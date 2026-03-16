J.S. Held lanceert AI Disputes Monitor om het snel groeiende landschap van AI-gerelateerde rechtszaken te volgen

Dashboardtool biedt juridische professionals bruikbare inzichten in AI-gerelateerde zaken per technologiecategorie, marktsegment en jurisdictie

NEW YORK, 16 maart 2026 /PRNewswire/ -- J.S. Held, een wereldwijd adviesbureau dat technische, wetenschappelijke, financiële en strategische expertise combineert, heeft vandaag de lancering aangekondigd van de J.S.Held AI Disputes Monitor, een dashboardtool die juridische professionals helpt het snel evoluerende domein van rechtszaken rond kunstmatige intelligentie (AI) te volgen en te analyseren.

The J.S. Held AI Disputes Monitor, a dashboard resource designed to equip outside counsel, in-house legal teams, and risk professionals with actionable intelligence on AI-related litigation. Drawing from independent, publicly accessible data and enriched by expert analysis, the Monitor offers a structured view of case developments across AI technologies, market segments, and jurisdictions. Explore and download The Monitor here: https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/.

Rechtszaken met betrekking tot AI zijn sterk toegenomen, met een samengestelde jaarlijkse groei van 56,5% over vijf jaar, waarbij 93% van de zaken in de Verenigde Staten wordt aangespannen en een sterke concentratie zichtbaar is in Californië, New York en Illinois. Van auteursrechtgeschillen rond generatieve AI tot de implicaties van voorspellende analyse voor het strafrecht: de complexiteit en omvang van AI-gerelateerde rechtszaken vereisen gespecialiseerde inzichten en strategische expertise.

De AI Disputes Monitor volgt ontwikkelingen in rechtszaken binnen verschillende AI-technologiecategorieën, marktsegmenten en jurisdicties. Daarbij wordt gebruikgemaakt van gegevens uit onafhankelijke, publiek toegankelijke bronnen van derden, gecombineerd met deskundige analyse van het team van J.S. Held, om bruikbare inzichten te leveren voor procesadvocaten die actief zijn in dit dynamische rechtsgebied.

"Kunstmatige intelligentie verandert fundamenteel de manier waarop bedrijven opereren, innoveren en concurreren, en het rechtssysteem probeert gelijke tred te houden", aldus James E. Malackowski, Chief Intellectual Property Officer bij J.S. Held. "De AI Disputes Monitor weerspiegelt onze inzet om juridische professionals de strategische inzichten te bieden die zij nodig hebben om cliënten effectief te adviseren in dit snel evoluerende domein." De diepgaande technische, economische en marktexpertise van het team, opgebouwd door jarenlange ervaring met het geven van deskundigenopinies in juridische procedures, ondersteunt een grondige data-analyse en stelt professionals in staat trends te anticiperen, risico's te beoordelen en weloverwogen beslissingen te nemen in AI-gerelateerde geschillen.

Met de Monitor kunnen juridische professionals opkomende patronen in rechtszaken identificeren, trends per jurisdictie analyseren en de implicaties voor hun cliënten en sectoren begrijpen. De tool is ontworpen om strategische besluitvorming te ondersteunen bij advocatenkantoren, juridische afdelingen van bedrijven en professionals op het gebied van risicobeheer.

Scott Womack, Senior Director bij het Office of the Chief Intellectual Property Officer van J.S. Held en hoofd van het data-analyseteam, legt uit: "De AI Disputes Monitor geeft juridische professionals een duidelijk beeld van waar zaken worden aangespannen, welke technologieën betrokken zijn en hoe rechtbanken reageren. Ons doel is ruwe data om te zetten in strategische inzichten waarmee procesadvocaten voorop kunnen blijven lopen en hun cliënten met vertrouwen te adviseren."

Naast het dashboard staat het team van J.S. Held klaar om verdere bevindingen te presenteren, opkomende trends te bespreken en één-op-één met cliënten samen te werken om de implicaties voor specifieke sectoren en juridische strategieën te duiden.

Download de AI Disputes Monitor: https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/ . Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected].

Over J.S. Held

J.S. Held is een wereldwijd consultancybedrijf dat technische, wetenschappelijke, financiële en strategische expertise combineert om advies te verstrekken aan klanten die waarde willen realiseren en risico's willen beperken. Onze professionals zijn betrouwbare adviseurs voor organisaties die geconfronteerd worden met gebeurtenissen waarbij veel op het spel staat en die dringende aandacht, onwrikbare integriteit, aangetoonde ervaring, duidelijke analyses en inzicht in zowel materiële als immateriële activa vereisen. Het adviesbureau biedt een uitgebreid pakket diensten, producten en gegevens waarmee cliënten complexe, omstreden en vaak catastrofale situaties het hoofd kunnen bieden.

Meer dan 1.500 professionals ondersteunen organisaties op zes continenten, waaronder 84% van de Global 200-advocatenkantoren, 75% van de Forbes Top 20-verzekeringsmaatschappijen (90% van de NAIC Top 50 Property & Casualty-verzekeraars) en 71% van de Fortune 100-bedrijven.

J.S. Held, zijn filialen en dochterondernemingen zijn geen gecertificeerde accountantskantoren en verlenen geen audit-, attest- of andere openbare boekhouddiensten. J.S. Held is geen advocatenkantoor en geeft geen juridisch advies. Effecten worden aangeboden via PM Securities, LLC, handelend onder de naam Phoenix IB of Ocean Tomo Investments, onderdeel van J.S. Held, lid van FINRA/SIPC. Alle rechten voorbehouden.

