicas y de investigación nacionales para formar la Alianza Universitaria para la Transferencia y la Comercialización de Tecnología "Sci-tech Innovations in Jiangyin" (Innovaciones científicas y tecnológicas en Jiangyin). La alianza tiene como objetivo desarrollar nuevos modelos para transformar la investigación y los avances tecnológicos en aplicaciones comerciales.

Con sus parques industriales especializados que sirven como plataformas estratégicas, Jiangyin está cultivando grupos industriales modernos en energía limpia, productos biofarmacéuticos y fabricación impulsada por IA. El Parque Industrial Tecnológico de Neutralidad de Carbono de Jiangyin ha comenzado a formar un ecosistema de energías integradas que abarca las energías eólica, solar, de hidrógeno y de almacenamiento de energía, con el apoyo de la logística portuaria y una zona franca integral. Mientras tanto, el Parque Industrial de Microelectrónica de Jiangyin ha lanzado múltiples fondos de la industria enfocados en industrias emergentes, con activos totales bajo administración que superan los 6.500 millones de yuanes. Estos fondos están diseñados para brindar apoyo de capital de extremo a extremo a las empresas en toda su trayectoria de desarrollo, desde la puesta en marcha hasta la oferta pública inicial.

