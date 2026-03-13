J.S. Held lance l'AI Disputes Monitor pour suivre l'évolution rapide du paysage juridique en matière d'IA

Le tableau de bord fournit aux professionnels du droit des informations exploitables sur les affaires liées à l'IA dans les catégories technologiques, les segments de marché et les juridictions

NEW YORK, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- J.S. Held, une société internationale de conseil combinant expertise technique, scientifique, financière et stratégique, a annoncé aujourd'hui le lancement du J.S. Held AI Disputes Monitor, un tableau de bord conçu pour aider les professionnels du droit à suivre et à analyser l'évolution rapide des litiges liés à l'intelligence artificielle (IA).

The J.S. Held AI Disputes Monitor, a dashboard resource designed to equip outside counsel, in-house legal teams, and risk professionals with actionable intelligence on AI-related litigation. Drawing from independent, publicly accessible data and enriched by expert analysis, the Monitor offers a structured view of case developments across AI technologies, market segments, and jurisdictions. Explore and download The Monitor here: https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/.

Les litiges liés à l'IA ont augmenté de manière significative, affichant un taux de croissance annuel composé de 56,5 % sur cinq ans, avec 93 % des affaires intentées aux États-Unis et de fortes concentrations en Californie, à New York et dans l'Illinois. Qu'il s'agisse de litiges relatifs aux droits d'auteur de l'IA générative ou d'implications de l'analyse prédictive pour la justice pénale, la complexité et le volume des litiges liés à l'IA exigent des connaissances spécialisées et une vision stratégique.

L'AI Disputes Monitor suit l'évolution des affaires dans les catégories de technologies d'IA, les segments de marché et les juridictions, en s'appuyant sur des données issues de sources tierces indépendantes et accessibles au public, et en les combinant avec l'analyse d'experts de l'équipe de J.S. Held afin de fournir des informations exploitables aux avocats plaidants dans ce domaine dynamique.

« L'intelligence artificielle transforme profondément la manière dont les entreprises fonctionnent, innovent et sont compétitives, et le système juridique s'efforce de suivre le rythme », a déclaré James E. Malackowski, responsable de la propriété intellectuelle chez J.S. Held. « L'AI Disputes Monitor reflète notre engagement à fournir aux professionnels du droit les informations stratégiques dont ils ont besoin pour conseiller efficacement leurs clients dans ce domaine en constante évolution. » Les connaissances techniques, économiques et commerciales approfondies de l'équipe, acquises au fil d'années d'expertise dans le cadre de procédures judiciaires, alimentent une analyse rigoureuse des données et permettent aux praticiens juridiques d'anticiper les tendances, d'évaluer les risques et de prendre des décisions éclairées dans le cadre de litiges liés à l'IA.

Le Monitor permet aux professionnels du droit d'identifier les nouveaux types de litiges, d'évaluer les tendances juridictionnelles et de comprendre les implications pour leurs clients et leurs secteurs d'activité. Cette ressource est conçue pour aider les cabinets d'avocats, les services juridiques des entreprises et les professionnels de la gestion des risques à prendre des décisions stratégiques.

Scott Womack, directeur principal au sein du bureau du responsable de la propriété intellectuelle chez J.S. Held et chef de l'équipe d'analyse des données, explique : « L'AI Disputes Monitor offre aux professionnels du droit une vision claire des juridictions où les affaires sont introduites, des technologies impliquées et de la manière dont les tribunaux réagissent. Notre objectif est de transformer les données brutes en informations stratégiques qui aident les avocats plaidants à garder une longueur d'avance et à servir leurs clients en toute confiance. »

Au-delà du tableau de bord, l'équipe de J.S. Held est disponible pour présenter des conclusions plus approfondies, discuter des modèles émergents et travailler individuellement avec les clients pour contextualiser les implications pour des industries et des stratégies juridiques spécifiques.

Télécharger l'AI Disputes Monitor : https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/. Pour en savoir plus, contactez [email protected].

À propos de J.S. Held

J.S. Held est une société internationale de conseil qui allie compétences techniques, scientifiques, financières et stratégiques pour conseiller les clients cherchant à créer de la valeur ajoutée et à réduire les risques. Nos professionnels agissent en tant que conseillers de confiance pour les entreprises et organisations confrontées à des affaires à hauts enjeux qui nécessitent une attention immédiate, une intégrité inébranlable, une expérience éprouvée, une analyse claire et une solide compréhension des actifs corporels et incorporels. La société propose une suite complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de gérer les situations les plus complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

Plus de 1 500 spécialistes interviennent auprès d'entreprises sur six continents, parmi lesquelles 84 % font partie du classement mondial des 200 plus grands cabinets juridiques, 75 % du classement Forbes des 20 plus grandes sociétés d'assurance (dont 90 % figurent au classement NAIC des 50 plus grands assureurs de biens et risques divers) et 71 % du classement Fortune 100.

J.S. Held, ses filiales et ses succursales ne sont pas des cabinets d'experts-comptables agréés et ne proposent pas de services d'audit, d'attestation ni aucun autre service de comptabilité publique. J.S. Held n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de conseils juridiques. Titres proposés par PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB ou Ocean Tomo Investments, une partie de J.S. Held, membre de l'Autorité de réglementation du secteur financier (FINRA)/société de protection des investisseurs en valeurs mobilières (SIPC). Tous droits réservés.

Relations avec la presse :

Kristi L. Stathis

J.S. Held

Téléphone : +1 773 294 4360

E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2932602/AI_Disputes_Monitor_Infographic_03_10_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/JS_Held_Logo.jpg